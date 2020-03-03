 Голосування за земельний закон і квіти жінкам від Ківи, - день роботи ВР 3 березня. ФОТОрепортаж

День роботи ВР 3 березня від парламентського кореспондента Цензор.НЕТ.
Спілкування стовпів ОПЗЖ - Рабіновича, Суркіса і Медведчука
Ківа дарує букети квітів депутатам-жінкам
Разумков і Стефанчук
"Слуга народу" Радуцький
"Слуга народу" Ткаченко
"Слуги народу" Ткаченко і Сольський
"Слуги народу" Каптєлов, Литвинов, Бондаренко
Поцілунок "слуги народу" Третьякової і члена ОПЗЖ Шуфрича
Керівництво фракції "СН" - Арахамія і Корнієнко
"Слуга народу" Тищенко
Льовочкін з ОПЗЖ
Геращенко і Порошенко з ЄС
Прапорець "Слуги народу", що впав
"Слуги народУ" Гетманцев і Янченко з Шуфричем з ОПЗЖ
"Слуга народу" Кальченко
Член групи "Довіра" Іванчук
Вакарчук і Юрчишин з "Голосу"
Фракція "Батьківщини"
"Вікторія" від Корнієнка
Парубій з "ЄС" з Іванчуком з "Довіри" в минулому скликанні були в одній фракції "Народного фронту"
Доповідач із земельного закону Сольський і Суркіс з ОПЗЖ
Голосування поправок згідно із законом про ринок землі - Рада розглянула 2288 з 4018 поправок
Депутатські гаджети
"Слуга народу" Гетманцев
"Слуги народу" Юрченко і Тищенко
"Слуга народу" Беленюк і Железняк з "Голосу"
Голосування "слуг народу".
Опять нічєго?
А все- онанист, онанист
А зелена шушара зеленіє аж цвіте.
День матери в Грузии
Хина мацури - праздник девочек в Японии
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