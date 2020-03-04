 Тисяча десантників армії Нідерландів була готова в липні 2014 року летіти на Донбас для охорони місця падіння Боїнга, - командувач сухопутних військ Вейнен

Уперше існування цього плану підтвердив командувач сухопутних військ армії Нідерландів Мартін Вейнен в інтерв'ю виданню De Telegraaf, яке опубліковано 3 березня, передає Цензор.НЕТ

Перша нарада, на якій обговорювався таємний план, відбулася 20 липня 2014 року, через три дні після катастрофи. Район, де був збитий рейс MH17, перебував у руках озброєних сепаратистів "ДНР", і в міністерстві оборони побоювалися, що докази та останки загиблих будуть знищені.

Ідея полягала в тому, щоб відправити на місце катастрофи тисячу бійців аеромобільної бригади, які б убезпечили район площею близько 35 км². Утримувати позиції передбачалося кілька днів, поки не будуть знайдені всі тіла загиблих, а експерти не вивчать уламки з метою встановити причину катастрофи.

Військовим сказали, що вони можуть потрапити в Україну "тільки з тим, що вміщується в їхніх рюкзаках". Попри період відпусток, кількість добровольців була більш ніж достатньою для місії, сказав Вейнен.

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Міноборони Нідерландів провело переговори з колегами з Австралії, заручившись згодою на залучення військовослужбовців із цієї країни.

Збройні сепаратисти не викликали занепокоєння у командування - вони не змогли б чинити опір добре навченим десантникам. Головним побоюванням було викликати негативну реакцію Росії, розповів співрозмовник видання.

Місію скасували в останній момент. Бойовики "ДНР" пішли на співпрацю зі слідчою комісією. 31 липня 2014 року спостерігачі ОБСЄ, а також експерти з Австралії та Нідерландів вперше змогли потрапити на місце катастрофи. Останки загиблих та уламки лайнера спеціальним поїздом відправили до Харкова, а звідти літаком - у Нідерланди.

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Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.

Цензор.НЕТ неодноразово повідомляв про перебіг розслідування причин катастрофи "Боїнга" рейсу МН17, а також оприлюднив ексклюзивні фотографії ангара і фотографії елементів "Бук-М1-2", які фігурують у матеріалах кримінальної справи. Прокуратури Нідерландів та Австралії підготували вельми переконливу доказову базу. Зокрема, було встановлено, що елементи, які вразили "Боїнг", точно збігаються з начинкою бойової частини саме новітньої російської зенітної ракети "БУК-М1-2". Комплекс "БУК-М-1-2" був розроблений у 1997 році, поставлений на озброєння ЗС РФ у 1998-му і ніколи не поставлявся в Україну. Також незалежні експерти з Німеччини, Англії та Польщі, вивчили фрагменти уламків і склали свою думку: це частини російської ракети "БУК". Сучасна хімічна експертиза абсолютно точно встановила склад металу, виявила частки матеріалу обшивки і скла саме збитого лайнера, які пробивали ці елементи, перш ніж уразити людей.

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Восени 2017 року Міжнародна слідча група (JIT*) представила висновки, згідно з якими малайзійський "Боїнг" був збитий ракетою "земля-повітря" з установки "Бук", яка стріляла з району донбаського містечка Сніжне (на той час перебувало під контролем "ДНР"). Слідча група представлена ​​п'ятьма країнами: Малайзія, Нідерланди, Бельгія, Австралія, Україна. Росія від участі в спільному розслідуванні групи відмовилася.

24 травня Міжнародна спільна слідча група поінформувала, що літак рейсу MH17 над окупованою територією Донбасу 17 липня 2014 року було збито зенітно-ракетним комплексом "Бук", який належить 53-й зенітно-ракетній бригаді ППО російських ВС, яка дислокується в Курську.

19 червня 2019 року JIT назвала імена чотирьох підозрюваних, які вважаються причетними до транспортування і бойового застосування ракетного комплексу "Бук", яким було збито літак рейсу МН17. Троє з них - росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час знищення літака полковник ГРУ ГШ Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов. Четвертий - українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР". Всіх їх було оголошено в міжнародний розшук.

8 листопада 2019 року Міжнародний суд ООН оголосив, що має юрисдикцію розглядати спір України проти Росії по застосуванню і тлумаченню Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.

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