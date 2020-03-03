 Депутати від "ЄС" Ар'єв, Гончаренко і Величкович попросили Разумкова забезпечити завтра в Раді попкорн. ДОКУМЕНТ

Відповідне звернення до голови ВР Дмитра Разумкова депутат від "ЄС" Володимир Ар'єв опублікував на своїй сторінці в Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Шановний Дмитре Олександровичу! Просимо Вас дати доручення Керівникові Апарату Верховної Ради України Штучному В.В. терміново забезпечити наявність та продаж попкорну в закладах харчування Верховної Ради України під час пленарних засідань 4 березня 2020", - сказано в документі.
Під зверненням стоїть підпис самого Ар'єва, а також його колег по фракції Миколи Величковича і Олексія Гончаренка.
"Що ж, комплект на позачергове (засідання Ради. - Ред.) має бути повним", - написав Ар'єв.
28 лютого стало відомо, що президент України Володимир Зеленський скликає позачергове засідання парламенту. Воно має відбутися 4 березня о 16:00.
У пресслужбі глави держави уточнили, що на порядку денному засідання - кілька законопроєктів і питання про Кабінет Міністрів України.
29 лютого інформаційне управління Апарату Верховної Ради України опублікувало порядок денний позачергового засідання.
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Вчера в 17:02
Лютые новости:1. - И где он так научился вести переговоры?
- Вот мне тоже интересно!Пресс-секретарь ***** Дмитрий ******** заявил, что все иностранные военные, за исключением российских солдат, находятся в Сирии незаконно и нарушают международные правила". Перевод: "почему п@здят только нас и перестали метелить иранцев?" Турки уже в открытую куражатся. Придумали слоган "Biz **** başladık" (Мы только начали). По всей видимости, это такой ответ на "Можем повторить".Унижение Москвы продолжается. Эрдоган уже "хочет Алеппо". Вчера Турция ракетами TRG-300 KAPLAN уничтожила завод военного назначения на юго-востоке Алеппо. Расположенная рядом с заводом российская система ПВО не только не сбила ни одну турецкую ракету, но и была уничтожена как приложение к уничтоженному заводу. Иранские наемники, воюющие на стороне Башара Асада выпустили баллистическую ракету по объекту турецкой армии, расположенном на севере провинции Идлиб. Как утверждается, она была перехвачена развернутой на юге Турции системой ПРО и взорвалась в воздухе.Эрдоган на глазах у всего мира выпорол ***** в особо циничной форме. Эрдоган показал, что это никакой не мировой гегемон, а просто карлик гопник, который при наличии другой грубой силы просто обтекает. Заголовки главных кремлевских пропагандистов и зловещее молчание *****, говорят, что ему меняют памперсы.Разгром устроенный турками в Сирии показывает, что российская армия полное говно, находящееся на уровне "ацтеки против конкистадоров". Всего одна страна НАТО - Турция ставит раком всю небывалую мощь Москвы и показывает реальный уровень российской армии на примере утилизации ихтамнетов и асадитов в Сирии. Российские пропагандисты засунули язык в жопу. Молчат, как рыба об лед. Турецкие орудия их бьют днем и ночью. Москва застряла во второй мировой, а ход войны изменился. Турция уничтожает все конвои, всё русское железо, всё, что движется и колышется. Турция грамотно вложилась в оборону и показала, что РФ фейковая "мощь".Порошенко сто раз был прав, развивая беспилотники, высокоточное оружие и управляемые ракетные комплексы.******** анонсировал переговоры ***** с Эрдлганом в Москве. А тем временем Эрдоган создает позиции для переговоров о мире. Согласитесь так легче договориться о мире, чем отползать на своей территории от линии разграничения и заглядывать в глаза людоеду в надежде на его милость.Мир добывается в борьбе.2. Янукович 2.0Клоун "прославился". "The New York Times" откровенно сравнивает Зеленского с Януковичем, который преследует и пытается незаконно арестовать своего главного политического конкурента Порошенко.
Давайте не будем стеснятся, а будем называть вещи своими именами. Мы имеем режим ЗеБеня. Верной дорогой идут товарищи - на Ростов.Я вам про, что хочу сказать. Надеюсь все видели видео из театра, где Пороху аплодируют люди. Однако видео прежде всего не про Пороха, а про его электорат. Про тонус сознания, про развитие и так далее. Уникальное социальное явление. Казалось бы, на человека заведено десятки дел и по идее он должен ходить с кирпичами в штанах, ан нет он идет на концерт "Kozak system", где весело проводит время. Замечу, что так себя вести может лишь уверенный в себе и своей правоте человек. Для противников Порошенко отмечу, что так сыграть в один дубль не возможно.
Итак, что мы имеем?! Мы имеем единственного президента, которого ни за что пытаются засудить. Имеем единственного президента, которого приходят поддержать под госструктуры, которые шьют ему дело. Имеем единственного президента, которого приветствуют на всякого рода мероприятиях. Имеем единственного президента за которого в случае чего могут отвесить п*здюлины.Так, что думай-те!3. Хороводы вокруг кресла премьера.Х*й я клал на шоу для опущенных дебилов с Гончаруком в главной роли. Уволят - не уволят. "Какая разница"? Нужно быть дегенератом, чтобы верить, что подобные "перемены" дадут хоть какой-то результат кроме стабильно х*евого.Субсидии нах*й, украинские телеканалы нах*й, индексацию пенсий нах*й, рост зарплат нах*й.Если Порошенко воровал, почему на это все хватало денег и если Зеленский не ворует, то почему
vasily_maximov@maximov_vasily 9 ч
Кстати, уже в ближайший понедельник, 9 марта, в Нидерландах начинается суд по Боингу.
Бедная, бедная Украина....
а не сыну Порошенко
https://youtu.be/fBEj3R7Oyxs
- Х...й вам в ж...у, это Верховная Рада голосует за новое зеленое правительство
ПОСМОТРИТЕ КАКИЕ ОНИ ЗАЧУХАННЫЕ: не бритые, не стриженные , в мятых костюмах
И ЭТО политическая элита Украины ?
В Словакии на политиков смотреть приятно- выбритые тщательно, отутюженные: подтянутые, улыбающиеся - ВОТ ЭТО И ЕСТЬ ЭЛИТА
У них на работе мысли не о стране и народе, а о попкорне, суки ...ять!
https://youtu.be/EQ37IBPBt1M
А что там со Свинарчуками? Посадят или нет?
https://glavcom.ua/columns/bereza/vidstavka-uryadu-v-zelenskogo-je-dva-poganih-varianti-663191.html
Зеленский выяснил для себя, что руководить государством намного сложнее ,чем это было в сериале и столкнувшись с жестокой реальностью понял, что не готов ко всему этому. Понял, но правильные выводы не сделал. К моему сожалению, Зеленский так и остался человеком, который хочет добиться результата и получить овации от благодарного зрителя. Но в политике так бывает крайне редко. И точно не в нашей ситуации. А еще надо решать проблемы и выводить Украину из кризисов. Вместо этого у Зеленского и его окружения получается создавать проблемы и заводить Украину в кризисы. Выяснилось, что войну нельзя закончить просто перестав стрелять, МВФ нельзя послать в жо, как это было сделано в сериале, а друзья Зеленского, хоть и близкие ему люди, но абсолютно не умеют и не могут управлять государством. И к тому же олигархи очень успешно подсовывали Зеленскому своих людей, а он их назначал. И берет всю ответственность за назначение на себя.
Красиво начавшаяся сказка о Золушке из Кривого Рога столкнулась с реальностью и погребла под руинами Зеленского, его окружение и весь тот #моносброд, который он под своим флагом завел в парламент. Рейтинг сыпется, недовольство растет, контроль упущен, а массовых оваций так и нет. Более того, негатив, который постоянно сыпется в адрес Зеленского и всех, кого он привел во власть, уже откровенно раздражает и злит президента. Не добавляет радости и борьба друг с другом внутри его команды. И особенно загоняет Зеленского в тоску то, что люди, которые еще вчера искали любую работу или были свадебными фотографами, попав в парламент под флагом "Слуги народа" вместо благодарности стали обваливать рейтинг президента своими действиями и заявлениями. Богдан Яременко, который заказывал проституток сидя на заседании ВР, Евгений Брагар, который порекомендовал пенсионерам продавать своих собак, чтобы заплатить за коммуналку, Лиза Богуцкая, с ее талантом писать феноменальный бред на любую тему, Арахамия, который врет, как дышит, а дышит часто, но еще чаще говорит вещи, за которые потом регулярно извиняется и оправдывается, насильник Иванисов, толпа рускомирцев и многие другие "слуги" обрушили рейтинг доверия к ВР и рейтинг самого президента. Вместо того, чтобы быть его командой в ВР, как думал о них Зеленский, они быстро поделились на группы со своими лидерами и хотелками, без удовлетворения которых не дают голосов за законопроекты того же Зеленского.
Особой проблемой для Зеленского стал Кабмин, который он сформировал вместе с Андреем Богданом и за который проголосовала послушная тогда еще фракция "Слуга народа". Кабмин оказался не эффективным, премьер Гончарук послушным, но не компетентным, а плёнки с прослушкой, которые слили в прессу показали, что вместо уважения к Зеленскому в Кабмине звучат голоса о пустоте в голове президента. И при всем этом весь негатив за действия Кабмина ложится на Зеленского. Ведь именно он его отбирал. Значит оваций Зеленскому не будет. А вот негатив в адрес президента идет. Это и есть бремя моновласти, о котором более опытные люди предупреждали Зеленского. Но тот тогда отмахивался и хотел своего триумфа. Триумф он получил. Сначала на президентских выборах, а потом на выборах в ВР. Но победа оказалась пировой и выхода из ситуации пока не видно.
Зеленский решил поменять Кабмин. Это было бы логично, если бы он взял в Кабмин людей с опытом и знаниями, но порядочных. Людей, которые знают, что делать, понимающих как работает государство, умеющих достигать результата и могущих вывести страну из перманентного кризиса имени Зеленского. Но тут у Владимира Александровича большая проблема. В свое время он залихватски откинул все предложения о помощи или проигнорировал их. Теперь эти люди сами к нему не придут, а просить их о помощи Зеленскому пока не позволяет криворожская пацанячесть, от которой он так и не избавился.
И сегодня у него два варианта выбора. При первом варианте Зеленскому приходится смотреть в сторону людей, у которых есть опыт и понимание, но они точно не будут с ним партнерами. Это люди времен Кучмы и Януковича, которые готовы "подставить плечо" президенту и сесть на потоки, на которых они сидели ранее. Да, они умеют управлять государством в своих интересах. И они точно не готовы слушать Зеленского. Более того, они с удовольствием отдадут президенту его законное право ездить на международные встречи, жать руку и фоткаться с лидерами других стран, вручать букеты и перерезать ленточки. Кстати, это то, что реально Зеленскому нравится. Но они будут управлять государством. Полностью. Тогда акцент во власти сместится на премьер-министра и он будет реально руководить Украиной. Второй вариант - это перезагрузка Кабмина в стиле людей, как Гончарук и Малюська, которые не было ранее во власти и чьим главным достоинством будет новое лицо и неизвестность, но которые абсолютно не эффективны. В общем, ситуация патовая. Кого бы не выбрал Зеленский - все равно ответственность будет на нем. И ждать аплодисментов ему не стоит. Зато стоит готовиться к новым проблемам и к поиску их решения. Хотя, я бы на его месте все же формировал Кабмин из компетентных и не запятнанных. Но я не президент, а он пока на такое не способен.
В ближайшее время мы узнаем, что выбрал Зеленский и как будет развиваться ситуация с Кабмином в Украине, но ничего хорошего ждать не приходится, если вместо компетентности и эффективности на Банковой больше всего ценят личное знакомство и личную преданность. Это значит, что если ситуация не изменится, то скоро будет еще более глубокий кризис, к которому ни Зеленский, ни его окружение не готовы. Так же заметны нарастающее недовольство избирателей, отсутствие контроля в регионах и комфортная жизнь олигархов. Государство разбалансированно и большинство институций не работают. Да и война с Россией никуда не делась. В общем, повода для нового триумфа у Зеленского не предвидится. А вот проблемы уже на горизонте. И начало вспышки эпидемии коронавируса в Украины будет одним из таких кризисов. Вот только я не уверен, что "узеленского" к нему готовы. А значит новый Кабмин сразу должен будет доказывать и показывать, готов он к такому или нет. И очень хочется, чтоб у них уже был бы готовый план действий. А иначе остается надеяться на чудо. Но чудес, как известно, не бывает.
Борислав Береза, Народний депутат VIII скликання
https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/4144431712249570
По пану прем'єру рішення прийнято, це пан Денис Шмигаль. За законом, якщо прем'єр-міністр пише заяву про свою відставку, то весь Кабінет міністрів уходить в статус "в.о.", і тоді повністю переформатовується склад. На 80% він буде новим. Як ми сьогодні зрозуміли із засідання фракції, залишиться пан Арсен Аваков, можливо, пан Тимофій Милованов, але з розділеним на Міністерство економіки та Міністерство АПК. Можливо, залишиться пан Бородянський, але теж з розділеними функціями. Якщо він погодиться на це, то буде очільником Міністерства культури та молоді, а спорт віддадуть пану Гутцайту. Власне, з тих, хто залишився, по-моєму, це все.
https://prm.ua/pitannya-zvilnennya-prem-yera-virisheno-vasilevska-smaglyuk/
Питання звільнення керівників силових відомств завтра не розглядатимуть, заявила народний депутат фракції "Слуга народу" Ольга Василевська-Смаглюк.
"Наскільки я зрозуміла, то завтра під час позачергового засідання ми заслухаємо представників усіх силових міністерств та відомств. Це і Міністерства внутрішніх справ, і ДБР, і очільника НАБУ. І після заслуховування за результатами президент, фракція і парламент будуть ухвалювати відповідні рішення. Завтра цих змін не відбуватиметься. Так само й очільник НБУ - теж було багато запитань щодо нього - поки що теж залишається. В нього складна процедура звільнення з посади. І завтра це не розглядатиметься", - заявила народний депутат.
Вона наголосила, що є міністерства, які ще не заповнені, і кандидатури по них поки що невідомі.
"Але мені хотілося б особисто на засіданні фракції почути не так кандидатури, як концепції, і те, як Денис Шмигаль, як новий майбутній прем'єр-міністр, та міністри, наприклад, економічного та фінансового блоку будуть вирішувати те, як вони будуть займатися наповненням бюджету, переговорами з МВФ, яка їхня тактика буде стосовно підвищення рівня життя населення.
На жаль, через обмежений час президента і кандидата в прем'єр-міністра ми не почули про це. І також ми не почули нинішнього прем'єр-міністра, що теж викликає запитання. Оскільки він нещодавно прозвітував. Цей звіт, на мою особисту думку, був незадовільний, але все-таки почути його голос хотілося б", - додала вона.
https://prm.ua/pitannya-zvilnennya-kerivnikiv-silovih-vidomstv-ne-rozglyadatimut-vasilevska-smaglyuk/
https://youtu.be/889w7acAz2Y