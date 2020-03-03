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 Політика України
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Все про:Кабмін (3760) Кравчук Євгенія (32) Денис Шмигаль (12)

 Є питання щодо 4 міністерств. Можливо люди працюватимуть в.о., - заступник голови фракції "СН" Кравчук про новий склад Кабміну

Щодо низки міністерств у новому Кабінеті міністрів можуть не бути ухвалені остаточні рішення на позачерговому засіданні Верховної Ради 4 березня і вони можуть якийсь час працювати з приставкою в.о. міністрів.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомила заступник глави фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

"Я б не хотіла коментувати всі прізвища, але справді можу підтвердити, що нинішній прем'єр-міністр Олексій Гончарук написав заяву про відставку, вона надійшла до Верховної Ради, це підтвердив спікер парламенту Дмитро Разумков. І на зустрічі президент Володимир Зеленський запропонував нову кандидатуру на посаду прем'єр-міністра - це нинішній віцепрем'єр Денис Шмигаль. І він, пан Шмигаль, вже запропонував своїх кандидатів до Кабінету міністрів", - сказала вона журналістам у вівторок увечері після завершення робочої наради керівництва фракції "Слуга народу".

При цьому Кравчук зазначила, що ще є питання щодо 4 міністерств. "Я так розумію, що якщо не будуть остаточно прийняті рішення, то частина міністерств працюватимуть певний час з в.о. міністрів", - розповіла вона.

Кравчук вказала, що в новому Кабміні свої посади збережуть деякі чинні міністри: віцепрем'єр-міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, міністр юстиції Денис Малюська, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, віцепрем'єр з євроінтеграції Дмитро Кулеба буде тепер і міністром закордонних справ.

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28 лютого стало відомо, що президент України Володимир Зеленський скликає позачергове засідання парламенту. Воно має відбутися 4 березня о 16:00.

У пресслужбі глави держави уточнили, що на порядку денному засідання - кілька законопроєктів і питання про Кабінет Міністрів України.

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29 лютого інформаційне управління Апарату Верховної Ради України опублікувало порядок денний позачергового засідання.

Увечері 3 березня на нараді фракції "Слуга народу", в присутності президента Зеленського, спікер ВР Разумков заявив, що в секретаріаті Ради є заява прем'єр-міністра Олексія Гончарука про відставку, яку фракція "СН" має намір задовольнити.

Тоді ж стало відомо, що президент Зеленський рекомендує призначити прем'єр-міністром Дениса Шмигаля.

Пізніше стали відомі і прізвища нових міністрів.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179235
 
 
 Топ коментарі
 
Зеленский в очередной раз решил нарушить Конституцию.

Ау, пан президент, вы не можете уволить премьер-министра в течение первого года каденции.
Хотя вы уже столько раз вытерли ноги о законы Украины, что вам больше нечего терять.
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Дристайко так стпюарався, а не оцінили, ні.
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Зеленский в очередной раз решил нарушить Конституцию.

Ау, пан президент, вы не можете уволить премьер-министра в течение первого года каденции.
Хотя вы уже столько раз вытерли ноги о законы Украины, что вам больше нечего терять.
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Прем"єр-міністр-людина Ахмєтки.
Аваков - найкращий міністр (НєЛох)
Міністр здоров"я-міністр КМ Азірова
Міністр фінансів-Уманець, який, як пишуть, наполегливо виступає збільшити ЄСВ до 40% Мініст Плачков -міністр КМ при януковичу..
це ваші "новиє, нєсістємниє ліца"?
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Возвращаются донецкие, похоже.
Ермак и Козак о чём-то договорились.
По Ермаку давно плачет 111-я статья. По Бубочке тоже.
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Президент визнав що він ідійот, якщо знімає прем"єра, ним же призначеного, через пів року.
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Да какой из Бубочки президент ? Это говорящая голова олигархата. Арлекин на верёвочках он.
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та не, надо быть умным как ты, потерпеть ещё полгода этого парня с самокатом) ну а потом "барна", букет роз, объятия... как думаешь, если бы яценюка потерпели бы ещё немного он бы стену что обещал достроил?)
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Есть такой анекдот , шо в публичном доме надо менять баб, а не кровати 😀😀😀
Интересно- через какое время опять начнут тасовать Кабмин: если этому доработать по закону не дали ?
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К сожалению у нас это реалии. Как говорил Лукашенко: Я свое правительство ператрахивал, ператрахиваю и буду ператрахивать
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Предлагаю работать заочно, из Омана Є питання щодо 4 міністерств. Можливо люди працюватимуть в.о., - заступник голови фракції "СН" Кравчук про новий склад Кабміну - Цензор.НЕТ 5502 Они ж не лохи какие-то Є питання щодо 4 міністерств. Можливо люди працюватимуть в.о., - заступник голови фракції "СН" Кравчук про новий склад Кабміну - Цензор.НЕТ 3750
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Противно всьо это аж рыгати вэрнэ. Особенно рыгаты вэрнэ от офисных артистов при власти с Салонными бородами стрижеными свою бороду каждый день минимум за среднюю пенсию среднестатистического украинца за месяц.

Если нормальный мужик решит себе бороду отрастить, то он пару месяцев просто не бреется и через пару месяцев мужик превращается в мужика с мужицкой бородой.
А этим бородачам из офиса видимо каждый день в "Салоне" из бороды лишнюю волосину выдергивают за 700 гривен как из клиента.

Эти все "министры" в офисе похожи на бородатую женщину Томаса Норвийта из Евровидения 2014 и это страну Украину не радует а даже раздражает.
Хотя лично к Томасу Норвийту у украинцев только уважение и улыбки, а вот до офисных бородатых под Томаса, которые пытаются керуваты нас с вами, граждане Украины, у украринского народа есть очень даже много вопросов.
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