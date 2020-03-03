 Підстав для моєї відставки немає, це політичні провокації, - Рябошапка

Про це він заявив в інтерв'ю виданню "Главком", інформує Цензор.НЕТ.
"Упевнений в тому, що немає підстав для моєї відставки. Все інше - це політичні провокації", - сказав Рябошапка.
Генпрокурор розповів, що не отримував офіційного запрошення на вечірнє засідання фракції "Слуга народу", не зважаючи на те що нардеп Качур заявив, що його там нібито чекали.
"Зараз ми намагаємося з'ясувати, чи було офіційне запрошення. Жодного не було. Принаймні, я не можу знайти: ні по телефону через приймальню, ні по факсу нічого не приходило. Була в інтернеті тільки інформація про те, що буде засідання", - пояснив Рябошапка.
За словами Генерального прокурора, з президентом Володимиром Зеленським він востаннє спілкувався у п'ятницю, 28 лютого. Питання відставки вони тоді не обговорювали.
"Це були чисто робочі питання. Мови про мою відставку не було. Ми з ним не говорили про якість нашої роботи. Думаю, що завтра під час засідання Верховної Ради ми про це дізнаємося", - пояснив Рябошапка.
Коментуючи слова журналіста про те, що постанову про його відставку нібито вже підписали 180 народних депутатів, Рябошапка сказав, що "Ще більша кількість парламентаріїв не підтримують (відставку. - Ред.)".
Він також зазначив, що не спілкується з ініціатором проєкту постанови ВР про його відставку, народним депутатом від СН Максимом Бужанським. "З Бужанським спілкувався давно, а зараз не спілкувався, про що з ним говорити", - сказав Рябошапка.
Проценты ставьте сами
думаю, что завтра во время заседания Верховной Рады мы об этом узнаем Источник: https://censor.net.ua/n3179236
Думать нужно было на выборах
Или - как вариант - когда досрочно Раду разогнали.. Теперь ловите то, за что боролись т.н. 73%
Самый желанный цимус - обязательно чтобы сами слуги уродов при поддержке «73%»
Наш нарід, так швидко не соображає.
Поки, що він в сомнєніях, і вважає, що винуватий барига мародьор.
Я без шуток, не хожу...»
- Ондатра, ондатра, прошу недорого!
- Та яке це ондатра? Це ж собака!
- А собаку Ондатрою звали...
Ну, що, коли повістки Пороху через інтернет оголошували Дубінский та Портнов, то Рябошапка не дивувався ... І коли примусовий привід таємно Пороху присуджували мовчав.
Так що круг замкнувся, зелена пліснява починає пожирати сама себе
Але: розслідувати їх законність, відповідно реагуючи на скаргу Голованя - мав би...
«Спочатку вони прийшли за євреями.
Я мовчав, я не був євреєм.
Потім вони прийшли за комуністами.
Я мовчав, я не був комуністом.
Потім вони прийшли за профспілковими працівниками.
Я мовчав, я не був профспілковим працівником.
Потім вони прийшли за мною.
І не залишилося нікого, хто міг би допомогти мені»
Хоча, у Рябошапки запасний аеродром. Дім і родина у Франції.
111-я по тебе плачет.
В данном случае речьо Рябошапке. У него был выбор: какое дело открыть - против Антоненко, или против российских террористов. Он сделал свой выбор.