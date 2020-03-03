 5-6 міністрів збережуть свої посади, близько 10 замінять, - "слуга народу" Янченко після засідання фракції

Про це нардеп від "Слуги народу" Галина Янченко сказала журналістам після засідання фракції, повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

"Йдеться про 5-6 міністрів, які збережуть свої посади і близько 10 оновлень у міністерствах", - уточнила вона.

За словами нардепа, Владислав Криклій залишиться міністром інфраструктури, Денис Малюська - юстиції.

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"Кулебі пропонують збільшити портфель, щоб він був не тільки віце-прем'єром з питань євроінтеграції, а також зайнявся Міністерством з питань закордонних справ. Дубілета пропонують замінити в секретаріаті Кабміну. ​​Авакова пропонують залишити", - зазначила Янченко.

Нагадаємо, увечері 3 березня у Верховній Раді відбулося засідання фракції "Слуги народу". На нього приїхав президент України Володимир Зеленський. Нардеп Олександр Дубінський також озвучив частину кандидатур нового складу Кабінету міністрів: "Прем'єр - Шмигаль, МЕРТ - Жуковський, МінАПК - Милованов, Мінфін - Уманський, Мінцифри - Федоров, Мінзакордонних справ - Кулеба, Мін'юст - Малюська, Міноборони - Таран, Мінсоц - Лазебна, Мінмолодь - Гутцайт, МВС - Аваков". Також він заявив, що фракція "Слуга народу" прийняла рішення задовольнити заяву про відставку прем'єр-міністра Олексія Гончарука.