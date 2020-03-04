 "Заява" Гончарука в ОАСК - жарт Богдана, - Бутусов

Про це написав у фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

За даними джерел Цензор.НЕТ, публікація на сайті ОАСК новини про нібито позов Гончарука - це "кумедний анекдот у виконанні колишнього глави Офісу Президента Андрія Богдана", зазначив журналіст.

"В Окружному адміністративному суді керує його друг суддя Павло Вовк, якому Богдан посприяв у благополучному поновленні на посаді всупереч опублікуванню вельми компрометуючого прослуховування НАБУ, і можна зареєструвати все, що завгодно", - написав Бутусов.

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На його думку, у такий спосіб Богдан нагадує Зеленському, "що він нікуди не подівся" і не в захваті від звільнення осіб, яких особисто просував.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, сьогодні на сайті Окружного адміністративного суду Києва з'явилася новина про те, що прем'єр-міністр Олексій Гончарук подав позов до голови ВР Дмитра Разумкова. У позові прем'єр-міністр нібито вимагав заборонити виносити питання про відставку уряду на розгляд парламенту.

Невдовзі пресслужба Кабінету міністрів спростувала це повідомлення. "Інформація про начебто подану заяву до Окружного адміністративного суду міста Києва прем'єр-міністром Олексієм Гончаруком не відповідає дійсності", - заявили в уряді.

За словами глави Окружного адміністративного суду Павла Вовка, новину видалили із сайту до з'ясування особи заявника.

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