 Фракція "СН" прийняла рішення задовольнити заяву про відставку Гончарука, - Дубінський

Про це заявив Дубінський після засідання фракції журналістам, передає кореспондент Цензор.НЕТ.
За його словами фракція прийняла рішення задовольнити заяву Гончарука про відставку.
"Гончарук заяву написав, у парламент передав, ми зараз проголосували фракцією її задовольнити. Він вже більше не прем'єр-міністр", - сказав він.
За його словами, під час голосування утрималося 3 особи, серед яких нардеп Мотовиловець.
Нардеп Михайло Радуцький заявив: "Гончарук подав заяву. Є заява. ... Заяву було продемонстровано спікером Верховної Ради. Коли саме її було подано - я думаю, ви зайдете на сайт Верховної Ради і побачите".
заявление об отставкеГончарука"...
03.03.2020 г.
Весьма неожиданный поворот. Премьер-министр Алексей Гончарук подал в Окружной административный суд Киева иск, заявителем в котором указан Алексей Гончарук, ответчиком - председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, третьим лицом - президент Украины Владимир Зеленский. В нем требует запретить рассматривать вопрос об отставке.
Источник: https://censor.net.ua/n3179204
После встречи Рябошапки с послами, "возмущенный" Зеленский демонстративно начал рассказывать что назначит нового генпрокурора. И отправил Ермака торговаться с послами по поводу МВФ.
Официально - первый случай заболевания COVID-19 в Украине.
Эпидобстановка в Украине 20200302.
10 мест подозрения на возможное присутствие случаев заражения COVID-19. 18 субъектов подозрения. 8 заборов анализов, 6 в работе. Отрицательных анализов на вирус - 3. Фактическое присутствие необходимого оборудования и тест-систем в регионах - НЕТ НИ В ОДНОМ РЕГИОНЕ. В Тернополе повторный анализ не подтвердил наличие гриппа Б. Данных о передаче заборов на анализ в Киев у нас нет.
То что Зеленский не контролирует "свое монобольшинство" давно ни для кого не секрет. Но нынешняя ситуация характерна двумя особенностями. Во-первых - отсутствием у Зеленского важной мотивационной составляющей - денег. Доплаты депутатам фракции за февраль не выплачены и это снижает их лояльность и стимулирует поиск более удобных ниш пребывания. Эту проблему Зеленский собирается решить личным участием в заседании Верховной Рады и демонстративно личным давлением. Но чем дальше заходит ситуация, тем слабее влияние этого на депутатов. Люди исключенные из фракции преспокойно нашли ниши в других групках и показывают своим примером, что это не так страшно, а иногда и просто выгодно. Во-вторых внутри фракции "СН" продолжается формирование неформальных групп депутатов уж совсем неожиданных направлений. Например - люди Баканова. Баканов весьма и весьма эффективно использовал скандал с подкупом депутатов франции "СН", замятый Зеленским и сформировал группу зависимых от него людей замешанных в этом деле, манипулируя которыми он решил поучаствовать в решении кадровых вопросов Кабмина. Просто пришло время реализовать "...просто убойный компромат на руководство фракции СН в Раде. "
То что происходит - это не кризис власти. Это ее отсутствие. Глава ГБР Венедиктова, жалуется президенту страны на антикоррупционную прокуратуру, которая возбудила против ее ведомства уголовное дело - ладно, обижают женщину. Но при этом она показывает криво слепленный фальшивый документ из интернета, даже не удосужившись пробить его по базе ей легко доступной ?! Это профнепригодность.
Новый этап медреформы включает "оптимизацию медицинских учреждений на региональном уровне". На практике - планируется сокращение численности до 30 % от нынешнего штата.
ВООЗ: температурний скрининг не есть ефективним способом борьбы с COVID-1902.03. 20020 г.
Заявление Гончарука на отставку так и не поступило.
Правительство выделит "Укравтодору" 19,3 млрд грн кредитных гарантий . Зеленский торопится. Начинается грандиозный распил государственных средств. При том - в долг
Ермак уговорил Гончарука написать заявление. Но нет юридического решения вопроса, как при этом не обвалить весь Кабмин. Абромавичус активно убеждает Гончарука не уходить.
Зеленский \ Ермак ОЧЕНЬ хотят сменить министра обороны, но нет юридического решения как сохранить Хомчака у руля ВСУ.
По Скалецкой решено.
По Пристайко решено.
19 февраля СБУ проинформирована Зеленского о причастности к фактам снятия аудиоинформации с мест пребывания премьер-министра Украины Гончарука, сотрудников "Управління державної охорони України"
Сообщаем, что группа tZE inform закончила формирование независимой сети сети информации о ситуации с распространением COVID-19 на территории Украины и будет сообщать имеющуюся информацию ежедневно.
Эпидобстановка в Украине 20200301.
8 мест подозрения на возможное присутствие случаев заражения COVID-19. 16 субъектов подозрения. 12 заборов анализов, 2 в работе. Отрицательных анализов на вирус - 2. Фактическое присутствие необходимого оборудования и тест-систем в регионах - только Черновицкая область в ограниченном объеме.
Спутники NASA Национального управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США зафиксировало восстановление подпорогового уровня загрязнения воздуха над всей территорией КНР, что означает снижение уровня промышленной активности 3-4 раза по сравнению с до эпидемиологическим периодом.
Судя по встрече Ермака и Гончарука в ресторане, они уже не доверяют ни помещениям в которых сидят, ни друг другу.
Из общеслужебного доступа, по распоряжению и.о. генерального директора «Центра громадського здоров'я МОЗ України» Игоря Кузина изъята информация о проводимых анализах на наличие вирус «SARS-CoV-2». Данная информация переведена в разряд "Для служебного пользования"
01.03. 20020 г.
На пост Скалецкой очевидно пойдет "доктор всех медицинских наук" Алеша Соловьев. Судя по назначению его в СНБО, задаток "Дарница" уже внесла. Плакать за Скалецкой не будем, плакать будет бюджет Украины от лоббистов "Дарницы".
Как только Зеленский \Венедиктова возбудили по заяве Шокина дело против Байдена, он разгромно, с отрывом в 30% выиграл у Сандерса праймериз в Южной Каролине. И это для Зеленского не самое страшное. Страшно то, что в дискуссии во время праймериз он назвал "глупыми потугами Трампа" попытки его дискредитации с помощью уголовных дел в Украине.
Министр обороны Загороднюк совершил огромную ошибку в борьбе за сохранение за собой министерского кресла. Он пообщался со свои коллегой из Турции и выразил поддержку действиям Турции. Нельзя поддерживать врагов России имея главой ОПУ друга России.
Шмыгаль, которым Зеленский хочет заменить Гончарука, по сравнению с Гончаруком выглядит более серьезно. Но это только "выглядит". Шмыгаль - типичный чиновник среднего уровня умеющий ладить с нужными людьми. Его преимущество перед Гончаруком - умение держать язык за зубами и правильно составлять бумажки. Серый фон, пустое место, "чего изволите?". Ради этого рисковать легитимностью Кабмина может только обиженный Вова.
Предварительное заседание кредитного комитета МВФ по вопросу включения заявки Украины в перечень планируемых на рассмотрение для выдачи кредита, назначенное на 03.03.2020 г. перенесено на неопределенный срок.
На этот момент информации о планах Зеленского по ротации Кабинета министров почти нет. Скорее всего их просто нет и у Зеленского. Все решает настроение и алогичные "симпатии\антипатии". По известным позициям. Премьер-министр - Гончарука готовы убрать хоть вчера, но нет четкого понимания как. В этом вопросе даже на Портнова выходили (Венедиктова). Не знаем что он им там насоветовал, но судя по всему решения нет. Министр обороны - тут целый узел проблем. По концепции - министр обороны и есть Главнокомандующий, но Хомчака в Генштабе Зеленскому некем заменить, потому опять схему рисуют. Министр юстиции Малюська скорее всего свое желание уйти реализует, Тем более он где то здорово наступил на Коломойского. Заменят замом без вести пропавшего Федорова, но без "вице". Основной принцип прост "уберем тех, на кого можно найти замену"..