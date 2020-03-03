 Зрив програми МВФ змусить інвесторів побігти на вихід, - член наглядової ради Приватбанку Сульжик

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.

Сульжик зазначив: "Не хочу особливо коментувати "Варфоломіївський День", запланований на завтра в уряді України, просто хочу сказати що час вийшов украй невдалим - найважчі дні на світових ринках за останні років 10.

Так само, вкрай хвилює, що не вдається закінчити переговори з МВФ. Невже інтереси тих, хто вивели мільярди гривень із належних їм банків вищі за інтереси простих громадян України?

Інвестори уважно стежать за переговорами з МВФ.

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"Українська весна" і період того, що нам довіряють інвестори може закінчитися, так до пуття і не розпочавшись. Останній аукціон ОВДП показав, що інвестори вже не готові більше давати нам у борг по 10% річних - розмістили лише на 200 млн гривень 7 літніх бондів, порівняно з 4 мільярдами місяць раніше. Кілька поганих новин, найголовнішою з яких може виявитися зрив програми МВФ, можуть змусити інвесторів "побігти на вихід". І в цій тисняві розтопчуть і гривню, і відсоткові ставки в країні.

Інвестори мовчать - за них колективно говорить МВФ. Але якщо хтось сподівається, що МВФ піде, а інвестиції залишаться - це помилка.

Як професіоналу, мені абсолютно незрозуміло як люди, які приймають рішення і які декларують бажання залучати в країну інвестиції можуть не розуміти цього".