 Рішення про кандидатури силових міністрів ухвалюватиметься 4 березня після звіту кожного з них, - Дубінський

Як передає журналіст Цензор.НЕТ, про це він сказав після засідання фракції.

Він зазначив: ""Звіт силовиків буде завтра. П'ять силовиків звітують, після чого приймається щодо них персональне рішення про відставку або продовження роботи".

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