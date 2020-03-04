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 Політика України
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 З Дубілетом і Миловановим ще будуть співбесіди, - заступник голови фракції СН Кравчук

На посади керівників деяких міністерств є кілька кандидатур, і співбесіди з ними тривають.

Про це заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук повідомила журналістам після засідання фракції, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Я так розумію, що з міністром Кабінету міністрів Дубілетом ще буде додаткова співбесіда. Також має бути додаткова співбесіда з чинним міністром Миловановим на посаду міністра агрополітики", - сказала вона.

Кравчук також вказала, що на посаді деяких міністрів є кілька кандидатур, і ще тривають співбесіди.

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28 лютого стало відомо, що президент України Володимир Зеленський скликає позачергове засідання парламенту. Воно має відбутися 4 березня о 16:00.

У пресслужбі глави держави уточнили, що на порядку денному засідання - кілька законопроєктів і питання про Кабінет Міністрів України.

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29 лютого інформаційне управління Апарату Верховної Ради України опублікувало порядок денний позачергового засідання.

Увечері 3 березня на нараді фракції "Слуга народу", в присутності президента Зеленського, спікер ВР Разумков заявив, що в секретаріаті Ради є заява прем'єр-міністра Олексія Гончарука про відставку, яку фракція "СН" має намір задовольнити.

Тоді ж стало відомо, що президент Зеленський рекомендує призначити прем'єр-міністром Дениса Шмигаля.

Пізніше стали відомі і прізвища нових міністрів.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179238
 
 
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Могу про..ать страну
Но, кому какое дело при 73%?(((((((((((((((((((((((((
КАК? Ну, ой, как это могло случиться с моей страной?
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"а не все ли равно" - поздравление Зеленского своему народу. Они поняли друг друга
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На переаттестацию в Трускавец,они плохо прыгали.
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а дуплєт все населення переписує,бідолаха..
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Два голубих ідіота. Наша бидломаса обирає з кожним разом все гірше... Зате " абинеюлька".
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З Дубілетом і Миловановим ще будуть співбесіди

З Дубілетом і Миловановим ще будуть співбесіди, - заступник голови фракції СН Кравчук - Цензор.НЕТ 2102
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Вовк знищив заяву Гончарука і при цьому ще й пішов у ФБ посцяти всім в очі. Хтось вірить в поламаний сервер?

Шось ця мафія розгулялась не на жарт. Законів нема, суцільне рєшалово на бандитських сходняках. І найгірше, що тепер навіть суд цього не приховує, що вони там всі в долі
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Будет проверять как работают ртом. В хорошем смысле З Дубілетом і Миловановим ще будуть співбесіди, - заступник голови фракції СН Кравчук - Цензор.НЕТ 2938
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На жаль у нас сьогодні є загиблий та чотири військовослужбовця поранено. За декілька днів вже стільки загиблих... Влада мовчить...
Співчуття рідним.
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Слава Героям !!!

Зеленському ніколи займатись армією.
Які загиблі Воїни, коли його рейтинг гине
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З мілованова можна зробить фотоприклад: "стадії дебілізму". Просто знявши його в різних ракурсах.
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