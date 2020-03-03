 Окружний адмінсуд заявив, що Гончарук просить суд заборонити Раді розглядати відставку уряду, Кабмін спростовує (оновлено)

Відповідну інформацію пресслужба ОАСК опублікувала на сайті відомства, інформує Цензор.НЕТ.
"Позивач просить суд заборонити голові Верховної Ради Дмитру Разумкову до винесення рішення по суті включати додатково до порядку денного позачергового пленарного засідання Верховної Ради 4 березня 2020 року питання про відставку прем'єр-міністра України Олексія Гончарука та/або звільнення кого-небудь із членів уряду", - сказано в повідомленні.
"Зараз вирішується питання про наявність правових підстав для вжиття заходів забезпечення позову", - зазначають у суді.
Невдовзі прес-служба уряду спростувала це повідомлення. Сайт ОАСК не працює: спочатку перестала відкриватися новина про позов, тепер не відкривається і головна сторінка.
Станом на 21:30 сайт відновив роботу. На ньому знову доступна новина про позов Гончарука.
Верховна Рада збереться на позачергове пленарне засідання 4 березня о 16.00 на вимогу президента України Володимира Зеленського. Згідно з оприлюдненим порядком денним, на засіданні буде оцінена діяльність правоохоронних органів, а також розглянуто кадрові перестановки в Кабінеті міністрів України.
Украина стремительно превращается в failed state, ибо какой президент, такое и государство.
Осталось Разумкову включить дурака ..........
И бубочка обделался ..)))))))))
ВаЗелинові, що там у вас коїться? Бухаєтє?
.Якщо ще не сьогодні .
Лист опублікував Володимир Ар'єв на своїй сторінці у Facebook.
"Просимо Вас дати доручення керівнику апарату Верховної Ради України Штучному В.В. терміново забезпечити наявність та продаж попкорну в закладах харчування Верховної Ради України під час пленарних засідань 4 березня 2020 року", - йдеться у зверненні.
- Бракоразводный процесс !!
- Кто кого не удовлетворяет ??
- Кто кому изменил ??
- Спешите видеть !!!
0-0=0
0+0=0
0:0 теж =0
Виходячи з форсмажорної ситуації стало на часі прискорити план "Б". Думали-гадали проволиняться з новими обличчями 1 рік і вже потім поміняють Каб Мін, але гроші безслідно тануть разом зі снігом (пенсійний фонд .опа, у бюджеті дірка - знову .опа........., МВФ післав на... або в.....)
Запланований 2-й ешелон протримається стільки ж, але дірки стануть більшими, бо вони вже зі схемами прийдуть.
І ось питання чи залишити цих, але заставити повернути "надбане тяжкими зусиллями", чи допустити до корита тих хто вже дока у відмиванні грошей здобутих злочинним шляхом.
А усе порохоботи винуваті, залишили б казну, пенсійний фонд пустими і не було б що красти не було б корупції.
А так маємо те що маємо.
До речі де цей фільософ - чому не процвірінькає............ а вже є про що!!!!!!!!
Однако Гончарук сильно обижен и пытается нагнуть клоуна через заявление в суд.
Запасаемся попкорном.