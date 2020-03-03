EN|RU|UK
Теми дня: Російсько-турецька війна в Сирії Агресія Росії проти України Коронавірус із Китаю Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 Політика України
  2475  23
Все про:ВР (7149) депутат (1135)

 Голосування за земельний закон і квіти жінкам від Ківи, - день роботи ВР 3 березня. ФОТОрепортаж

Робочий день ВР 3 березня минув у процесі прийняття поправок до закону про ринок сільськогосподарських земель. Також депутат від ОПЗЖ Ілля Ківа дарував квіти колегам-жінкам, а також нардепи готувалися до позачергового засідання ВР 4 березня, на якому будуть міняти керівника Кабміну.

День роботи ВР 3 березня від парламентського кореспондента Цензор.НЕТ.

Голосування за земельний закон і квіти жінкам від Ківи, - день роботи ВР 3 березня 01
Голосування за земельний закон і квіти жінкам від Ківи, - день роботи ВР 3 березня 02

Спілкування стовпів ОПЗЖ - Рабіновича, Суркіса і Медведчука

Голосування за земельний закон і квіти жінкам від Ківи, - день роботи ВР 3 березня 03
Голосування за земельний закон і квіти жінкам від Ківи, - день роботи ВР 3 березня 04
Голосування за земельний закон і квіти жінкам від Ківи, - день роботи ВР 3 березня 05

Голосування за земельний закон і квіти жінкам від Ківи, - день роботи ВР 3 березня 06

Голосування за земельний закон і квіти жінкам від Ківи, - день роботи ВР 3 березня 07

Голосування за земельний закон і квіти жінкам від Ківи, - день роботи ВР 3 березня 08

Голосування за земельний закон і квіти жінкам від Ківи, - день роботи ВР 3 березня 09

Ківа дарує букети квітів депутатам-жінкам

Голосування за земельний закон і квіти жінкам від Ківи, - день роботи ВР 3 березня 10

Разумков і Стефанчук 

Голосування за земельний закон і квіти жінкам від Ківи, - день роботи ВР 3 березня 11
Голосування за земельний закон і квіти жінкам від Ківи, - день роботи ВР 3 березня 12

Голосування за земельний закон і квіти жінкам від Ківи, - день роботи ВР 3 березня 13

"Слуга народу" Радуцький

Голосування за земельний закон і квіти жінкам від Ківи, - день роботи ВР 3 березня 14

"Слуга народу" Ткаченко

Голосування за земельний закон і квіти жінкам від Ківи, - день роботи ВР 3 березня 15

"Слуги народу" Ткаченко і Сольський 

Голосування за земельний закон і квіти жінкам від Ківи, - день роботи ВР 3 березня 16

"Слуги народу" Каптєлов, Литвинов, Бондаренко

Голосування за земельний закон і квіти жінкам від Ківи, - день роботи ВР 3 березня 17

Поцілунок "слуги народу" Третьякової і члена ОПЗЖ Шуфрича

Голосування за земельний закон і квіти жінкам від Ківи, - день роботи ВР 3 березня 18

Керівництво фракції "СН" - Арахамія і Корнієнко

Голосування за земельний закон і квіти жінкам від Ківи, - день роботи ВР 3 березня 19

"Слуга народу" Тищенко


Голосування за земельний закон і квіти жінкам від Ківи, - день роботи ВР 3 березня 20

Голосування за земельний закон і квіти жінкам від Ківи, - день роботи ВР 3 березня 21

Льовочкін з ОПЗЖ

Голосування за земельний закон і квіти жінкам від Ківи, - день роботи ВР 3 березня 22

Геращенко і Порошенко з ЄС 

Голосування за земельний закон і квіти жінкам від Ківи, - день роботи ВР 3 березня 23

Голосування за земельний закон і квіти жінкам від Ківи, - день роботи ВР 3 березня 24

Прапорець "Слуги народу", що впав

Голосування за земельний закон і квіти жінкам від Ківи, - день роботи ВР 3 березня 25

"Слуги народУ" Гетманцев і Янченко з Шуфричем з ОПЗЖ

Голосування за земельний закон і квіти жінкам від Ківи, - день роботи ВР 3 березня 26

"Слуга народу" Кальченко

Голосування за земельний закон і квіти жінкам від Ківи, - день роботи ВР 3 березня 27
Голосування за земельний закон і квіти жінкам від Ківи, - день роботи ВР 3 березня 28

Член групи "Довіра" Іванчук 

Голосування за земельний закон і квіти жінкам від Ківи, - день роботи ВР 3 березня 29

Вакарчук і Юрчишин з "Голосу"

Голосування за земельний закон і квіти жінкам від Ківи, - день роботи ВР 3 березня 30
Голосування за земельний закон і квіти жінкам від Ківи, - день роботи ВР 3 березня 31
Голосування за земельний закон і квіти жінкам від Ківи, - день роботи ВР 3 березня 32

Голосування за земельний закон і квіти жінкам від Ківи, - день роботи ВР 3 березня 33

Фракція "Батьківщини"

Голосування за земельний закон і квіти жінкам від Ківи, - день роботи ВР 3 березня 34

"Вікторія" від Корнієнка

Голосування за земельний закон і квіти жінкам від Ківи, - день роботи ВР 3 березня 35

Парубій з "ЄС" з Іванчуком з "Довіри" в минулому скликанні були в одній фракції "Народного фронту"

Голосування за земельний закон і квіти жінкам від Ківи, - день роботи ВР 3 березня 36

Доповідач із земельного закону Сольський і Суркіс з ОПЗЖ


Голосування за земельний закон і квіти жінкам від Ківи, - день роботи ВР 3 березня 37

Голосування поправок згідно із законом про ринок землі - Рада розглянула 2288 з 4018 поправок

Голосування за земельний закон і квіти жінкам від Ківи, - день роботи ВР 3 березня 38
Голосування за земельний закон і квіти жінкам від Ківи, - день роботи ВР 3 березня 39

Депутатські гаджети

Голосування за земельний закон і квіти жінкам від Ківи, - день роботи ВР 3 березня 40

"Слуга народу" Гетманцев 

Голосування за земельний закон і квіти жінкам від Ківи, - день роботи ВР 3 березня 41

"Слуги народу" Юрченко і Тищенко

Голосування за земельний закон і квіти жінкам від Ківи, - день роботи ВР 3 березня 42

"Слуга народу" Беленюк і Железняк з "Голосу"

Голосування за земельний закон і квіти жінкам від Ківи, - день роботи ВР 3 березня 43
Голосування за земельний закон і квіти жінкам від Ківи, - день роботи ВР 3 березня 44\

Голосування "слуг народу".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179227
 
 
 Топ коментарі
 
БАЛАГАН КЛОУНОВ! БРОДЯЧЕЕ ШАПИТО !!!!!!!!!!!!!!!
 показати весь коментар
 
Ну так а что поделать? Малоросы за это проголосовали, а нам украинцам спасать Украину после них как всегда
 показати весь коментар
 
Очлена ОПЗЖ Шуфрича. Фройд рукоплешет. Голосование за земельный закон и цветы женщинам от Кивы, - день работы ВР 3 марта - Цензор.НЕТ 9636
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
БАЛАГАН КЛОУНОВ! БРОДЯЧЕЕ ШАПИТО !!!!!!!!!!!!!!!
 показати весь коментар
 
 
Ну так а что поделать? Малоросы за это проголосовали, а нам украинцам спасать Украину после них как всегда
 показати весь коментар
 
 
Кива прям ловелас
А все- онанист, онанист
 показати весь коментар
 
 
Очлена ОПЗЖ Шуфрича. Фройд рукоплешет. Голосование за земельный закон и цветы женщинам от Кивы, - день работы ВР 3 марта - Цензор.НЕТ 9636
 показати весь коментар
 
 
Ківа відкашлявся заздалегіть, що б потім не вибачатися.
А зелена шушара зеленіє аж цвіте.
 показати весь коментар
 
 
Цветы женщинам от Кивы ...Уж лучше розочку в подарок руке-машке!
 показати весь коментар
 
Вот как Кива сделал офигенную карьеру в МВД при потрохе - носил Маринке цветочки пока её вонючий муженек ночами вёл задушевные разговоры с медведчуком.
 показати весь коментар
 
Кинуть бы в ето змеиное кубло бомбу килограмм на 500 чтобы лохмотья еще пол часа летали над Киевом. Ето же все беды 40-ка миллионной страны от етих выродков
 показати весь коментар
 
Рушил погуглить, что за праздник у Кивы. Ближе всего:
День матери в Грузии
Хина мацури - праздник девочек в Японии
 показати весь коментар
 
Це він на всяк випадок, якщо їх завтра у ВР забарикадують то Ківа не залишиться голодним. Голосування за земельний закон і квіти жінкам від Ківи, - день роботи ВР 3 березня - Цензор.НЕТ 8762
 показати весь коментар
 
На фото - женщины парламента в в честь прихода весны , дарят цветы зайке - Ильюшеньке Киве . Голосування за земельний закон і квіти жінкам від Ківи, - день роботи ВР 3 березня - Цензор.НЕТ 4877 .
Голосування за земельний закон і квіти жінкам від Ківи, - день роботи ВР 3 березня - Цензор.НЕТ 8061 ..
 показати весь коментар
 
 
Ківа Фантомас буде президентом,Аваков йому казав.
 показати весь коментар
 
Татышо---во какой галантин галантерейный! А дуры аж зарделись. Лучше бы показал(ну вы поняли что?) восторгу было бы до отвала!
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору