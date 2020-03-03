 Рішення про кандидатури силових міністрів ухвалюватиметься 4 березня після звіту кожного з них, - Дубінський

Як передає журналіст Цензор.НЕТ, про це він сказав після засідання фракції.
Він зазначив: ""Звіт силовиків буде завтра. П'ять силовиків звітують, після чого приймається щодо них персональне рішення про відставку або продовження роботи".
Як передає журналіст Цензор.НЕТ, про це він сказав після засідання фракції.
Він зазначив: ""Звіт силовиків буде завтра. П'ять силовиків звітують, після чого приймається щодо них персональне рішення про відставку або продовження роботи".
Время посадки приближается, а они не куют, ни мелют.
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