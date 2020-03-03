 Держбюджет за 2019 рік не виконано на 3,7%, - глава Держказначейства Слюз

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це повідомила голова Державної казначейської служби України Тетяна Слюз в ході публічного звіту про роботу служби у 2019 році.
За її словами, порівняно з 2018 роком дохідна частина держбюджету у 2019 році зросла на 70,2 мільярда гривень, або на 7,6%. Зокрема, у загальний фонд держбюджету у 2019 році надійшло 879,8 мільярда гривень, що склало 96,9% річних планових показників та на 5,5% більше показника за 2018 рік.
За інформацією Держказначейства, місцеві бюджети у 2019 році з урахуванням міжбюджетних трансфертів отримали 560,5 мільярда гривень з держбюджету, що становить 98,7% річного планового показника, але на 0,3% нижче показника 2018 року.
Нагадаємо, згідно зі звітом уряду за 2019 рік, доходи держбюджету України за 2019 становлять 998,3 мільярда гривень, що майже на 1% нижче планового показника. Водночас дефіцит держбюджету у 2019 році становить 78 мільярдів гривень, або 1,9% ВВП, при плановому показнику у 91,1 мільярда гривень, або 2,26% ВВП.
Ці цифри спростували в Рахунковій палаті. "Виконання плану доходів, з урахуванням змін, внесених розпорядниками бюджетних коштів, становило 96,3%. Невиконання плану доходів на 37,8 млрд грн є найбільшим з 2015 року. І це після внесення змін у четвертому кварталі до державного бюджету, зокрема зменшення доходів державного бюджету на 20,1 млрд грн", - сказав голова Рахункової палати.
Адам Смит@_Smithchenko
Опять двадцать пять!
Ihor@IhorKyCH 4 ч
Доллар ягодка опять!
ЦЕНЫ СОПОСТАВИМЫЕ- цены, приведенные по величине к условиям определенного периода, на определенную дату. Используются при сопоставлении объемов производства, товарооборота, других показателей в отдельные периоды с тем, чтобы избежать искажений, вносимых прежде всего из-за инфляции.
Краткий словарь экономиста
Придерись к слову "инфляции".
год назад курс 26.8 седня 25. откуда 15%?
"многие поступления расчитывались исходя из курса евро " какие именно? подоходный в гривне, социальный, с оборотьа, на прибыль - тоже.
акцизы, таможенные сборы - все в гривне.
а теперь вопрос: "какие поступления в бюджет, официально рассчитываются исходя из курса"?
прямо по пунктам давай. не какие-то нарезанные фразы.
Хотя не большой намек все же вам сделаю - таможенные платежи , ну а дальше - сам, сам...
а в долларах или в евро? или все таки в гривне?
Ставки ввозной пошлины установлены ЗУ № 584-VII от 19.09.2013г. «О Таможенном тарифе Украины».
Или поищи сам и убедишься, что при расчете бюджета на 2019 иисходили из курса доллара 29,40 грн. (я даже ошибся , говоря что евро 29 с копейками)
"Так, в документе указано, что расчеты о состоянии государственного долга сделаны с использованием прогнозного курса на конец года 29,4 гривен за доллар." госдолг не бюджет.....
про бюджет там ни разу курс не упоминался...
Т.е. бюджет не выполнен не на 3,7%, а на 5,5%.
В конце года плановые показатели были втихаря уменьшены на 70 лярдов.
В сухом остатке имеем невыполнение плановых показателей на 10%.
-----------
Госбюджет за 2019 год не выполнен на 3,7%, - глава Госказначейства Слюз.
Это шо, ***, Совок вернулся и нас всех ругают за невыполнение социалистического плана производства ? Офуеть набрали смарфоновских идиотов вместо мозгов "во власть" а людям при этом придется еще 4 года существовать при идиотах.