 Смертність від коронавірусу становить 3,4%, - ВООЗ

Про це заявив на брифінгу гендиректор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Адханом Гебреєсус, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"В усьому світі померли 3,4% заражених COVID-2019. У порівнянні з цим сезонний грип загалом убиває менш ніж 1% інфікованих", - сказав він.
При цьому гендиректор уточнив, що всього зафіксовано 90893 випадків захворювання COVID-2019, при 3110 летальних випадках. За його словами, за межами КНР - 1848 випадків захворювання, причому 80% цих випадків припадають на три країни - Південну Корею, Іран і Італію.
Однак в епіцентрі поширення COVID-2019 - в КНР - за останні 24 години повідомлялося лише про 129 нових випадків зараження, що стало найнижчим показником за період з 20 січня.
Він навів дані, згідно з якими лише в 1% заражених коронавірусом не спостерігається симптомів хвороби, а у більшості інших інфікованих вони проявляються протягом двох днів після зараження.
Гебреєсус зазначив, що, хоча COVID-2019 не настільки заразний як грип, вакцини проти коронавірусу поки немає, як і немає специфічного методу лікування. Водночас гендиректор ВООЗ нагадав, що в розробці перебувають 20 типів вакцин проти коронавірусу.
"Це унікальний вірус з унікальними характеристиками. Але і COVID-2019 і грип викликають проблеми з диханням і поширюються одним і тим самим чином - через маленькі крапельки рідини з рота і носа хворого", - зазначив Гебреєсус.
Таким чином, пояснив він, країнам, які вже розробляють засоби проти поширення грипу, не доведеться починати "з чистого аркуша" роботу над способами стримування COVID-2019.
"Оскільки COVID-2019 це також респіраторний патоген, то ці системи (проти грипу - ред) можуть і повинні бути адаптовані проти COVID-2019", - сказав Гебреєсус.
Водночас він висловив стурбованість у зв'язку з тим, що здатність різних країн боротися з поширенням коронавірусу може бути підірвано затримками в ланцюжках поставок захисних засобів через зростання попиту на них, накопичення запасів відповідних товарів і неправильним їх використанням.
"І знову - це питання солідарності. Це не можна вирішити зусиллями однієї ВООЗ або однієї (медичної - ред) індустрії", - резюмував він.
не Менше 1,а 0.1
тобто смертність вища на порядок,
Правительство Великобритании подготовило план по борьбе с коронавирусом на случай резкого скачка числа инфицированных в стране. В частности, в рамках его реализации на улицы британских городов могут вывести войска, которые помогут местным властям обеспечивать порядок, пишет Daily Mail.
Как отмечает издание, 28-страничный документ был согласован на экстренном заседании, которое прошло под председательством премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона 2 марта. В нем подчеркивается, что на данный момент эффективная вакцина против коронавируса еще не разработана, а у населения отсутствует иммунитет к нему, поэтому существует высокая вероятность, что SARS-CoV-2 широко распространится на территории страны.
«3 марта 2020. Врачи заявили об отравлении лидера оппозиции Абхазии.
Врачи поставили лидеру оппозиции Абхазии Аслану Бжании диагноз «отравление неизвестным веществом». Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в медицинских кругах Краснодарского края. Отмечается, что пока сложно делать какие-либо прогнозы. Аслан Бжания был госпитализирован 2 марта в Сочи, незадолго до выборов в президенты. Сообщалось, что абхазского политика ввели в медикаментозную кому. Бжания уже попадал в больницу в тяжелом состоянии незадолго до президентских выборов прошлого года. »
Для знання що насправді є фото і відео з місць подій які прекрасно показують ситуацію...
Ну не ведитесь на подписи к фото и коментарии к видео, а смотрите и сами решайте что вы видите и на сколько этому можно верить.
Не смешно - Нести всякий бред, провоцируя атмосферу страха, беспорядки, хаос.
Тогда она точно 100% виведет на чістую воду аптєчних бариг!
У Папи Римського коронавірус не підтвердився, а тільки застуда.
https://youtu.be/889w7acAz2Y
Если же учитывать Европу, Северную Америку, Австралию, Японию, Южную Корею, Юго-Восточную Азию, в общем все страны без Ирана и Китая то смертность - 1,5% - 2%.