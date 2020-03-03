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 Політика України
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Все про:відставка (628) Рябошапка Руслан (299)

 Підстав для моєї відставки немає, це політичні провокації, - Рябошапка

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка вважає, що підстав для його відставки немає і каже, що в п'ятницю під час його спілкування з Зеленським це питання не обговорювалося.

Про це він заявив в інтерв'ю виданню "Главком", інформує Цензор.НЕТ.

"Упевнений в тому, що немає підстав для моєї відставки. Все інше - це політичні провокації", - сказав Рябошапка.

Генпрокурор розповів, що не отримував офіційного запрошення на вечірнє засідання фракції "Слуга народу", не зважаючи на те що нардеп Качур заявив, що його там нібито чекали.

"Зараз ми намагаємося з'ясувати, чи було офіційне запрошення. Жодного не було. Принаймні, я не можу знайти: ні по телефону через приймальню, ні по факсу нічого не приходило. Була в інтернеті тільки інформація про те, що буде засідання", - пояснив Рябошапка.

За словами Генерального прокурора, з президентом Володимиром Зеленським він востаннє спілкувався у п'ятницю, 28 лютого. Питання відставки вони тоді не обговорювали.

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"Це були чисто робочі питання. Мови про мою відставку не було. Ми з ним не говорили про якість нашої роботи. Думаю, що завтра під час засідання Верховної Ради ми про це дізнаємося", - пояснив Рябошапка.

Коментуючи слова журналіста про те, що постанову про його відставку нібито вже підписали 180 народних депутатів, Рябошапка сказав, що "Ще більша кількість парламентаріїв не підтримують (відставку. - Ред.)".

Він також зазначив, що не спілкується з ініціатором проєкту постанови ВР про його відставку, народним депутатом від СН Максимом Бужанським. "З Бужанським спілкувався давно, а зараз не спілкувався, про що з ним говорити", - сказав Рябошапка.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179236
 
 
 Топ коментарі
 
Такие же, как и всем ЗЕко-манды. Ноль
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Пару дней назад такое и Самокатчик говорил)) Пути зебилов неисповедимы
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Кицюня,( я ПЛАЧУ Оснований для моей отставки нет, это политические провокации, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 3544 Оснований для моей отставки нет, это политические провокации, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 3544 Оснований для моей отставки нет, это политические провокации, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 3544 )
думаю, что завтра во время заседания Верховной Рады мы об этом узнаем Источник: https://censor.net.ua/n3179236
Думать нужно было на выборах
Или - как вариант - когда досрочно Раду разогнали.. Теперь ловите то, за что боролись т.н. 73%
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Какие результаты деятельности этого клоуна?
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Фальсификация материалов дела, криминалистических экспертиз и предъявление заведомо ложного обвинения по делу убийства Шеремета достаточно?
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Якщо чесно - то фейки по першим пунктам це на "совісті" сабакова. А от останній - да, його, як наглядової інстанції...
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Рябошапка - "Оснований для моей отставки нет....."

Оснований для моей отставки нет, это политические провокации, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 5320
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Пару дней назад такое и Самокатчик говорил)) Пути зебилов неисповедимы
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дубинский со своим хозяином считают иначе
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Ещё несколько лямов отправляются во Францию.
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Раз за кресло держится, значит кредит еще не погасил...
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Кицюня,( я ПЛАЧУ Оснований для моей отставки нет, это политические провокации, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 3544 Оснований для моей отставки нет, это политические провокации, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 3544 Оснований для моей отставки нет, это политические провокации, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 3544 )
думаю, что завтра во время заседания Верховной Рады мы об этом узнаем Источник: https://censor.net.ua/n3179236
Думать нужно было на выборах
Или - как вариант - когда досрочно Раду разогнали.. Теперь ловите то, за что боролись т.н. 73%
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Когда уже зэлоха выносить будут?
Самый желанный цимус - обязательно чтобы сами слуги уродов при поддержке «73%»
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А то года ещё не прошло, а плесень уже завонялась
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Ще ЧОТИРИ роки.
Наш нарід, так швидко не соображає.
Поки, що він в сомнєніях, і вважає, що винуватий барига мародьор.
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«Мимо здания Верх Радьі,
Я без шуток, не хожу...»
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Можна було б і порадіти відставці цих імбіцилів. Та міняють їх на відданих бені. А це значить, що країну віддають на поталу коломойському і його партнеру фуйлу. Янелох вже своє відіграв, як і його уряд
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Завтра будут шерстить порохоботов! Петро уже заявил, что своих не сдаст и голосовать за отставку не будет... Підстав для моєї відставки немає, це політичні провокації, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 8964
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Коли чую прізвище Рябошапка, згадую анекдот 80-х років про дядька на базарі:
- Ондатра, ондатра, прошу недорого!
- Та яке це ондатра? Це ж собака!
- А собаку Ондатрою звали...
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Рябошапка дивується: "Зараз ми намагаємося з'ясувати, чи було офіційне запрошення. Жодного не було. Принаймні, я не можу знайти: ні по телефону через приймальню, ні по факсу нічого не приходило. Була в інтернеті тільки інформація про те, що буде засідання"
Ну, що, коли повістки Пороху через інтернет оголошували Дубінский та Портнов, то Рябошапка не дивувався ... І коли примусовий привід таємно Пороху присуджували мовчав.

Так що круг замкнувся, зелена пліснява починає пожирати сама себе
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якщо чесно - то повістки були від Труби; до них Рябошапка непричетний...
Але: розслідувати їх законність, відповідно реагуючи на скаргу Голованя - мав би...
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Так і є. Перегукується із словами Мартіна Німеллера:
«Спочатку вони прийшли за євреями.
Я мовчав, я не був євреєм.
Потім вони прийшли за комуністами.
Я мовчав, я не був комуністом.
Потім вони прийшли за профспілковими працівниками.
Я мовчав, я не був профспілковим працівником.
Потім вони прийшли за мною.
І не залишилося нікого, хто міг би допомогти мені»

Хоча, у Рябошапки запасний аеродром. Дім і родина у Франції.
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Нельзя их выпускать. Они должны ответить за почти год своего "правления".
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Tы, гнида, держишь под арестом воина ВСУ Антоненко, но отказался открыть дело о зверском убийстве российскими террористами воина ВСУ Романа Беспалого.
111-я по тебе плачет.
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головна гнида там - сабаков. Він фальсифікує. Інша справа, що Рябошапка, принаймі, при тій "доказовій базі" які надав сабаков, принаймв мав би не дозволяти продовжувати терміни слідства і за цим було би автоматичне закриття підозр проти Антоненко, Кузьменко і Дугарь та їх виправдання.
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To что Аваков возглавляет силовой блок наркомафии - это понятно. Бизнес прежде всего.

В данном случае речьо Рябошапке. У него был выбор: какое дело открыть - против Антоненко, или против российских террористов. Он сделал свой выбор.
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Буду сперечатись. При новій системі, євросистемі структури органів слідства ГПУ від слідства відсторонена, за нею лише - функція нагляду і підтримання державного обвинувачення (чи позову в інтересах держави) в судах. Тому нині жодних справ ГПУ не відкриває. Це прерогатива СБУ, МВС, ДБР.
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Не только. Со временем узнаем, как жена Рябошапки во Франции купила дом за 500 000 евро в кредит. Чем погашала кредит, если зарплата у нее 8 000 евро?
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На фоне того что он покрывает террористов, убивающих воинов ВСУ, это почти мелочь.
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А жена Рябошапки работает во Франции и имеет полное право.
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Рябошапка не обеспечил обещанные посадки (на свинарчуков ничего нет, с шереметом прокол, с порохом тоже) и по логиге главзебила тупорылого должен уйти
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Картинка не по теме и к Рябошапке не имеет никакого отношения...
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Имеет. Но, это не констатация. Это предсказание.
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Причин твого призначення не було, і це справді була провокація...
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Да скоро будут основания . Говорят областные прокуроры на первом тестировании треть состава теряют . Интересно где они столько желающих прошедших тестирование найдут ? А это тысячи две . Новые ж должны быть честными, умными , профессиональными ))
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