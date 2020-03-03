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 Політика України
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Все про:позов (265) Вовк Павло (74) Гончарук_Олексій (755) Окружний адмінсуд Києва (42)

 Новину про позов Гончарука видалили з сайту ОАСК до з'ясування особи заявника, - Вовк

Окружний Адміністративний суд Києва справді отримав сьогодні позовну заяву нібито від прем'єр-міністра Олексія Гончарука.

Про це голова Окружного адмінсуду Павло Вовк написав у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Після оприлюднення пресслужбою ОАСК новини щодо заяви про забезпечення позову, яка надійшла сьогодні до суду, сайт не витримав навантаження великої кількості відвідувачів і, з технічних причин, перестав працювати", - написав він.

Вовк додав, що після заяви пресслужби Кабміну про те, що Гончарук не подавав такого позову новину вирішили зняти.

"Новина буде видалена з сайту суду, як тільки для цього з'явиться технічна можливість, до з'ясування, відповідно до положень Кодексу адміністративного судочинства України, особи заявника", - запевнив він.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, сьогодні на сайті Окружного адміністративного суду Києва з'явилася новина про те, що прем'єр-міністр Олексій Гончарук подав позов до голови ВР Дмитра Разумкова. У позові прем'єр-міністр нібито вимагав заборонити виносити питання про відставку уряду на розгляд парламенту.

Невдовзі пресслужба Кабінету міністрів спростувала це повідомлення. "Інформація про начебто подану заяву до Окружного адміністративного суду міста Києва прем'єр-міністром Олексієм Гончаруком не відповідає дійсності", - заявили в уряді.

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Новину про позов Гончарука видалили з сайту ОАСК до зясування особи заявника, - Вовк 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179234
 
 
 Топ коментарі
 
Цирк_Цирк_Цирк!!! Правду писав Гончаренко на ВРУ - запасаємося "попкорном" Новость об иске Гончарука удалили с сайта ОАСК до выяснения личности заявителя, - Вовк - Цензор.НЕТ 9261
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такий позов і від Гаранта чи Бені можна подавати? А що так можна?
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До выявления Гончарука в новом Кабинете Министров.
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Цирк_Цирк_Цирк!!! Правду писав Гончаренко на ВРУ - запасаємося "попкорном" Новость об иске Гончарука удалили с сайта ОАСК до выяснения личности заявителя, - Вовк - Цензор.НЕТ 9261
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Підказую, що є варіант як подолати цю ситуацію. Треба, щоб кожен новий прем'єр мав прізвище Гончарук.
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Либо хакнули сайт либо намеренная провокацият (как с той женщиной, которая подала иск на авиакомпанию SkyUp, ни разу не летавши из рейсами и сама того не зная).
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Учитывая, что информацию сливает Дубинский... то сомнений мало в том, что за этим каким то образом не стоит Коломойский.
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А як ми довідаємось, коли хакнуть ОПУ?
Яка справжня?
Хоча, какая разніца...
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Хоча яка разніца де справжній Гончарук. Треба кожному прем'єру видавати паспорт із прізвищем Гончарук і тоді не треба затверджувати нових прем'єрів.
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у борделі кастиг. тільки збоченний сутенер вибирає з потасканих , старезних шльондр!
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