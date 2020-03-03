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 Мешканці Чернівців змусили дружину хворого на коронавірус українця лягти в лікарню, влаштувавши пікет біля її будинку. ВIДЕО

Кілька десятків городян зібралися біля будинку хворого на коронавірус українця і вимагали, щоб його дружина, у якої немає симптомів захворювання, лягла в лікарню. Зрештою жінку забрала швидка.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на місцеве видання АСС.

Люди вимагали ізолювати жінку. В іншому випадку обіцяли перекрити дорогу.

На місці були міський голова та представники поліції.


Через деякий час після початку пікету до будинку під'їхала машина швидкої допомоги. Жінка вийшла з під'їзду, сіла в неї і вирушила до лікарні.

Після цього учасники пікету розійшлися.

Як повідомлялося, 3 березня в Україні вперше зафіксовано лабораторно підтверджений випадок коронавірусу в Чернівцях. Чоловік 26 лютого повернувся з поїздки в Італію.

У Чернівецькій облдержадміністрації повідомили, що чоловік з 21 лютого подорожував Італією. За даними епідрозслідування, під час подорожі і після повернення додому 26 лютого почувався добре. Симптоми - сухий кашель і лихоманка - у нього з'явилися 29 лютого. Госпіталізували його машиною екстреної медичної допомоги. На виклик медики їхали повністю захищеними.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Хворий на коронавірус у Чернівецькій області не контактував з великою кількістю людей, - МОЗ

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179225
 
 
 Топ коментарі
 
Volodymyr Boiko на ФБ:⬇️😆
"Якщо захворіли на коронавірус-не поспішайте в лікарню.Спочатку зайдіть у приймальню громадян Офісу президента,відвідайте Офіс генпрокурора, НАБУ, комітети Верховної Ради - поспілкуйтесь з людьми, поцікавтесь, як просувається боротьба з корупцією"
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Это уже Новые Санжары или еще старые ?
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в чем дикари?
они наоборот может ей жизнь спасли....
в карантин ее должны были поместить власти по умолчанию....
а жители поступили правильно - они должны думать о своих детях...
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Вот и хорошо, что у нас такое возможно.
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надеюсь не станет возможно куча крови? а то как то не хотелось таких возможностей
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Если вирус поразит очень много людей, то грабежи будут.
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Сегодня новость была, что в Иране выпустили десятки тысяч заключенных из тюрем, так как не могут их содержать в условиях эпидемии. Представьте что будет у нас, когда вирус доберется до колоний.
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В Италии и на карантин забили большой болт у них 2к+ зараженных на площадях туристов дохрена все без масок карантина нет, полиция без масок, жд и авиа сообщения работают лавашека капает, а туристы разносят эту заразу
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На самом деле карантин вряд ли поможет. Но в данном случае женщина зараженная, так что пусть полежит в больнице. От этого всем будет лучше только.
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Но в данном случае женщина зараженная

ты результаты теста видел или лично проводил?
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Так сказали же. Тем более что две недели вирус себя не проявляет. Тоесть, он может жить, но его распространение в организме недостаточное для того чтобы тест был позитивным.
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Я мониторю новости и там случаев, когда жена или муж или дядя какой-то заразился чуть ли не каждая вторая новость. Вероятность заразить того с кем ты вместе ешь очень высока.
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В Китае очень сильно помог. по фактам:
- Населения Китая = 1,386 млрд. чел.
- Зараженных = 80к+ округляем в большую сторону 90к
- В динамике вспышка "остановилась"
Итого: 1386000000/90000*100%= 0.006 %
Заболело 0.006 % от 100% населении страны
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Китайцы лгут. Кроме того, они изолировали людей блоками. Вот обнаружили больного и весь район под карантин и запретить им выходить из домов.
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Не счет лгут не знаю. На счет изолирование блоками это старые данные, сейчас изолирование вплоть на подъезды, вход и выход по записи раз в 3 дня на 1-2 часа. Так же ежедневный обход полиции + врача все жилые здание проверяют температуру и остальные симптомы, за сокрытие уголовная ответственность
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В Эмиратах уже выявили 6 зараженных велосипедистов которые заразились от спортсменов из Италии, гонки пришлось прекратить.
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Хто вам таке розказав? Я нині в Італії, майже в червоній зоні. І ніхто тут болт не забивав. Щодня по тб санпросвіт робота. А якшо пару десятків імбецилів продовжують вештатись вулицями, то мають нагороду за "хоробрість" чи то пак за *******, а ще везуть потім все це добро за кордон, чи в Чернівці, то платить потім вся країна! В зоні особливого ризику ніхто не вештається по вулицях. А ще тих хто порушує карантинні заходи або в буцегарню або не хилий штраф
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А где ты в Германии и в Австрии границы видел? А в аэропортах - меряют. Просто они могут себе позволить купить специальный аппарат, через или вдоль которого проходят все прибывающие и он сразу меряет их температуру прибывающих, У нас нет такой возможности, (очень дорогие эти модули), вот и меряют в ручную, а суть - та же.
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главное что бы вы не заболели, а то кто то посчитать правильней вас сжечь "гори ясно что бы не погасло" короче пиз...
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Теперь уже надо весь дом как минимум изолировать, там врачи реально дебилы
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или хотя бы провести санобработку от чердака до улицы...
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а лучше все Черновцы, кто его знает, сколько там носителей появилось уже Мешканці Чернівців змусили дружину хворого на коронавірус українця лягти в лікарню, влаштувавши пікет біля її будинку - Цензор.НЕТ 5122
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Хорошо хоть квартиру не сожгли для дизинфекции.
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О, точно, вспомнил, хотел посмотреть кино Восстание Планеты Обезьян, там чувак который Голума играл играет главную обезьяну.
Мне начинает казаться что я заложник в стране дебилов и алкашей, те жалкие пол миллиона людей с ментальностью европейцев, нихрена не могут сделать с такой биомассой, исправно ходящей на выборы.
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Европейцы это те самые которые девушек после второй мировой, которые спали с нацистами мазали грязью и водили голыми по улицам?
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Да, те от которых мы на эти самые 75 лет отстаем.
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когда я то же писал про Санжары, меня забанили. Но я повторюсь - это населене не достоцно Европы. Раши разве что.
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такое вполне возможно, страх животный все же
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когда заболеет процентов 25 населения это только вопрос времени, мне вот интересно эти тупари которые устраивают бунты когда у них будет этот вирус тоже самоизолируются?
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Тогда умрет очень много людей. Лучше пусть такого не будет.
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Пан Буддист@sranysovok 2 мар.

Бабку 98 лет выписали в Ухане.
Вторая мировая, Мао и коронавирус
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Ярко выраженый Трайбализм это диагноз, интеллектуально и духовно недоразывитых обществ. Есть такое понятие в США - white trash (белый мусор) для жителей южной глубинки, такими темпами европейцы скоро начнут нас так называть.
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у Чернівцях мешкає більше 250 тисяч населення
мене дивує не те, що знайшлися кілька десятків рагулів дрімучих, що таке утнули, а ті сотні тисяч, що дозволили це зробити
це ганьба
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Вот это народ обосрался, как помочь "моя хата с краю", а как за свою жизнь так понос во все углы. Вот так у нас всегда, кто то должен погибать на войне за таких "благодарных". Был еще стрим с этих событий, "не втечеш звідси, спалимо", хотя есть идиоты везде и в подъезде найдется пару таких.
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Народ у нас вообще "добрым " и "сострадательным" в подобных ситуациях становится.
Мешканці Чернівців змусили дружину хворого на коронавірус українця лягти в лікарню, влаштувавши пікет біля її будинку - Цензор.НЕТ 4745
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Надо было тетеньке подсказать, чтоб чихнула в сторону митингующих. А потом устроила бы пикет, чтоб их как потенциально зараженных в больничку положили. Мешканці Чернівців змусили дружину хворого на коронавірус українця лягти в лікарню, влаштувавши пікет біля її будинку - Цензор.НЕТ 8368
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А представьте, через пару дней у кого - нибудь в подъезде - пневмония от короновируса ?
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Бідолашна жіночка, але дурна, шо одразу не поїхала разом з чоловіком. Вірус у неї теж є - його не може не бути.
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- Ведьму сжечь!
- Но она такая красивая...
- Хорошо.. но потом сжечь!
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Новости о коронавирусе из цивилизованного мира

Сегодня, 3 марта, президент Макрон объявил решение правительство Франции о национализации всех имеющихся в стране запасов медицинских масок и дезинфицирующих жидкостей. Они будут бесплатно раздаваться медицинским работникам, больным, у которых диагностирован коронавирус COVID-19 и членам их семей, а также аптеками для раздачи населению. На сегодняшний день больницам, другим медицинским и детским учреждениям во Франции были розданы около 10 миллионов масок. В ближайшее время планируется раздача населению еще 15-20 миллионов масок.

3 марта в медицинском центре РАМБАМ в Хайфе завершено создание полностью автономного специализированного отделения для приема больных коронавирусом. Отделение способно принять 30 пациентов, в том числе детей, каждый из которых размещается в отдельном боксе с системой искусственной вентиляции легких. Работать исключительно в этом отделении будут 30 врачей, медсестер и технических специалистов, каждый из которых вызвался добровольно. В настоящее время больных коронавирусом принимает только больница "Шиба" в Тель а-Шомере, где специально для эвакуированных с лайнера Diamond Princess израильтян было ранее оборудован аналогичное автономное отделение на 12 пациентов.

Начальник оперативного управления генерального штаб ЦАХАЛа генерал-майор Аарон Халив отправлен на карантин после того, как сегодня вернулся в Израиль из отпуска с посещением Италии. Напомним, что по распоряжению министерства здравоохранения, все вернувшиеся из Италии или побывавшие в Италии транзитом в последние дни, должны находиться на домашнем карантине в течение 14 дней после возвращения.
Граждане Китая, Японии, Южной Кореи, Италии и других стран, побывавшие в Италии в последние дни, в Израиль не допускаются. На текущий момент в Израиле около 7 тысяч человек находятся на домашнем карантине. Минздрав и полиция персонально предупредили каждого, что в соответствии с законодательством страны, нарушение карантинного режима будет рассматриваться как попытка теракта против общественного здоровья и безопасности и наказываться лишением свободы до 7 лет.
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А чего вы возмущаетесь действиями людей? Их требования вполне понятны. Не понятно почему власти сразу же ее не отправили на карантин. Сами же говорили что она близкий контактер с больным. То что нету симптомов, не значит что она не заразившаяся.
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Нравится обсирать собственных граждан.
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схерали требования нескольких десятков рагулей "вполне понятны"? Весь мир отправляет контактных на домашний карантин, это получается что врачи США и Европы тупее чем черновицкие рагули?
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Та й вірус, може вже, деградував, поки ходив світом, раз тяжкість вже не така.
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Belyi.Mish@Belyi_Mish 10 ч

«Правительственная группа экспертов объявила 2 марта, что почти 80% пациентов с новым #коронавирус'ом в Японии не передают инфекцию другим людям, независимо от степени их симптомов.»
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страна оскотинилась до тупого средневекового быдла. (это было ясно еще по результам выборов)
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А по выборам в президенты дважды сидевшего зэка это что - не ясно было?
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да ясно было. Но в стране оставалось еще 7-10 млн адекватного населения, после отъезда 2-3 млн соотношение нормальных/(не знаю как вежливо назвать) стало критичным, чтоб сохранять хоть какие нибудь надежды
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Самое смешное что именно петекантропы вовсю защищают скот, закидывающий камнями скорые.
Чувствуют родственные души, не иначе.
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твоя рашка оскотинилась до тупого средневекового быдла. (это было ясно еще по результам выборов
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Кроме жены должны быть отправлены на карантин все кто с ним общался в последнее время. Судя по тому, что для элементарного действия властей нужно было собирать целый Майдан - нам ******. Это не задача активистов. Если власти срочно не раздуплятся и не выработают четкие меры реагирования у нас будет то же что и в Иране.
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Раз ППЦ, бери простынь беги на кладбище - место забивать. Ну коль и так ппц - хоть местечко удачное себе выберешь. Главное не тяни, ложись быстрей иначе займут.
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Когда государство тупит, как сейчас, то у народа есть право самому выживать в такой ситуации т.к. никто не сможет потом помочь , если кто-то заразится... наши , раздолбаные мед.учреждения подходят только для констатирования смерти, а не для помощи больных ...
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В сингапуре заболела женщина у которой с больным соседом был общий отвод канализации... только совсем умный оставил жену больного в многоквартирном доме... учитывая одну вентиляционную шахту на весь стояк....
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И про канализацию тоже самое : одна на весь стояк...
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Забули про жучку, кішку, мишку і тарганів
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ох, боюсь, что скоро поговорка "дякую Боже, що я не москаль" будет звучать уже по-другому... (
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я все ж таки сподівався, що українці не такі ж самі
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Журношлюшки маслица в огонь подливают а мосийчук прямо допытывает корреспондента ну что там? Нету погромов как в Санжарах???? Не торохтели бы с утра до вечера и люди были бы поспокойней
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Кого больше собралось у того и больше прав. Полный провал государственности.
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Хтіли бацилу піймати, чи якої трясті лізти до хати???
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Где вертолет Рюкзакова, с герметичной капсулой? Про который по телеку так классно рассказывали?
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Идиотские у нас порядки. Эвакуированных из Китая, которые НЕ ФАКТ, что контактировали/близко контактировали с больными,- в "резервацию". А ЖЕНУ реально больного чувака, вместе с которым она шарилась по италиям и дышала с ним "ноздря в ноздрю"- оставили "на карантине" ДОМА, в квартире многоквартирного дома! Типа она не выходит в магазин, не пользуется канализацией и проч. Где логика? Да через пару-тройку дней она тоже может оказаться больной! Что тогда делать всем этим людям из её подъезда (минимум) и тем, кто контактировал с ней, скажем, в том же в магазине? Идиотизм полный! А говорите "готовы"! Зато "министерка" у нас самоизолировалась "на карантин" в Санжарах, вместо того, чтобы быть на рабочем месте и "держать руку на пульсе" во время эпидемии!

Молодцы люди. Всё правильно сделали.
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а еще журнализды в двух метрах от жены официально зараженного коронавирусом снимают, без масок, и вообще кажется не парятся.
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Если послушать доктора Комаровского, то можно даже сделать вывод, что переболеть ковидом, даже полезно.
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