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 Політика України
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Все про:Аваков (1495) Кабмін (3760) Уманський (4) Кулеба Дмитро (222) Дубінський (65) Таран Андрій (1)

 Очільник МЗС - Кулеба, МВС - Аваков, Міноборони - Таран, Мінфіну - Уманський, - Дубінський озвучив новий склад Кабміну

Депутат від "Слуги народу" Олесандр Дубінський озвучив частину кандидатур нового складу Кабінету міністрів

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Телеграмі.

Очільник МЗС - Кулеба, МВС - Аваков, Міноборони - Таран, Мінфіну - Уманський, - Дубінський озвучив новий склад Кабміну 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179208
 
 
 Топ коментарі
 
Классное Поярков описал Зеленского в блоге НИЧЕГО СВЯТОГО

https://youtu.be/PnadtRjL4pU
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kärma pölice@dr_blackerny 36 мин

"Правительство Шмыгаля".
Хорошо звучит, непонятно только второе слово что за часть речи, деепричастие?
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а тому министру который по украински через 5 лет ели ели бурмочит и успешно провалившего реформу полиции,опять на ппост министра - он что, клеем приклеен к это месту?
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Квакающая по поводу и без, жаба Коломойши Дубинский, большой авторитет на этом сайте и ничего удивительного нет.
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вопрос к знатокам законов Украины, что там говорит ваш закон - нового премьера можно снять раньше чем через год или год может спокойно хлеборезку отрашчивать, не ну Майдан не всчёт, это законно конечно но уже жёстко.
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С начала президенства Зе нет больше законов в Украине!
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Опять аваков...щож він таке знає що його там тримають як собаку скаженну
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у него есть нацжёны, они хорошо играет свою роль но плохо говорит по украински.
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Чтоб смеяться хорошо
Нам не нужен Порошок
Скажем дружно «Нафиг нужно»
Скажем дружно «Нафиг нужно»

Шмыгаль под кожу
Прыг-прыг на небо
Шмыгаль под кожу
Прыг-прыг на небо

Зеля в нахлобучке-кокса больше нет
Черти в непонятках, Кива банчит крэк
На килушник масти кто-то подзапал
Их гудит от страсти термоядерный кропал
Жирную настроив, парика давать
Хохлов- пассажиров оприходовать

Шмыгаль под кожу
Прыг-прыг на небо
Шмыгаль под кожу
Прыг-прыг на небо

Мистер Нелох
Про LSDance,DНР, гандубас
Но если ты захочешь делать люсю, а не фен
Стой, будь осторожен, это галлюциноген

Шмыгаль под кожу
Прыг-прыг на небо
Шмыгаль под кожу
Прыг-прыг на небо

Опять Каломайский расставляет силки
Будь осторожен с ним, а то залезешь в долги
И чтобы впредь не повторить ошибок
Настройте свою жопу для широких улыбок

Шмыгаль под кожу
Прыг-прыг на небо
Шмыгаль под кожу
Прыг-прыг на небо
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Тобто МВФ вже з цими нічого не підпише, перемовини почнуться спочатку... Кулєба - кисель, повна нікчема, а не міністр закордонних справ... Таран - каламутний хєнєрал з сцкк який підходить зеленим для замирювальної політики...
Нічого доброго чекати не доводиться...
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Мистер Нелох продолжает рассказ
Про LSDance,DНР, гандубас
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бандиты стебутся над лохами
ЗеГниды подонки
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а ка армия отреагирует на тарана? ему предательство и сдачу агентов в лднр погасили? или чтоб крепче за яйца держать можно было? может он сам расскажет за что его из армии .....зданули? ЗЕ вообще о....уел. там бандит там вор-коррупионер там предатель Кого выбрали, ребята?
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Если менять кровати местами ничего не измениться.
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Вспомнилась басня "Квартет": - а вы друзья, как ни садитесь, в минстры музыканты не годитесь...
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Кщо не приберуть авакова, то це зробить народ!
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Аваков посадил зеленского на привязь
зеленский теперь сторожит милицейскую будку ....
мы проголосовали ...
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Головачев Андрей
13 ч. ·

Зачем Зеленскому рейтинг?
Если отбросить детали, то легко видно , что вся деятельность Зеленского так или иначе направлена исключительно на поддержание своего рейтинга. Причем поддержание его тактическими , а не стратегическими методами. То есть главный акцент сделан на оригинальные PR- -ходы, а не на реальные реформы.
Но зачем Зеленскому высокий рейтинг?
Ведь высокий рейтинг необходим, если президент собирается проводить сложные реформы, которые затрагивают интересы олигархических кланов. В этом случае Президент может и должен опираться на поддержку общества. По -другому невозможно ликвидировать олигархические монополии , а также вытекающие из этого их решающее влияние на политические процессы в стране.
Но Зеленский совершенно не собирается проводить никаких реформ! Уже ясно, что для этого у него нет ни идей, ни воли, ни команды , ни желания, ни смелости, ни осознания своей миссии. И уж тем более он не собирается ликвидировать монополии Ахметова, Коломойского, Боголюбова и других. Он не собирается выбивать экономическую основу из -под политического влияния наших кланов.
Напротив, вместо реформ, направленных на отстранение олигархов от политических процессов, Зеленский перешел к балансировке интересов олигархов, стараясь угодить всем. Смешно , конечно, звучит: Зеленский -балансировщик интересов миллиардеров Украины, у которых он выступал на корпоративах, раздавая плоские шуточки, но он пытается. И новый состав правительства будет сформирован именно по этому принципу. Всем сестрам по серьгам: и Ахметову, и Коломойскому, и Авакову, и Пинчуку с Кучмой. Новым Премьером в таком случае будет какая -нибудь невыразительная пустышка " Чего изволите?"
Такой принцип будет означать консервирование нынешнего состояния без всяких надежд на экономический рост. Его не будет и каденция Зеленского будет просто бездарно потерянными годами.
Но, ... у низкого рейтинга есть один недостаток. Если в стране начнутся волнения, то старшие товарищи могут порекомендовать президенту написать заявление об отставке и отказать им в этой просьбе при наличии низкого рейтинга будет практически невозможно. И , похоже, именно эта перспектива страшит Зеленского, потому что в стране нарастают бунтовские настроения. Именно бунтовские , а не просто протестные. Нарциссическая натура Зеленского не может допустить вариант позорного ухода. Он живет иллюзиями что он и в политике должен быть таким же супер-успешным, как был в шоу бизнесе. Это , конечно идея фикс, т.к. Зеленский и на 0.1% не соответствует должности Президента с такими огромными полномочиями, но она доминирует в поведении Зе. Вот поэтому денно и нощно "Вечерний квартал" придумывает для него различные перфомансы и хэппениги для удержания падающего рейтинга.
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"Плебсу отставки очень нравятся. Он считает, что отставки это и есть реформы.Поэтому громкие отставки поддержат рейтинг. Они практически уже неизбежны.
Правда, эффект отставок очень непродолжителен и этим методом нельзя злоупотреблять.
По аналогии с банковским делом, можно сказать, что отставки это кредитор последней инстанции . Если не помогло, то пиши пропало и собирай вещи"
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дефолт...гражданская война...и позор. Безысходность зеленая.
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Интересные времена наступают. Квартал вышел на новый уровень.
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Если оставили Авакова то пусть Зеленский готовится до гос.переворота и побега из страны
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