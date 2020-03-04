 Зеленський назвав Авакова одним із найкращих управлінців, - джерело

Як передає Цензор.НЕТ, таку інформацію озвучили співрозмовники УП у фракції "Слуга народу"
На засіданні фракції кілька депутатів обурювався, чому президент не звільняє Авакова, оскільки, коли формувався уряд у серпні 2019 року, він заявляв, що Аваков залишається на посаді тимчасово.
На це Зеленський сказав: "він один із найефективніших чиновників"
Арсена Авакова призначили міністром внутрішніх справ 27 лютого 2014 і перепризначили на посаду 29 серпня 2019. Він один із двох міністрів попереднього уряду, який залишився в Кабміні за нової влади.
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28 лютого стало відомо, що президент України Володимир Зеленський скликає позачергове засідання парламенту. Воно має відбутися 4 березня о 16:00.
У пресслужбі глави держави уточнили, що на порядку денному засідання - кілька законопроєктів і питання про Кабінет Міністрів України.
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29 лютого інформаційне управління Апарату Верховної Ради України опублікувало порядок денний позачергового засідання.
Увечері 3 березня на нараді фракції "Слуга народу", в присутності президента Зеленського, спікер ВР Разумков заявив, що в секретаріаті Ради є заява прем'єр-міністра Олексія Гончарука про відставку, яку фракція "СН" має намір задовольнити.
Тоді ж стало відомо, що президент Зеленський рекомендує призначити прем'єр-міністром Дениса Шмигаля.
Осёл, Козёл, Мартышка, Мишка б[э]лян
Затеяли играть квартет.
Достали: бир контрабас, бир виолонщель, ике скрипке,
И утыр под липке.
Пильдым-кильдым... Кильдым-пильмым... музыка юк!
-Тукта, тукта! - вскрищал мартышка.
Мин хазер ****! Сикрет падмышка!
Мишка утыр *****, Осёл - тыгында,
И музыка якши була!
ХвостСобаков виляет собакой...
ведь так приятно, когда тебя кормят антипорошенковской, антидобровольческой и антиволонтерской кашкой из ложечки и обещают поубивать всех подлых врагов (биомассу под офиисом).
знали. что Зеленский дурак, но чтоб настолько !!!!!
над какой-то незнакомой землей, видят - внизу какой-то хрен коров пасет.
Снизились они и спрашивают мужика:
- Скажите, сэр, где мы находимся?
- На воздушном шаре.
- Спасибо, сэр! - и летят вверх. Холмс задумчиво говорит:
- Интересная местность, Ватсон! Математик пасет коров!
- Холмс, а с чего вы взяли, что он математик?
- Это элементарно! Во-первых, он долго думал над ответом. Во-вторых, его
ответ был абсолютно точен. И в третьих - абсолютно бесполезен!
Тільки там було не про математиків, а про лондонське бидло.
Це коли після його питання до перехожого: «Шановний, не підкажете де ми?»
почув у відповідь: «В автомобілі».
І пенсію перераховувати вже непотрібно.
Нащо СН та математика?
Прем"єр-міністр-людина Ахмєтки.
Аваков - найкращий міністр (НєЛох)
Міністр здоров"я-міністр КМ Азірова
Міністр фінансів-Уманець, який, як пишуть, наполегливо виступає збільшити ЄСВ до 40%
Мініст Плачков -міністр КМ при януковичу..
це ваші "новиє, нєсістємниє ліца"?!😳
Маркарову сняли. Милованова снимут скоро.