EN|RU|UK
Теми дня: Російсько-турецька війна в Сирії Агресія Росії проти України Коронавірус із Китаю Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 Політика України
  15889  169
Все про:ВР (7149) Кабмін (3760) відставка (628) Гончарук_Олексій (755) Окружний адмінсуд Києва (42)

 Окружний адмінсуд заявив, що Гончарук просить суд заборонити Раді розглядати відставку уряду, Кабмін спростовує (оновлено)

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук подав до Окружного адміністративного суду Києва позов, заявником в якому вказано Олексія Гончарука, відповідачем - голова Верховної Ради Дмитро Разумков, третьою особою - президент України Володимир Зеленський.

Відповідну інформацію пресслужба ОАСК опублікувала на сайті відомства, інформує Цензор.НЕТ.

"Позивач просить суд заборонити голові Верховної Ради Дмитру Разумкову до винесення рішення по суті включати додатково до порядку денного позачергового пленарного засідання Верховної Ради 4 березня 2020 року питання про відставку прем'єр-міністра України Олексія Гончарука та/або звільнення кого-небудь із членів уряду", - сказано в повідомленні.

Окружний адмінсуд заявив, що Гончарук просить суд заборонити Раді розглядати відставку уряду, Кабмін спростовує 01

"Зараз вирішується питання про наявність правових підстав для вжиття заходів забезпечення позову", - зазначають у суді.

Невдовзі прес-служба уряду спростувала це повідомлення. Сайт ОАСК не працює: спочатку перестала відкриватися новина про позов, тепер не відкривається і головна сторінка.

Станом на 21:30 сайт відновив роботу. На ньому знову доступна новина про позов Гончарука.

Окружний адмінсуд заявив, що Гончарук просить суд заборонити Раді розглядати відставку уряду, Кабмін спростовує 02

Верховна Рада збереться на позачергове пленарне засідання 4 березня о 16.00 на вимогу президента України Володимира Зеленського. Згідно з оприлюдненим порядком денним, на засіданні буде оцінена діяльність правоохоронних органів, а також розглянуто кадрові перестановки в Кабінеті міністрів України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" Дубінський: Гончарук - у відставку, прем'єр - Шмигаль, МВС - Аваков, Кабмін буде перезавантажено

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179204
 
   
 Топ коментарі
 
Это свидетельствует о попытке моники совершить антиконституционный переворот и захват власти в нарушение Конституции
 показати весь коментар
 
УУУУУУУУУУУУУУУУ, Как же мне это нравится!!!!!! Зепилы делают себя вместе! В отхожем месте! Гончарук просит суд запретить Разумкову рассматривать вопрос об отставке премьера и членов правительства - Цензор.НЕТ 876
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
НачалсЯ в колхозе вечер!) ЗецЫрк зажигает огни! Прям не знаю, за кого болеть!)))
 показати весь коментар
 
 
Смех - смехом, а к дефолту Украины пора уже реально готовиться. Вот то будет песец, так песец.
Украина стремительно превращается в failed state, ибо какой президент, такое и государство.
 показати весь коментар
 
 
Инцидент Украины ! Шедеврально ! Это лохочмо 10 месяцев назад приступил к выполнению обязанностей не приходя в сознание .
 показати весь коментар
 
 
Гончарук бунтует ....
Осталось Разумкову включить дурака ..........
И бубочка обделался ..)))))))))
 показати весь коментар
 
 
Бубочка по определению не может не обделаться, но это не радует, ибо вместе с ним обделается и Украина. Он, к сожалению, по недомыслию недалекого большинства стал президентом Украины.
 показати весь коментар
 
 
Это уже вообще из ряда вон - против зеленой навозной мухи Зе-Зе взбунтовались ее же опарыши !
 показати весь коментар
 
 
Всех зеленых к стенке без суда и следствия!
 показати весь коментар
 
 
Наступний майдан, мабуть, таким і буде. На жаль. Страшніше немає як дурень з необмеженою владою.
 показати весь коментар
 
 
операція януковощ-2 переходить у форсований режим
 показати весь коментар
 
 
Пауки в банке)) весной начнутся посадки))
 показати весь коментар
 
Насколько я знаю у правительства иммунитет на год, и Рада в этот период не может снять премьера.
 показати весь коментар
 
 
В уставе "Квартала 95" это не записано.
 показати весь коментар
 
 
...вот тварь самокатная, все ему не йметься...
 показати весь коментар
 
 
По закону любое голосование о снятии премьера на сегодняшний день противоречит конституции. Поставив этот вопрос на голосование Разумков в будущем при смене власти может иметь уголовные проблемы на свой геморой. А Гончарук похоже добровольно писать заявление об отставке не собирается. В парламентско- президентской стране это можно рассматривать как покушение на незаконное свержение первого лица страны. Тот кто придет после Зеленского / оптимально для этого Порох/ может этот использовать против него. И легко привлечь Зе к уголовной ответственности.
 показати весь коментар
 
 
Ну не Порох, так кто то другой. Суть не меняется. А на счет жопы, не могу там место занято, ты уже там пригрелся И похоже давно.
 показати весь коментар
 
 
Кіса, з такими як ти віруючими в "новиє чєстниє ліца" ми всі булемо в жопі. Ти просто там глибоко і давно тому цього не бачиш.
 показати весь коментар
 
 
Льоха на самокаті ще не накатався по кабміну! Яка-така відставка?!
ВаЗелинові, що там у вас коїться? Бухаєтє?
 показати весь коментар
 
 
Як економіку підіймати,промисловістю займатись так "я профан в етом дєлє",а як за свої свої шкурні інтереси,так грамотний,все знає,як позови через суд,щоб не відсторонили і т.п.Ось так ці падали професійно й крадуть з бюджету,а коли прийде час відповідати,"мы профаны,вы же сами выбрали"...Наголосували бл..ді!
 показати весь коментар
 
 
Ого,у нашего самоката имеется гордость,кто бы мог подумать,а как сформулировал сукин сын - "запретить включать дополнительно в повестку вопрос об отставке до вынесения решения по существу",в таких переплетениях слов даже сам черт портняшка ногу сломает.
 показати весь коментар
 
 
А насчьот проведення всеукраїнського референдуму про дозвіл катання на самокаті в офісі премьер-міністра, слабо?
 показати весь коментар
 
 
Рука в дупі ЗЕ! змінилася, треба міняти й декорації цього зеленего шоу...
 показати весь коментар
 
 
Здається, Бєня змінив тільки руку праву на ліву, а може обидві руки в .опі Владімір Ссанича.
 показати весь коментар
 
 
Мутна історія. Враження, комусь Гончарук наступив на мозолю. Зеля своїми нерозумними діями створює нову політичну фігуру - Гончарука, яка буде грати проти нього. І це в умовах падіння рейтинга.
 показати весь коментар
 
 
Гончарук політична фігура? Це прямо анекдот якийсь.
 показати весь коментар
 
что то все в турбо режиме происходит! ускорение с каждым днем а дальше пропасть! проголосовали па приколу!
 показати весь коментар
 
 
Не пойму радости порохоботов, придут Портновы, Лукаши и их команда, Пети будет не в радость. Дорожите слугами, они вас спасут.
 показати весь коментар
 
Портновы и лукаши уже пришли, если ты не заметил. Как только Зеленский стал президентом, так сразу и пришли. По большому счету, они резонно решили, что далее Зеленского можно и вовсе не учитывать.
 показати весь коментар
 
 
Это еще не пришли, а вот когда займут должности, вот тогда мы заметим. А к этому идет.
 показати весь коментар
 
ложкіни прийшли ще раніше, то закрий пащу й не 3,14..ди!
 показати весь коментар
 
...До вечірнього засідання ВР завтра (16.00 ). Гончарук напише заяву. Причавлять !
.Якщо ще не сьогодні . Гончарук просить суд заборонити Разумкову розглядати питання про відставку прем'єра і членів уряду - Цензор.НЕТ 8185
 показати весь коментар
 
 
Депутати від "Європейської солідарності" Володимир Ар'єв, Микола Величкович та Олексій Гончаренко написали лист голові Верховної Ради України Дмитру Разумкову з проханням "забезпечити попкорном" заклади харчування у парламенті

Лист опублікував Володимир Ар'єв на своїй сторінці у Facebook.

"Просимо Вас дати доручення керівнику апарату Верховної Ради України Штучному В.В. терміново забезпечити наявність та продаж попкорну в закладах харчування Верховної Ради України під час пленарних засідань 4 березня 2020 року", - йдеться у зверненні.
 показати весь коментар
 
 
Скоро газетчики на всех перекрестках :
- Бракоразводный процесс !!
- Кто кого не удовлетворяет ??
- Кто кому изменил ??
- Спешите видеть !!!

 показати весь коментар
 
 
Очередное подтверждение того, что история дебилов ничему не учит.
 показати весь коментар
 
Непонятно упорство премьера, хотя он никто и получил приказ упираться до конца.
 показати весь коментар
 
Алексей, желаю выстоять, продолжить реформы, назло врагам.
 показати весь коментар
 
 
Льоша... фсе!!!..самокат разрядился!!!)))
 показати весь коментар
 
 
У Леши в самокате батарейка с годовым зарядом. И если Зе заберет у Леши площадку для катания то КС /если конечно он настоящий конституционный суд/ вернет Леше его игрушку, а всег слуг народа пошлет куда по дальше. У Леши годовой абонемент на катание.
 показати весь коментар
 
 
Все бригада распалась . интересно кто в этой бригаде отелло,а кто дездемона? Ну зеленский и так ясно ,примадонна!!!
 показати весь коментар
 
ну що, все, пипець, накатався по кабміну самокатчик, чи слабо шмарклі дупу зализував, чи зализав, що утирок зранку ніяк не сходить до вітру?
 показати весь коментар
 
 
Вот и правильно! Нечего одного юриста делать козлом отпущения. Все одинаково бездарны и даже вредны.... Было бы славно ,ежели все как один назад ....на сцену!
 показати весь коментар
 
 
*****ли своими кадровыми перетасовками, работайте уже давайте!
 показати весь коментар
 
кто бы то не говорил а это уже что то похоже на свет в коне тонеля. хорошо когда бене и ЗЕ покаывают оскал. это может умерить их апетиты
 показати весь коментар
 
Проти Гончарука Каломойський, Бужанський, Дубінський і вся свора, що обслуговує Бєню, ключно з Владімір Ссаничем. Значить треба підтримати Гончарука.
 показати весь коментар
 
 
0х0=0
0-0=0
0+0=0
0:0 теж =0
Виходячи з форсмажорної ситуації стало на часі прискорити план "Б". Думали-гадали проволиняться з новими обличчями 1 рік і вже потім поміняють Каб Мін, але гроші безслідно тануть разом зі снігом (пенсійний фонд .опа, у бюджеті дірка - знову .опа........., МВФ післав на... або в.....)
Запланований 2-й ешелон протримається стільки ж, але дірки стануть більшими, бо вони вже зі схемами прийдуть.
І ось питання чи залишити цих, але заставити повернути "надбане тяжкими зусиллями", чи допустити до корита тих хто вже дока у відмиванні грошей здобутих злочинним шляхом.

А усе порохоботи винуваті, залишили б казну, пенсійний фонд пустими і не було б що красти не було б корупції.
А так маємо те що маємо.
До речі де цей фільософ - чому не процвірінькає............ а вже є про що!!!!!!!!
 показати весь коментар
 
зараз на стілець гончарука хоч лі куан ю, ситуація патова! мвф гроші не позичає, вимагає дерибану землі , перереформи пєтіної судової реформи та спустошення карпат! а фован вважає що це врятує його рейтинг? не рейтинг потрібно рятувати, а Україну, садити регіаналів та солодкодупих бариг! дати наказ не, не стріляти коли нас вбивають зі всіх видів озброєння, а відповідати відповідно ситуації! що в солодкому, що в зеленому царстві, одні ідійоти!
 показати весь коментар
 
тут така мішанина В центр енерго пропало 700 млн Гончарук міняє менедмент В ІВ Коломойского є дві армії під назвою охоронні фірми Вони роблять повну виємку документації Суд забороняє міняти керівництво але сморід пішов трохи багато 700 лямів ТАТО сердитий Гончарук на вихід Зе лиш піддакнув Але Шмигаль то РЛ Ахмєто Щось мутят
 показати весь коментар
 
 
По-видимому, с Гончаруком "по-хорошему" не договорились и использовали его заявление с открытой датой, как о том когда-то хвастался Зе что он у всех членов правительства взял такие заявления.
Однако Гончарук сильно обижен и пытается нагнуть клоуна через заявление в суд.
Запасаемся попкорном.
 показати весь коментар
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору