 З Дубілетом і Миловановим ще будуть співбесіди, - заступник голови фракції СН Кравчук

Про це заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук повідомила журналістам після засідання фракції, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Я так розумію, що з міністром Кабінету міністрів Дубілетом ще буде додаткова співбесіда. Також має бути додаткова співбесіда з чинним міністром Миловановим на посаду міністра агрополітики", - сказала вона.
Кравчук також вказала, що на посаді деяких міністрів є кілька кандидатур, і ще тривають співбесіди.
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28 лютого стало відомо, що президент України Володимир Зеленський скликає позачергове засідання парламенту. Воно має відбутися 4 березня о 16:00.
У пресслужбі глави держави уточнили, що на порядку денному засідання - кілька законопроєктів і питання про Кабінет Міністрів України.
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29 лютого інформаційне управління Апарату Верховної Ради України опублікувало порядок денний позачергового засідання.
Увечері 3 березня на нараді фракції "Слуга народу", в присутності президента Зеленського, спікер ВР Разумков заявив, що в секретаріаті Ради є заява прем'єр-міністра Олексія Гончарука про відставку, яку фракція "СН" має намір задовольнити.
Тоді ж стало відомо, що президент Зеленський рекомендує призначити прем'єр-міністром Дениса Шмигаля.
Но, кому какое дело при 73%?(((((((((((((((((((((((((
КАК? Ну, ой, как это могло случиться с моей страной?
Шось ця мафія розгулялась не на жарт. Законів нема, суцільне рєшалово на бандитських сходняках. І найгірше, що тепер навіть суд цього не приховує, що вони там всі в долі
Співчуття рідним.
Зеленському ніколи займатись армією.
Які загиблі Воїни, коли його рейтинг гине
Кацапский п.здёжь и понты о сверхоружии: ЗРПК "Панцирь-С" | Самый-самый | Т24.
реалии:
Вот видео уничтожение очередного русского супер-пупер "Панциря 1С" о котором мы сообщали ранее. Уничтожен в #Саракибе
Опять как и в предыдущем случае #Панцирь был в боевом состоянии, но турецкого дрона "не заметил" 😄 #турция #сирия #идлиб #дрон
Шок и трепет Кремля: Турция загнала Путина в угол.