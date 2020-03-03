 Зеленський вніс пропозицію призначити прем'єром Шмигаля, - "слуга народу" Качура

Як передає Цензор.НЕТ, про це написав у Телеграмі нардеп від "СН" Олександр Качура.
Віцепрем'єр - міністр розвитку громад і територій Денис Шмигаль став тим кандидатом, якого президент Зеленський запропонував призначити прем'єр-міністром.
Він зазначив: "Президент вніс пропозицію призначити новим прем'єром Шмигаля".
это становится традицией)))) выборов преЗЕКа больше не будет ))
"Пресс-служба Окружного административного суда Киева заявляет, что премьер-министр Алексей Гончарук подал иск, заявителем в котором указан Алексей Гончарук, ответчиком - председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, третьим лицом - президент Украины Владимир Зеленский Источник: https://censor.net.ua/n3179204"
или цензор )))
хужеНєбудєт...
зегниды мрази