 Гочарук не намагався через суд заборонити Раді розглядати відставку уряду, - спростування

Відповідне повідомлення оприлюднено на "Урядовому порталі", інформує Цензор.НЕТ.
"Інформація про начебто подану заяву до Окружного адміністративного суду міста Києва прем'єр-міністром Олексієм Гончаруком не відповідає дійсності. Вся інформація про діяльність прем'єр-міністра України публікується на офіційних ресурсах уряду і сторінках глави уряду в соціальних мережах", - сказано в повідомленні.
Раніше інформагентство "Інтерфакс-Україна" повідомило з посиланням на прес-службу Окружного адміністративного суду Києва, що прем'єр-міністр Олексій Гончарук нібито подав позов, в якому просив заборонити виносити питання про відставку уряду на розгляд Верховної Ради.
MaxPavlish@maxpavlish 5 мин
Саме смішне що Гончарук заяву подавав бо посилання на неї було. Просто йому потім сказали не вийобуватись
Как самокат сломался.
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Його потрібно кишнути.
значит все по беспределу будет твориться
Інфа по ТВ !.Гончарук написав заяву .!
Не, нужен Закон про дезу.
Нужен!
Вбросили, обсудили, потом опровергли.