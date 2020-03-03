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 Політика України
  2202  20
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Все про:Кабмін (3760) Дубінський (65)

 Рішення про кандидатури силових міністрів ухвалюватиметься 4 березня після звіту кожного з них, - Дубінський

Народний депутат від "Слуги народу" Олександр Дубінський заявив про те, що рішення про силових міністрів ухвалюватиметься 4 березня після персонального звіту кожного з них.

Як передає журналіст Цензор.НЕТ, про це він сказав після засідання фракції.

Він зазначив: ""Звіт силовиків буде завтра. П'ять силовиків звітують, після чого приймається щодо них персональне рішення про відставку або продовження роботи".

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179213
 
 
 Топ коментарі
 
дубинский украинофобская мразь!которого ждет минимум ростов!или петля и пуля!
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Дубинский это вообще кто? Что он лезет везде.
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Я так розумію, що головним питанням буде "чому досі не сидить Порох?" та "чому ще не сидять Звіробій, Федина та шереметівці?" Решение о кандидатурах силовых министров будет приниматься 4 марта после отчета каждого из них, - Дубинский - Цензор.НЕТ 856 Можливо ще буде "кого з вбивць Майдану ми можемо обміняти?"... Бо, дивлячись на події останніх 3 місяців, більш ніяких інших питань до "силовиків" бути не може...
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Дубинский это вообще кто? Что он лезет везде.
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Дубинский у квартального цирка на конферансе
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Я так розумію, що головним питанням буде "чому досі не сидить Порох?" та "чому ще не сидять Звіробій, Федина та шереметівці?" Можливо ще буде "кого з вбивць Майдану ми можемо обміняти?"... Бо, дивлячись на події останніх 3 місяців, більш ніяких інших питань до "силовиків" бути не може...
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Пора менять агрономов.
Время посадки приближается, а они не куют, ни мелют.
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дубинский украинофобская мразь!которого ждет минимум ростов!или петля и пуля!
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Ще постять цю мразоту. Дивитись на його злодійську харю не можливо.
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дубинский - говорящая жопа каломойши. вообщем запасаемся попкорном, скоро в турборежиме будет дефолт страны от новых лиц. ведь бене очень надо дефолт, а зелескот и дальше будет винить во всем порошенка
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дубинский , ермак, сивоха всё это шобло.
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Как правило, к вершинам власти не восходят, а всплывают…
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дубинский? Это тот у которого мама сидит на бошках для скорости? А сам дубинский на чем сидит? Похоже что то посерьезней, чем моча коломойского.
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Неужели избавление от кружка «олигофренов Гончарука» серьезно освежит страну?
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