 Очільник МЗС - Кулеба, МВС - Аваков, Міноборони - Таран, Мінфіну - Уманський, - Дубінський озвучив новий склад Кабміну

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Телеграмі.
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+29
ШО!
Апять АВАКОВ?
Апять АВАКОВ?
+20
Классное Поярков описал Зеленского в блоге НИЧЕГО СВЯТОГО
https://youtu.be/PnadtRjL4pU
https://youtu.be/PnadtRjL4pU
kärma pölice@dr_blackerny 36 мин
"Правительство Шмыгаля".
Хорошо звучит, непонятно только второе слово что за часть речи, деепричастие?
Нам не нужен Порошок
Скажем дружно «Нафиг нужно»
Скажем дружно «Нафиг нужно»
Шмыгаль под кожу
Прыг-прыг на небо
Шмыгаль под кожу
Прыг-прыг на небо
Зеля в нахлобучке-кокса больше нет
Черти в непонятках, Кива банчит крэк
На килушник масти кто-то подзапал
Их гудит от страсти термоядерный кропал
Жирную настроив, парика давать
Хохлов- пассажиров оприходовать
Шмыгаль под кожу
Прыг-прыг на небо
Шмыгаль под кожу
Прыг-прыг на небо
Мистер Нелох
Про LSDance,DНР, гандубас
Но если ты захочешь делать люсю, а не фен
Стой, будь осторожен, это галлюциноген
Шмыгаль под кожу
Прыг-прыг на небо
Шмыгаль под кожу
Прыг-прыг на небо
Опять Каломайский расставляет силки
Будь осторожен с ним, а то залезешь в долги
И чтобы впредь не повторить ошибок
Настройте свою жопу для широких улыбок
Шмыгаль под кожу
Прыг-прыг на небо
Шмыгаль под кожу
Прыг-прыг на небо
Нічого доброго чекати не доводиться...
Про LSDance,DНР, гандубас
ЗеГниды подонки
минстрымузыканты не годитесь...
зеленский теперь сторожит милицейскую будку ....
мы проголосовали ...
13 ч. ·
Зачем Зеленскому рейтинг?
Если отбросить детали, то легко видно , что вся деятельность Зеленского так или иначе направлена исключительно на поддержание своего рейтинга. Причем поддержание его тактическими , а не стратегическими методами. То есть главный акцент сделан на оригинальные PR- -ходы, а не на реальные реформы.
Но зачем Зеленскому высокий рейтинг?
Ведь высокий рейтинг необходим, если президент собирается проводить сложные реформы, которые затрагивают интересы олигархических кланов. В этом случае Президент может и должен опираться на поддержку общества. По -другому невозможно ликвидировать олигархические монополии , а также вытекающие из этого их решающее влияние на политические процессы в стране.
Но Зеленский совершенно не собирается проводить никаких реформ! Уже ясно, что для этого у него нет ни идей, ни воли, ни команды , ни желания, ни смелости, ни осознания своей миссии. И уж тем более он не собирается ликвидировать монополии Ахметова, Коломойского, Боголюбова и других. Он не собирается выбивать экономическую основу из -под политического влияния наших кланов.
Напротив, вместо реформ, направленных на отстранение олигархов от политических процессов, Зеленский перешел к балансировке интересов олигархов, стараясь угодить всем. Смешно , конечно, звучит: Зеленский -балансировщик интересов миллиардеров Украины, у которых он выступал на корпоративах, раздавая плоские шуточки, но он пытается. И новый состав правительства будет сформирован именно по этому принципу. Всем сестрам по серьгам: и Ахметову, и Коломойскому, и Авакову, и Пинчуку с Кучмой. Новым Премьером в таком случае будет какая -нибудь невыразительная пустышка " Чего изволите?"
Такой принцип будет означать консервирование нынешнего состояния без всяких надежд на экономический рост. Его не будет и каденция Зеленского будет просто бездарно потерянными годами.
Но, ... у низкого рейтинга есть один недостаток. Если в стране начнутся волнения, то старшие товарищи могут порекомендовать президенту написать заявление об отставке и отказать им в этой просьбе при наличии низкого рейтинга будет практически невозможно. И , похоже, именно эта перспектива страшит Зеленского, потому что в стране нарастают бунтовские настроения. Именно бунтовские , а не просто протестные. Нарциссическая натура Зеленского не может допустить вариант позорного ухода. Он живет иллюзиями что он и в политике должен быть таким же супер-успешным, как был в шоу бизнесе. Это , конечно идея фикс, т.к. Зеленский и на 0.1% не соответствует должности Президента с такими огромными полномочиями, но она доминирует в поведении Зе. Вот поэтому денно и нощно "Вечерний квартал" придумывает для него различные перфомансы и хэппениги для удержания падающего рейтинга.
Правда, эффект отставок очень непродолжителен и этим методом нельзя злоупотреблять.
По аналогии с банковским делом, можно сказать, что отставки это кредитор последней инстанции . Если не помогло, то пиши пропало и собирай вещи"