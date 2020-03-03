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 Події
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Все про:бойовик (3096) Нацполіція (9124) Правоохоронні органи (879) Донецька область (2374) Авдіївка (1333)

 Терорист здався поліцейським в Авдіївці

Житель Покровського району Донеччини був членом незаконного збройного формування "Схід". Він залишив лави бойовиків 4 роки тому, пожив в окупованому Криму і російському Татарстані, але насамкінець повернувся на батьківщину і прийшов у поліцію.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу поліції Донецької області.

Чоловік розповів поліцейським, що вирішив вступити в НЗФ у серпні 2014 року після розмови з товаришем, який розповів, що там добре платять.

У Донецьку йому видали військову форму, жетон, посвідчення і зброю і призначили на посаду стрільця. Чоловік стверджує, що замість своїх обов'язків був водієм - вантажною машиною розвозив продукти і людей.

"У січні 2016 року чоловік залишив свою службу і переїхав до Криму, а згодом - у Татарстан. У вересні 2019 чоловік повернувся в Україну до батьків. Побоюючись відповідальності за службу в лавах НЗФ, колишній бойовик вів прихований спосіб життя, проте вчора все ж зважився і прийшов у поліцію з повинною", - повідомили в поліції.

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Слідчі відкрили проти нього провадження за ч. 2 ст. 260 "Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань" Кримінального кодексу України.

"Поліцейські нагадують, що згідно з ч.6 ст. 260 Кримінального кодексу України в разі, якщо особа не вчиняла тяжких злочинів проти людей, добровільно покинула лави незаконних збройних формувань і розповіла про це правоохоронцям, йому надається гарантований державою шанс на мирне життя без кримінальної відповідальності", - додали в пресслужбі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179222
 
 
 Топ коментарі
 
Кротам-Зедебілам на факти плювати... Їм зеля у мізки інше лайно залив.
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ох які вони там всі білі та пухнасті.... Террорист сдался полицейским в Авдеевке - Цензор.НЕТ 7902
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Вообще Аваков относился к Яценюку,а после снятия Яценюка с должности Премьера, у Порошенко и Авакова были дистанционные отношения.
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Кротам-Зедебілам на факти плювати... Їм зеля у мізки інше лайно залив.
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Все говорят , что поварами Были или картошку возили. Проверять нужно и подходить Индивидуально.
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треба жерстко перевіряти таких, а то як при обміну, завезли катів Українців і нічого не знали спочатку, поки їм свідки не розповіли що до чого...!!
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Вокальний ансамбль з Новомосковська, ЭТА ПИЗЬДЕЦЬ! А пачиму не з НОВАКРЕМЛЁВСЬКА?
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Пристойне містечко, 95% мешканців україномовні.
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