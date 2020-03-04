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 Політика України
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Все про:Аваков (1496) Зеленський (4658) Кабмін (3760)

 Зеленський назвав Авакова одним із найкращих управлінців, - джерело

Президент України Володимир Зеленський на засіданні фракції "Слуги народу" заявив, що міністр МВС Арсен Аваков має залишитися на посаді

Як передає Цензор.НЕТ, таку інформацію озвучили співрозмовники УП у фракції "Слуга народу"

На засіданні фракції кілька депутатів обурювався, чому президент не звільняє Авакова, оскільки, коли формувався уряд у серпні 2019 року, він заявляв, що Аваков залишається на посаді тимчасово.

На це Зеленський сказав: "він один із найефективніших чиновників"

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Арсена Авакова призначили міністром внутрішніх справ 27 лютого 2014 і перепризначили на посаду 29 серпня 2019. Він один із двох міністрів попереднього уряду, який залишився в Кабміні за нової влади.

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28 лютого стало відомо, що президент України Володимир Зеленський скликає позачергове засідання парламенту. Воно має відбутися 4 березня о 16:00.

У пресслужбі глави держави уточнили, що на порядку денному засідання - кілька законопроєктів і питання про Кабінет Міністрів України.

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29 лютого інформаційне управління Апарату Верховної Ради України опублікувало порядок денний позачергового засідання.

Увечері 3 березня на нараді фракції "Слуга народу", в присутності президента Зеленського, спікер ВР Разумков заявив, що в секретаріаті Ради є заява прем'єр-міністра Олексія Гончарука про відставку, яку фракція "СН" має намір задовольнити.

Тоді ж стало відомо, що президент Зеленський рекомендує призначити прем'єр-міністром Дениса Шмигаля.

Пізніше стали відомі і прізвища нових міністрів.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179237
 
 
 Топ коментарі
 
"Коломойский: Зеленский - наша общая с Аваковым победа"
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Аваков - крыша зелёного режима.
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Держите себя в руках , завтра будет сложней ☝️🧐
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завтра мы увидим новую вариацию на тему "Квартета" Крылова:

Осёл, Козёл, Мартышка, Мишка б[э]лян
Затеяли играть квартет.
Достали: бир контрабас, бир виолонщель, ике скрипке,
И утыр под липке.
Пильдым-кильдым... Кильдым-пильмым... музыка юк!
-Тукта, тукта! - вскрищал мартышка.
Мин хазер ****! Сикрет падмышка!
Мишка утыр *****, Осёл - тыгында,
И музыка якши була!
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не управленцев и не управляемым, а УПРАВЛЯЮЩИМ ЗЕЛЕНСКИМ
ведь так приятно, когда тебя кормят антипорошенковской, антидобровольческой и антиволонтерской кашкой из ложечки и обещают поубивать всех подлых врагов (биомассу под офиисом).

знали. что Зеленский дурак, но чтоб настолько !!!!!
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Встречайте, вот вам в одном флаконе : захарченко, клименко, пшонка и арбузов времён ялынковича.
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это хорошо, что вся підлота в одном - одного патрона будет достаточно Зеленський назвав Авакова одним із найкращих управлінців, - джерело - Цензор.НЕТ 6316
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Летят Холмс с Ватсоном на воздушном шаре. И спят в полете. Просыпаются
над какой-то незнакомой землей, видят - внизу какой-то хрен коров пасет.
Снизились они и спрашивают мужика:
- Скажите, сэр, где мы находимся?
- На воздушном шаре.
- Спасибо, сэр! - и летят вверх. Холмс задумчиво говорит:
- Интересная местность, Ватсон! Математик пасет коров!
- Холмс, а с чего вы взяли, что он математик?
- Это элементарно! Во-первых, он долго думал над ответом. Во-вторых, его
ответ был абсолютно точен. И в третьих - абсолютно бесполезен!
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Ответы математиков очень полезны. Например, когда КБ "Луч" создаёт ракетную технику, первым делом в работу включаются математики: специалисты по динамике жидкости и газов, по расчётам конструкций на прочность и жёсткость и т.д.
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То перекручений варіант роздумів Черчилля, коли він вночі заблукав з водієм у Лондонському тумані.
Тільки там було не про математиків, а про лондонське бидло.
Це коли після його питання до перехожого: «Шановний, не підкажете де ми?»
почув у відповідь: «В автомобілі».
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Та да. Вони й так знають, що вчителі мають зарплату в $4000.
І пенсію перераховувати вже непотрібно.
Нащо СН та математика?
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Лучшего управляющего бюджетом министерства просто не найти ! Они ж все в Ростовах, Австриях, и тд
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"Коломойский: Зеленский - наша общая с Аваковым победа"
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Хочешь сказать что у нас два папы Карло?
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Привіт, та це тільки початок, оно у Штатах Ростислав Шапошников вже топить авакяна, надсилаючі конгресменам листя Щастя на авака!!)) чекаю на продовження вистави, тут або Штати або клята расія, зейло буде вирішувати... ой, та в нього місків немає, забув, вибачте...))
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Есть умные хитрые которых он боится , а есть такие же , но которые терпят его предательство перед ******* и свой ум используют для собственной политической цели - но в ладу и примирении со скелетами Вовки...
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Вор и жулик теперь лучший управленец.У такой страны нет будущего.
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чертила. обвал экономики погребет и зеленского и авакова
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кремляди подкинут и земельку продадут.
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Крах экономики неизбежен, но при этом может рухнуть и государство.
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не всю еще технику выкупил у Микрона этот подпольный губитель душ... Вертолеты, кораблики... Чем еще порадует друга Путина?
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А взагалі, нинішні «міністри», були б хіба що рознощиками піцци і попкорна, в Урядах Яценюка і Гройсмана.
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Так Оваков же, говорили, только до декабря будет министром, только до путча, который проклятый мародер должен был в декабре устроить. Вроде уже март, а Оваков все еще министр.
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Ну не мог же Вова назвать Арсена Борисовича САМЫМ лучшим управленцем! Ведь самый лучший - это сам Вова. Во всяком случае, он так думает. Как тот король, который думал, что одет, тогда как в действительности ходил голым.
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у порівнянні з тобою та твоїми клованами і Микіла Янович - Юлій Цезар
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повна дупа.
Прем"єр-міністр-людина Ахмєтки.
Аваков - найкращий міністр (НєЛох)
Міністр здоров"я-міністр КМ Азірова
Міністр фінансів-Уманець, який, як пишуть, наполегливо виступає збільшити ЄСВ до 40%
Мініст Плачков -міністр КМ при януковичу..
це ваші "новиє, нєсістємниє ліца"?!😳
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с возвращением на планету Земля из Космоса, Петя был министром при Овоще с Азировым, ну ничего всё "нормально" ж было, а теперь "конец света")
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К твоєму свєдєнію, таваріщь с планєти Марс, за часів Порошенка, всі ціх товаріщей, на чолі з самим Януковичем, не було ні видно, ні чутно.
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та ты шо, а как же Петя? то не он был? а хто то был?... а... постой, Пете можно, ведь без Пети Солнце не Солнце, шо там уже про Марс говорить
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неужели Арсен Рюкзакович тоже сосед по лестничной площадке? Или у зели комнату снимает? Всё. зеля бессилен. PS - "мистер -твистер военный министер, мистер твистер миллионер..."
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ФСФ 24 года охотились за С.Билым ...Соколы Авакова взяли и убили его в 2014 году ...что он думаете на словах от ФСБ грамоту получил ?
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Ще б пак. Аваков стільки зусиль доклав для обрання Зеленського. Якось не відразу, але стало чітко зрозуміло, що Аваков є акціонером Приватного акціонерного товариства "президент Зеленський".
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Лягушку надо варить медленно... Сначала сказал лохам что "до декабря", теперь говорит что надо его оставить и что он лучший, а там глядишь при следующей перетасовке Кабмина подаст его на Премьера. Ну а как, он же ЛУЧШИЙ... Красиво развели лохов, даже добавить нечего...
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Ну все, звиздец Зеленскому. Прощай зеленая сопля!
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А еще Авакав лучше всех торгует рюкзаками Зеленський назвав Авакова одним із найкращих управлінців, - джерело - Цензор.НЕТ 2284 Хотя я удивляюсь только одному, как Украина до сих пор существует вопреки всему етому?
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«Аваков - это лучший министр за всю историю Украины».(с) Игрьвлрч Коломойский.
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Бедные ЗЕбилы, это ж опять переобуваца..Аваков при Порошенко -- все ЗЕбилы визжали -- Рюкзаков, злочынный министр барижного уряду!! Геть!! Аваков при ЗЕколовуне -- эффективный менеджер, лутший министр МВД и выдатный рехворматор.
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Как и с медреформой. При Порохе реформа Супрун была неправильная и плохая, а сейчас стала правильная и хорошая.
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Лучший профессионал у них-Маркарова, ну и Милованов еще. Всё. Всех остальных можно менять. Реально 2 профессионала высочайшего уровня, с именами на Западе.
Маркарову сняли. Милованова снимут скоро.
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ах, да, Данилюк еще был, но он сразу вышел с формулировкой "тут все сильно на поводке у бени".
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