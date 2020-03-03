 Новину про позов Гончарука видалили з сайту ОАСК до з'ясування особи заявника, - Вовк

Про це голова Окружного адмінсуду Павло Вовк написав у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Після оприлюднення пресслужбою ОАСК новини щодо заяви про забезпечення позову, яка надійшла сьогодні до суду, сайт не витримав навантаження великої кількості відвідувачів і, з технічних причин, перестав працювати", - написав він.

Вовк додав, що після заяви пресслужби Кабміну про те, що Гончарук не подавав такого позову новину вирішили зняти.

"Новина буде видалена з сайту суду, як тільки для цього з'явиться технічна можливість, до з'ясування, відповідно до положень Кодексу адміністративного судочинства України, особи заявника", - запевнив він.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, сьогодні на сайті Окружного адміністративного суду Києва з'явилася новина про те, що прем'єр-міністр Олексій Гончарук подав позов до голови ВР Дмитра Разумкова. У позові прем'єр-міністр нібито вимагав заборонити виносити питання про відставку уряду на розгляд парламенту.

Невдовзі пресслужба Кабінету міністрів спростувала це повідомлення. "Інформація про начебто подану заяву до Окружного адміністративного суду міста Києва прем'єр-міністром Олексієм Гончаруком не відповідає дійсності", - заявили в уряді.

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