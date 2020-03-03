 Окружний адмінсуд заявив, що Гончарук просить суд заборонити Раді розглядати відставку уряду, Кабмін спростовує (оновлено)

Відповідну інформацію пресслужба ОАСК опублікувала на сайті відомства, інформує Цензор.НЕТ.

"Позивач просить суд заборонити голові Верховної Ради Дмитру Разумкову до винесення рішення по суті включати додатково до порядку денного позачергового пленарного засідання Верховної Ради 4 березня 2020 року питання про відставку прем'єр-міністра України Олексія Гончарука та/або звільнення кого-небудь із членів уряду", - сказано в повідомленні.

"Зараз вирішується питання про наявність правових підстав для вжиття заходів забезпечення позову", - зазначають у суді.

Невдовзі прес-служба уряду спростувала це повідомлення. Сайт ОАСК не працює: спочатку перестала відкриватися новина про позов, тепер не відкривається і головна сторінка.

Станом на 21:30 сайт відновив роботу. На ньому знову доступна новина про позов Гончарука.

Верховна Рада збереться на позачергове пленарне засідання 4 березня о 16.00 на вимогу президента України Володимира Зеленського. Згідно з оприлюдненим порядком денним, на засіданні буде оцінена діяльність правоохоронних органів, а також розглянуто кадрові перестановки в Кабінеті міністрів України.

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