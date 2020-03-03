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 Смертність від коронавірусу становить 3,4%, - ВООЗ

Рівень смертності від коронавірусу нового типу COVID-2019 у світовому масштабі становить 3,4%. Смертність від звичайного сезонного грипу - менше 1%. Зате коронавірус менш заразний, ніж грип.

Про це заявив на брифінгу гендиректор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Адханом Гебреєсус, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"В усьому світі померли 3,4% заражених COVID-2019. У порівнянні з цим сезонний грип загалом убиває менш ніж 1% інфікованих", - сказав він.

При цьому гендиректор уточнив, що всього зафіксовано 90893 випадків захворювання COVID-2019, при 3110 летальних випадках. За його словами, за межами КНР - 1848 випадків захворювання, причому 80% цих випадків припадають на три країни - Південну Корею, Іран і Італію.

Однак в епіцентрі поширення COVID-2019 - в КНР - за останні 24 години повідомлялося лише про 129 нових випадків зараження, що стало найнижчим показником за період з 20 січня.

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Він навів дані, згідно з якими лише в 1% заражених коронавірусом не спостерігається симптомів хвороби, а у більшості інших інфікованих вони проявляються протягом двох днів після зараження.

Гебреєсус зазначив, що, хоча COVID-2019 не настільки заразний як грип, вакцини проти коронавірусу поки немає, як і немає специфічного методу лікування. Водночас гендиректор ВООЗ нагадав, що в розробці перебувають 20 типів вакцин проти коронавірусу.

"Це унікальний вірус з унікальними характеристиками. Але і COVID-2019 і грип викликають проблеми з диханням і поширюються одним і тим самим чином - через маленькі крапельки рідини з рота і носа хворого", - зазначив Гебреєсус.

Таким чином, пояснив він, країнам, які вже розробляють засоби проти поширення грипу, не доведеться починати "з чистого аркуша" роботу над способами стримування COVID-2019.

"Оскільки COVID-2019 це також респіраторний патоген, то ці системи (проти грипу - ред) можуть і повинні бути адаптовані проти COVID-2019", - сказав Гебреєсус.

Водночас він висловив стурбованість у зв'язку з тим, що здатність різних країн боротися з поширенням коронавірусу може бути підірвано затримками в ланцюжках поставок захисних засобів через зростання попиту на них, накопичення запасів відповідних товарів і неправильним їх використанням.

"І знову - це питання солідарності. Це не можна вирішити зусиллями однієї ВООЗ або однієї (медичної - ред) індустрії", - резюмував він.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179233
 
 
 Топ коментарі
 
ВЫВСЬОврёте !!! умирают - все, и в 10 раз больше чем пишут, А может и в 1000 раз больше - это Вам любой доморощенный вирусолог скажет (каковых на цензоре почти половина)
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Що ж... Не всі перекашляють. Але для Пенсійного Фонду- самі плюси.
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""Во всем мире скончались 3,4% зараженных COVID-2019. По сравнению с этим сезонный грипп в общем убивает менее 1% инфицированных", - сказал он."
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ХИТРО подані цифри.

не Менше 1,а 0.1


тобто смертність вища на порядок,



Правительство Великобритании подготовило план по борьбе с коронавирусом на случай резкого скачка числа инфицированных в стране. В частности, в рамках его реализации на улицы британских городов могут вывести войска, которые помогут местным властям обеспечивать порядок, пишет Daily Mail.
Как отмечает издание, 28-страничный документ был согласован на экстренном заседании, которое прошло под председательством премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона 2 марта. В нем подчеркивается, что на данный момент эффективная вакцина против коронавируса еще не разработана, а у населения отсутствует иммунитет к нему, поэтому существует высокая вероятность, что SARS-CoV-2 широко распространится на территории страны.

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Що ж... Не всі перекашляють. Але для Пенсійного Фонду- самі плюси.
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Да і нє только от нєго:
«3 марта 2020. Врачи заявили об отравлении лидера оппозиции Абхазии.
Врачи поставили лидеру оппозиции Абхазии Аслану Бжании диагноз «отравление неизвестным веществом». Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в медицинских кругах Краснодарского края. Отмечается, что пока сложно делать какие-либо прогнозы. Аслан Бжания был госпитализирован 2 марта в Сочи, незадолго до выборов в президенты. Сообщалось, что абхазского политика ввели в медикаментозную кому. Бжания уже попадал в больницу в тяжелом состоянии незадолго до президентских выборов прошлого года. »
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ВЫВСЬОврёте !!! умирают - все, и в 10 раз больше чем пишут, А может и в 1000 раз больше - это Вам любой доморощенный вирусолог скажет (каковых на цензоре почти половина)
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Навіщо вірити комусь тим більше якимось "інтернет вірусологам"?
Для знання що насправді є фото і відео з місць подій які прекрасно показують ситуацію...
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И прям на фото и видно как вирус по ним скачет? И источники - прям кристально чистые ...
Ну не ведитесь на подписи к фото и коментарии к видео, а смотрите и сами решайте что вы видите и на сколько этому можно верить.
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Не смешно - устраивать истерию, от которой могут реально пострадать люди.
Не смешно - Нести всякий бред, провоцируя атмосферу страха, беспорядки, хаос.
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Это если страна развитая. А если неразвитая, как Иран то около 10%
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Х***ня. Коронавирус меньше всего меня тревожит в нынешней ситуации
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4.03.2020 Не пропустіть на своїх екранах реаліті-шоу" Помста Пустоголового Профану!" Смертність від коронавірусу становить 3,4%, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 1413
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У нас многие больные принципально маску не оденут, будут чихать и кашлять лишь бы не выглядеть глупо.
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проблема в том, что для выздоровления недостаточно просто отлежаться 3 дня в теплой постельке попивая чаек с лимончиком, как при обычном гриппе
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Да и при "обычном гриппе" не факт, что это не перерастет в атипичную пневмонию, кстати, передающуюся воздушно-капельным путем. Что ныне довольно часто.
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не знаю, какая статистика, но я за всю жизнь не знал случаев, когда обычный грипп перерастал в воспаление легких. по своим знакомым и родным сужу. ну, были бронхиты, отиты, ларингиты, не более
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У меня за январь два сына пролежали в больнице, с разницей попадания туда в две недели. И началось с обычного гриппа. И в обоих случаях пневмонию показал лишь рентген.
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У родственницы муж умер (60 лет) от атипичной пневмонии из-за гриппа в этом году. А еще более десяти лет назад так же умерла моя школьная подруга. Так что бывает и такое.
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Да не бойтесь, наша коррупция, с лёгкостью победит любой коронавирус Смертность от коронавируса составляет 3,4%, - ВОЗ - Цензор.НЕТ 6467
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Пусть попросит того, нанятого міровой аптєчной мафієй, пару раз чхнуть на нєйо, і заселфіть етот момєнт.
Тогда она точно 100% виведет на чістую воду аптєчних бариг!
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Белая магия оказалась сильнее зеленого проклятия
У Папи Римського коронавірус не підтвердився, а тільки застуда.
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Ну и кто же продал украинские маски китайцам? А , зебобики?

https://youtu.be/889w7acAz2Y
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я лично твою маску продал знакомому китайцу за 10 грн 60 копеек ) как же ты теперь без своей маски будешь? айяйяй )
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Это учитывают Ухань, где вспышка коронавируса и произошла, множество погибло даже толком не зная что чем то больны и Иран, где слабо развита медицинская инфраструктура и замалчивание властей о начале эпидемии.. и еще их культурные традиции - целовать человека при встрече, что увеличило риск заражения.
Если же учитывать Европу, Северную Америку, Австралию, Японию, Южную Корею, Юго-Восточную Азию, в общем все страны без Ирана и Китая то смертность - 1,5% - 2%.
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Это все равно много. Если заболеет 100 млн. то умрут несколько млн.
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охренеть статистика, вот мы сейчас все вскочим и побежим в больницу проверяться на коронавирус... смертность почти нулевая, за 2-3 месяца всего 3000 челов на ЗЕМЛЕ.
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Можно было бы согласиться с этим процентом смертности, если бы не одно Но! Количество зараженных известно, количество летальных исходов тоже, а вот количество выздоровивших плавающая цифра, которая может качнуться и в сторону выздоровления и смерти. На сегодняшний день заболевших 92818 чел. умерших 3159, выздоровивших 48201 в какую статистику попадут еще болеющие пока не известно, а значит % будет меняться и значительно!
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Меня тоже напрягает такая арифметика делить число умерших на всех заражённых,с учётом того что большая часть продолжает болеть и сколько выживет не факт.Как на меня отношение умерших к выздоровевшим как раз и даёт понятие о проценте смертности
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