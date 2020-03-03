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 Політика України
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Все про:Зеленський (4658) Качура (27) Денис Шмигаль (12)

 Зеленський вніс пропозицію призначити прем'єром Шмигаля, - "слуга народу" Качура

Президент України Володимир Зеленський вніс пропозицію призначити прем'єр-міністром Дениса Шмигаля.

Як передає Цензор.НЕТ, про це написав у Телеграмі нардеп від "СН" Олександр Качура.

Віцепрем'єр - міністр розвитку громад і територій Денис Шмигаль став тим кандидатом, якого президент Зеленський запропонував призначити прем'єр-міністром.

Він зазначив: "Президент вніс пропозицію призначити новим прем'єром Шмигаля".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" Дубінський: Гончарук - у відставку, прем'єр - Шмигаль, МВС - Аваков, Кабмін буде перезавантажено

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179203
 
   
 Топ коментарі
 
Йоманарот, шмаркля назначает Шмыгаля
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А почему его, потому что работал в корпорации Ахметова?
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Вся власть - олигархам!
И на этом история реформ, борьбы с коррупцией, "роста экономики на 6% в год и "конца эпохи бедности" благополучно заканчивается.
Всё возвращается домайданным временам, временам Януковича.
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А чего уговаривать, заява Гончарука уже пол года лежит на столе у Зели! Пока без даты, но это не проблема!
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Не факт. Если бы лежала то с Лешей ни кто не разговаривал.
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А это не законно. Вставит Зе дату, чужим почерком и станет преступником по статье "подделка документов".
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Зеленський вніс пропозицію призначити прем'єром Шмигаля, - "слуга народу" Качура - Цензор.НЕТ 8890Зеленський вніс пропозицію призначити прем'єром Шмигаля, - "слуга народу" Качура - Цензор.НЕТ 434Зеленський вніс пропозицію призначити прем'єром Шмигаля, - "слуга народу" Качура - Цензор.НЕТ 9881 это ж он!очки только снял. шифруется.
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Всё равно подделка, которую обнаружит экспертиза. Только будет уже по сговору лиц )))
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юрЫст моника опять вытерло ноги о конституцию )))
это становится традицией)))) выборов преЗЕКа больше не будет ))
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Ничего он не вытер, уже есть инфа что Гончарук подал в отставку.
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ты врунишка
"Пресс-служба Окружного административного суда Киева заявляет, что премьер-министр Алексей Гончарук подал иск, заявителем в котором указан Алексей Гончарук, ответчиком - председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, третьим лицом - президент Украины Владимир Зеленский Источник: https://censor.net.ua/n3179204"
или цензор )))
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Осталось избрать президента а клоуна отправить в сауну плясать
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ты этого сначала сними. а оманцам передай лично от меня. БОЛТ В ЖО........У ИМ А НЕ ЗЕМЛЮ
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Самокат рипнувся проти бєні, намагався випхати його з центренерго й ось бубочка його прибирає... Якщо бєня зараз пропхає через бубочку можливість отримати «відшкодування» за приват, то МВФ помахає нам рукою, а за ними всі інші потенційні інвестори та позичальники, напередодні світової кризи - будемо мати дефолт, якого так бажає бєня й чекає путєн, з армією на кордоні...
хужеНєбудєт...
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Ну прям так и сдулся - просто выбрал что ему выгодней. А то что выгодно жиду всегда то это иметь рядом какого нибудь своего шмигаля и делать с ним гешефт. Как там у незабвенного кумира Зе - *****-шаломова? - "курочка по зернышку тук, тук, тук..." Думаю никто не удивился такому "крутому повороту". Потом будет "привет от Фирташа" той же национальности. Ну если не остановим. Ибо в последнем акте гасят свет, сцена пустеет, декорации разбирают и уборщицы моют заляпанный бутафорской кровью пол но тут кто то поджигает театр. И всем уже насрать на Мельпомену...
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Один полгода со всех телеканалов торохтел про реформы и 4тысячи км отремонтированных дорог Теперь другой торохтеть будет Всё это дымовая завеса Главное барыжкам закон о земле пропихнуть Вот тогда Украинцы завоют по настоящему Сейчас овощи копейки стоят потому что много игроков на рынке А потом скупят землю агрохолдинги и будет как с ценами на заправках Вроде поставщиков много а цены по всей Украине одни и повышают их одновременно
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100%! И это только верхушка айсберга.
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Приехали,хлопчик работал в донецкой энергокомпании под ахметкой,это уже азировщина или ещё дождёмся назначения липецкого жиртреста министром экономики?
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Премьерство шмыгалю,а землю кому. Или снова дымовая завеса и постановки.
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Уважуха Ахметову, его вроде и невидно а уделал и соросят и Беню, вот такой хитрый татарин.
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Впервые львовянин может стать премьер-министром Украины. Хотелось бы,чтобы он не посрамил свой прекрасный город.
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Уже один львовянин возглавлял офис президента. Это такой же львовянин.
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********* уже походу справді остався в ролі клоуна .ну надіємся ненадовго..
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Какая мерзкая ждовская морда. Кирпича просит.
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Проблема не уряді Гончарука ,а в самому Зеленському і в народі який так бездумно голосував за Зе і його команду і в олігархах які скористались тупістю народу ,що може проти олігархів хоч одну справу завели?Що ж можна пока погратись "царь хороший .бояри плохие" хоч в нинішнього уряду був імунетет до осені .
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йо п т, кнессет у нас уже есть, а как называется правительство с премьером не гоев ?
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