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Все про:держбюджет (325) Держказначейство (15) Кабмін (3760) Слюз (6)

 Держбюджет за 2019 рік не виконано на 3,7%, - глава Держказначейства Слюз

Державний бюджет України за 2019 рік не виконаний, оскільки в загальний і спеціальний фонди надійшло 998,3 мільярда гривень доходів, що становило 96,3% річних планових показників надходжень.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це повідомила голова Державної казначейської служби України Тетяна Слюз в ході публічного звіту про роботу служби у 2019 році.

За її словами, порівняно з 2018 роком дохідна частина держбюджету у 2019 році зросла на 70,2 мільярда гривень, або на 7,6%. Зокрема, у загальний фонд держбюджету у 2019 році надійшло 879,8 мільярда гривень, що склало 96,9% річних планових показників та на 5,5% більше показника за 2018 рік.

За інформацією Держказначейства, місцеві бюджети у 2019 році з урахуванням міжбюджетних трансфертів отримали 560,5 мільярда гривень з держбюджету, що становить 98,7% річного планового показника, але на 0,3% нижче показника 2018 року.

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Нагадаємо, згідно зі звітом уряду за 2019 рік, доходи держбюджету України за 2019 становлять 998,3 мільярда гривень, що майже на 1% нижче планового показника. Водночас дефіцит держбюджету у 2019 році становить 78 мільярдів гривень, або 1,9% ВВП, при плановому показнику у 91,1 мільярда гривень, або 2,26% ВВП.

Ці цифри спростували в Рахунковій палаті. "Виконання плану доходів, з урахуванням змін, внесених розпорядниками бюджетних коштів, становило 96,3%. Невиконання плану доходів на 37,8 млрд грн є найбільшим з 2015 року. І це після внесення змін у четвертому кварталі до державного бюджету, зокрема зменшення доходів державного бюджету на 20,1 млрд грн", - сказав голова Рахункової палати.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179221
 
 
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2019 это порах плюс месяц Зеля 3,7% невыполнил (Стгареты метал и т.д.)
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Моя ж ти бубачка! Лише місяць Блазень...
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Мы не зебилы, мы - петики!
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Вы там узеленских как-то вместе соберите гетьманцева, милованова, маркировку и казначейство. Разберитесь наконец между собой по поводу всех ваших бравурных недо-пере-выполнениях. Позорище !!,
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Если по чесноку, То с учетом укрепления гривны больше чем на 15% ( а многие поступления расчитывались исходя из курса евро 29 с копейками) То бюджет скорей перевыполнен.
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Якщо "по чесноку" то з тебе економіст такий самий як з Мілованова.
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Опять ты выступаешь экспертом?

ЦЕНЫ СОПОСТАВИМЫЕ- цены, приведенные по величине к условиям определенного периода, на определенную дату. Используются при сопоставлении объемов производства, товарооборота, других показателей в отдельные периоды с тем, чтобы избежать искажений, вносимых прежде всего из-за инфляции.

Краткий словарь экономиста

Придерись к слову "инфляции".
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открой гугл введи запрос по курсу валют, на основании которого делал расчет Каб Мин бюджета на 2019 и не неси больше карзино - продуктовую бредятину ( а лучше вообще ни чего не бубни - козлятиной несёт аж до тошноты)
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Не старайся, всё равно я тебя дебилом не назову, чтобы меня не забанили.
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по математике 3 было?
год назад курс 26.8 седня 25. откуда 15%?
"многие поступления расчитывались исходя из курса евро " какие именно? подоходный в гривне, социальный, с оборотьа, на прибыль - тоже.
акцизы, таможенные сборы - все в гривне.
а теперь вопрос: "какие поступления в бюджет, официально рассчитываются исходя из курса"?
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Посмотрите курс заложенный в бюджете на 2019 год, на основании которого делались расчеты.
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еще раз: "какие поступления в бюджет, официально рассчитываются исходя из курса"?
прямо по пунктам давай. не какие-то нарезанные фразы.
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Вот посмотрите курс , на основании которого рассчитывался бюджет а за одно посмотрите "прям по пунктам", какие поступления.
Хотя не большой намек все же вам сделаю - таможенные платежи , ну а дальше - сам, сам...
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ты честно уверен что таможенный тариф украины прописан в законе в долларах или евро?
а в долларах или в евро? или все таки в гривне?
Ставки ввозной пошлины установлены ЗУ № 584-VII от 19.09.2013г. «О Таможенном тарифе Украины».
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https://24tv.ua/ru/bjudzhet_2019_ukraina_kurs_dollara_v_2019_prognoz_kabmina_n1033418

Или поищи сам и убедишься, что при расчете бюджета на 2019 иисходили из курса доллара 29,40 грн. (я даже ошибся , говоря что евро 29 с копейками)
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сам читал?
"Так, в документе указано, что расчеты о состоянии государственного долга сделаны с использованием прогнозного курса на конец года 29,4 гривен за доллар." госдолг не бюджет.....

про бюджет там ни разу курс не упоминался...
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Ищите, читайте и найдете. Главное упорство не меньше чем не вопросы по форуму и будете счастливы.
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Убери эту мразоту, тошнит от хари.
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Скиньте свое фото...сравним для ясности.
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Большинство украинцев за него голосовали...54 процента в первом туре Госбюджет за 2019 год не выполнен на 3,7%, - глава Госказначейства Слюз - Цензор.НЕТ 781 Больше зеленого.
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Эти малороссы никогда ***** не винят в своих проблемах...
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Это не так плохо если не врут конечно, бюджет составлялся основываясь на курсе 28 грн, а примерно полгода курс был 25-26, ну и конечно полный провал с приватизацией доходы от которой были заложены в бюджет.
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Невыполненный бюджет говорит только о том что людям и бизнесу в стране стало жить только хуже. Выполнить план любой ценой и содрать с людей больше денег это не тот путь. План будет выполняться если люди в стране будут больше зарабатывать, и только так.
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Шо Опять , - Проводят Опыты , а какие Ученики , такие и Опыты . Закаляют людей .
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"...И это после внесения изменений в четвертом квартале в государственный бюджет..."
Т.е. бюджет не выполнен не на 3,7%, а на 5,5%.
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Дык, это брехня.
В конце года плановые показатели были втихаря уменьшены на 70 лярдов.
В сухом остатке имеем невыполнение плановых показателей на 10%.
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Это пистес дожили. Вы только почитайте, кто жил при недойобаном Совке и сравните с Совком
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Госбюджет за 2019 год не выполнен на 3,7%, - глава Госказначейства Слюз.

Это шо, ***, Совок вернулся и нас всех ругают за невыполнение социалистического плана производства ? Офуеть набрали смарфоновских идиотов вместо мозгов "во власть" а людям при этом придется еще 4 года существовать при идиотах.


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Брехня! Слюз лукавить. Це показник набагато більше - якщо розумієтеся на фін.звітах то заходьте на ДКСУ, качайте звіти на початок періоду, на 6 м-ців і на кінец і все стає зрозумілим)! А в кінці року завжди підчищають кошториси (бюджети) - знімають невиконання для показника виконання і особливо по спец.фондам.
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В январе 2020 года украинцы получили начисления за жилищно-коммунальные услуги на 19,4% больше, чем в декабре 2019 года (с учетом электроэнергии).
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Цирк. Баба министр финансов ето что то - азирыч нервно курит в сторонке, такого за 30 лет еще не было. Непонятно только куда смотрели, что ждали до марта когда уже скрывать стало не возможно и на улице 2008 год наступил с кем не поговори, почему в январе с нее и с премьера не спросили за бюджет 19??
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