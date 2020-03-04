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 Політика України
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Все про:Бутусов Юрій (1241) Вовк Павло (74) Богдан Андрій (266) Гончарук_Олексій (755) Окружний адмінсуд Києва (46)

 "Заява" Гончарука в ОАСК - жарт Богдана, - Бутусов

Інформацією про те, що Гончарук нібито намагається через суд заблокувати розгляд відставки уряду у ВР, ексглава Офісу Президента Андрій Богдан нагадує Зеленському про свою присутність.

Про це написав у фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

За даними джерел Цензор.НЕТ, публікація на сайті ОАСК новини про нібито позов Гончарука - це "кумедний анекдот у виконанні колишнього глави Офісу Президента Андрія Богдана", зазначив журналіст.

"В Окружному адміністративному суді керує його друг суддя Павло Вовк, якому Богдан посприяв у благополучному поновленні на посаді всупереч опублікуванню вельми компрометуючого прослуховування НАБУ, і можна зареєструвати все, що завгодно", - написав Бутусов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окружний адмінсуд заявив, що Гончарук просить суд заборонити Раді розглядати відставку уряду, Кабмін спростовує (оновлено)

На його думку, у такий спосіб Богдан нагадує Зеленському, "що він нікуди не подівся" і не в захваті від звільнення осіб, яких особисто просував.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, сьогодні на сайті Окружного адміністративного суду Києва з'явилася новина про те, що прем'єр-міністр Олексій Гончарук подав позов до голови ВР Дмитра Разумкова. У позові прем'єр-міністр нібито вимагав заборонити виносити питання про відставку уряду на розгляд парламенту.

Невдовзі пресслужба Кабінету міністрів спростувала це повідомлення. "Інформація про начебто подану заяву до Окружного адміністративного суду міста Києва прем'єр-міністром Олексієм Гончаруком не відповідає дійсності", - заявили в уряді.

За словами глави Окружного адміністративного суду Павла Вовка, новину видалили із сайту до з'ясування особи заявника.

Також читайте: Гочарук не намагався через суд заборонити Раді розглядати відставку уряду, - спростування

Заява Гончарука в ОАСК - жарт Богдана, - Бутусов 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179240
 
   
 Топ коментарі
 
ДАвай,Богдан, создай партию троллящую Зеленского лично. Жрите друг друга
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Что то от выходок зели и зелени уже давно не смешно. Уже то что провалившего все реформы за 6 лет и накосячившего авакяна назвали лучшим, а собираются назначить старых крыс легитивного - это очередное пробитие дна!
Осталось только попросить вернутся кровосисю и богатыреву с Ко.
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Они жрут Украину. В прямом смысле
Сколько решений принял-вынес этот "вовк"
И в чью пользу?!
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Четверо суток Гончарук торговался за свою (не) отставку. Наконец согласился уйти.
Почему? Его старшие партнеры просто не сказали ему ничего обнадеживающего (он, наконец, понял, что он - не игрок только морду не бейте).
Но Гончарук продержался дольше Лазаренко, который три дня не выходил из кабинета. И даже переплюнул губернатора Донецкой области Полякова, который через три дня после увольнения вышел из своего кабинета, как говорят, в разных носках и без ботинок.
Гончарук держался четыре дня!
Теперь важно для всех нас понять, испугался ли Зеленский послов и оставит ли «своего» человека Рябошапку и Сытника или начнет новую самостоятельную игру.
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"Заявление" Гончарука в ОАСК - шутка Богдана, - Бутусов.

Так само як і президент Зеленський - жарт 73 %-ів, які взяли участь у виборах.
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Недавно уже шутили же? Шутка- это главная отмаза если что.
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Насправді Гончарук нічого не втрачає, після відставки, він ще рік буде отримувати прем"єрський оклад...
І пенсію собі вже "заробив" у 22 000 гривень (на сьогодні, завтра буде більше) і "стажу" в 35 років як бидлу не потрібно!
Закони такиі ! "Заява" Гончарука в ОАСК - жарт Богдана, - Бутусов - Цензор.НЕТ 3526 "Заява" Гончарука в ОАСК - жарт Богдана, - Бутусов - Цензор.НЕТ 3526 "Заява" Гончарука в ОАСК - жарт Богдана, - Бутусов - Цензор.НЕТ 3526 "Заява" Гончарука в ОАСК - жарт Богдана, - Бутусов - Цензор.НЕТ 3526 "Заява" Гончарука в ОАСК - жарт Богдана, - Бутусов - Цензор.НЕТ 3526
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