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 Політика України
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Все про:полонені (776) Міністерство у справах ветеранів та окупованих територій (43) Коляда Оксана (42)

 Звільнені внаслідок обміну 29 грудня українці отримують по 100 тис. грн матеріальної допомоги, - Коляда

Матеріальна допомога почала надходити на банківські картки звільнених наприкінці грудня 2019 року полонених.

Про це повідомила в Facebook глава Мінветеранів Оксана Коляда, інформує Цензор.НЕТ.

"65 осіб (як цивільні, так і військовослужбовці) отримають ці кошти. Найоперативніше спрацював держбанк, інші установи перераховують гроші", - зазначила вона.

За словами Коляди, саме щодо 65 звільнених ухвалила рішення Міжвідомча комісія при Міністерстві. Щодо інших звільнених 29 грудня 2019 року робота ведеться. До деяких із них є питання у правоохоронних органів.

Звільнені внаслідок обміну 29 грудня українці отримують по 100 тис. грн матеріальної допомоги, - Коляда 01

Нагадаємо, 29 грудня 2019 року відбувся обмін утримуваними особами. В Україну повернули 76 осіб, найманцям РФ передали 127. Пізніше СБУ оприлюднила повний список звільнених українців.

Увечері 29 грудня звільнених українців доставили літаком із Харківської області в київський аеропорт "Бориспіль", де їх зустрів президент України Володимир Зеленський.

За інформацією Мінветеранів, 23 звільненим із полону допомогли оформити документи, понад 40 - пролікували, 14 - надали гуртожиток у Києві.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179205
 
 
 Топ коментарі
 
А Тем , кто Бил и издевался над Украинскими патриотами и освобожденными вместе не забыли выдать вознаграждение и Квартиру.
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Тем кто издевался над пленными добавок не будет? В следующий обмен , будут возвращать беркут? Они же тоже наши люди. И 100 тыс. и жильё им тоже не помешает. И трактористов в лугандоне тоже хватает,так что платите налоги зелохи.Эпоха богатства уже наступила.
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Военным я понимаю - они на государственной службе.

А таксистам из моих налогов схерали платить ?
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Это единовременная выплата или пожизненая?
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А Тем , кто Бил и издевался над Украинскими патриотами и освобожденными вместе не забыли выдать вознаграждение и Квартиру.
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Тем ещё и талоны на усиленное питание от Сивохи.
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Тем кто издевался над пленными добавок не будет? В следующий обмен , будут возвращать беркут? Они же тоже наши люди. И 100 тыс. и жильё им тоже не помешает. И трактористов в лугандоне тоже хватает,так что платите налоги зелохи.Эпоха богатства уже наступила.
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и тем,кто пытал и издевался над пленными тоже?
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По 100 тыс.гривен. И бомбилам-таксистам, которых сегодня утром Цензор величал "перевозчиками". Не раскрыта тема бесплатных квартир для них в Киеве.
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А Беркуту що дадут ? Пора и их встановіть и зарплату виплатить с 2014 с индексацией
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Военным я понимаю - они на государственной службе.

А таксистам из моих налогов схерали платить ?
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Чекайте! Але ж ви це вже обіцяли 2 тижні тому! Це ще одна виплата чи та сама? Чи ви працюєти за принципом "я обіцяю не відмовлятися від своїх обіцянок"? Ви хоч самі пам'ятаєте, що казали день-два, тиждень, місяць тому?
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Почучуть, значить. Як у тому анекдоті:
«- Шото Івановна, ваша онучка досі ніяк заміж не вийде...
- Та чому. Вона виходить. Почучуть.»
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Ой, кто-то врет, если не сказать хуже.
То им в церкве предлагают пожить. то по 100к предлагают!
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Ніхєра не зрозумів. Якщо я комусь закину 100к гривень, то вони будуть йти шматками і довго? Вони їх там на хворих волах везуть через усі колиби?
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я не против. НО !!!!!!!!!!!!! сколько из этих освобожденных по настоящему служили сепарам, вы расследовали? или как после майдана, болье10 человек, бытовушников, хулиганов и алкашей получили Героя Украины
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