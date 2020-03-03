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 Політика України
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Все про:Кабмін (3760) спростування (82) суд (5946) Гончарук_Олексій (755)

 Гочарук не намагався через суд заборонити Раді розглядати відставку уряду, - спростування

Пресслужба Кабінету міністрів України спростувала повідомлення про те, що прем'єр-міністр України Олексій Гончарук подав до Окружного адміністративного суду Києва заяву проти голови Верховної Ради Дмитра Разумкова.

Відповідне повідомлення оприлюднено на "Урядовому порталі", інформує Цензор.НЕТ.

"Інформація про начебто подану заяву до Окружного адміністративного суду міста Києва прем'єр-міністром Олексієм Гончаруком не відповідає дійсності. Вся інформація про діяльність прем'єр-міністра України публікується на офіційних ресурсах уряду і сторінках глави уряду в соціальних мережах", - сказано в повідомленні.

Раніше інформагентство "Інтерфакс-Україна" повідомило з посиланням на прес-службу Окружного адміністративного суду Києва, що прем'єр-міністр Олексій Гончарук нібито подав позов, в якому просив заборонити виносити питання про відставку уряду на розгляд Верховної Ради.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179211
 
   
 Топ коментарі
 
Сломался наш Скумбриевич.
Как самокат сломался.
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Риба гниє з голови - саме з Зеленського.
Його потрібно кишнути.
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І випадково зник пруф на цю бодягу. Да?
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да вот если бы даже фейком иск о том что Гончарук с Разумковым запретили Зеле исполнять обязанности Префиздента было бы куда интересней а так пауки в банке жрут и спариваются с друг другом....
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який же Гончарук безхребетний слимак. Навіть у кінці не спромігся показати щось схоже на характер. Злився як лох, без спротиву і достоїнства
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Как в мультике "Смеяться больше нету сил,..."
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MaxPavlish@maxpavlish 5 мин

Саме смішне що Гончарук заяву подавав бо посилання на неї було. Просто йому потім сказали не вийобуватись
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Сломался наш Скумбриевич.
Как самокат сломался.
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Чем больше познаєшь ЗЄбилов, тем больше нравятся собаки.
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Поздравляю хейтеров Гончарука и любителей студенческих фотографий .. Новым премьером будет налоговик. Посмеялись, готовьте яйца ... зажмут так , что вчерашний завтрак выдавят ....
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Не всім видавлять. Своїм. Мені пох. Кучма ще прем'єром був, коли я сотий унітаз продав.
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73% должны все прочувствовать, иначе не дойдет
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Злые вы уезжаю от вас ....................................................................................................... Гончарук не пытался через суд запретить Раде рассматривать отставку правительства, - опровержение - Цензор.НЕТ 7768
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Провели Работу , пока сломали Самокат и Все , - если будит плохо Вести , сломают Психику .
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Эх сдулся Гончарук похоже, но не мог же фейк на пустом месте возникнуть.
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Риба гниє з голови - саме з Зеленського.
Його потрібно кишнути.
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Переживаешь, что новое правительство конкретно возмется за Порошенко, правильно переживаешь.
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Уряд нехай за економіку береться, а не за.... А якщо шо, то Ківа дасть за що взятися.
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Вообще-то, гниёт изнутри, а их головы уже запах идёт...
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Опа,путинский интерфакс оказывается нас обманул,бутусику есть над чем задуматься.
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После решения КС по роспуску Рады он не такой дурак, как оказалось, чтобы бесполезно заявления подавать...
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Если виноваты работяги, то надо гнать хозяина.
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то зебики говорят прямо противоположное, теперь журналисты. что за времена настали
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но заявления об отставке так никто и не опубликовал .
значит все по беспределу будет твориться
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Все .здається ! Гочарук не намагався через суд заборонити Раді розглядати відставку уряду, - спростування - Цензор.НЕТ 6073 ..
Інфа по ТВ !.Гончарук написав заяву .!
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Ты рад? Тогда скинь картинку про лоха.
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Це не слуги народу, це якась "Голубая устрица". Всі танцюють всіх.
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Гнать клоуна и его помощников подальше с Украины.
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Леха сдох. Засцал слабак. А может все проще, получил за добровольный отход мзду не малую и теперь стяжолой но приятной ношей на заслуженный покой.
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Нормально.
Не, нужен Закон про дезу.
Нужен!
Вбросили, обсудили, потом опровергли.
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посадимо Зелю за злісну дезінформацію українського суспільства.
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А ты этого не знал, когда агитировал за Зелемойского?
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Митенька ну ты и тупой! Тебе сразу говорили что это клоун проплаченный Коломойским!
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Все дожали премьера, уже есть инфа что написал заяву об отставке.
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Ну и кто будет отвечать за всю хрєнь в стране?С-а,один порулил-все похерил-свалил...
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Так вот почему ты брехню про Порошенко распространял.
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А зря. Нужно вообще всю зраду слуг дьявола распускать через европейский суд.
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Сивоху в премєри. Обійдеться уважухою, регулярним бухлом з піцою, і все. Своя людина, втучатись в ніщо не буде, навіть говорити.
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Смена правительства в исполнении зебилья:
Гочарук не намагався через суд заборонити Раді розглядати відставку уряду, - спростування - Цензор.НЕТ 7145
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Схоже на те що ЗЕвлада це влада гандонів і гігієнічних прокладок. Всі якісь одноразові. Богдан он який впливовий був, в КС ногами двері відчиняв і то навіть зиму не відпрацював. Нє та вода, нє тє матроси ! Ех... ну його на ....
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Ну і що..що далі зелений залишив сабакова чим зменшив до себе довіру і скоротив своє прибування на посаді ..ти хто надіявся на нього вже ФСЕ!!! Рейтінг довіри через місяць буде 10-15 % з натягою..армія також зрозуміла помилку що голосували за нього..
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