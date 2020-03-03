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 Справу агента РФ, який намагався підірвати автомобіль офіцера ГУ розвідки Міноборони, передали в суд

У Києві передали до суду справу громадянина Російської Федерації, якого звинувачують у спробі здійснення теракту в столиці України від 4 квітня 2019 року.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

Йдеться про подію 4 квітня 2019 року, коли зловмисник намагався замінувати автомобіль співробітника української розвідки. Саморобний вибуховий пристрій спрацював у момент установки.

"За результатами розслідування отримано беззаперечні докази чергового прояву ведення гібридної війни РФ проти України - організація закінченого замаху на терористичний акт представниками спецслужб країни-окупанта", - підкреслюють в Офісі генпрокурора.

Читайте також: Підрив автомобіля офіцера українських розвідслужб здійснив москвич Комаричев за вказівкою ФСБ: він вижив унаслідок вибуху, - Грицак. ВIДЕО

Обвинуваченому інкримінують скоєння низки злочинів, зокрема використання фальшивих документів громадянина Киргизстану та незаконне поводження зі зброєю.

Нагадаємо, вибух стався вночі 4 квітня 2019 року на вулиці Вільямса в Києві. У повітря злетів "Шевроле Авео", що належить офіцеру Головного управління розвідки Міноборони в Києві. Підривника доставили в лікарню. Спочатку повідомлялося, що він помер, але потім з'ясувалося, що йому вдалося вижити.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Підрив машини офіцера Головного управління розвідки Міноборони у Києві. ВІДЕО камер спостереження

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179202
 
 
 Топ коментарі
 
скоро на обмен.

такие у нас не задерживаются

теперь
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наших ребят при таких менялах и так там пытать будут,

а взамен нам дадут уставших от войны сепаров-таксистов
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Його не судити треба а розстріляти як диверсанта під час війни.
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скоро на обмен.

такие у нас не задерживаются

теперь
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А ты предлагаешь кормить эту мразь, а наших ребят там пытать будут?
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наших ребят при таких менялах и так там пытать будут,

а взамен нам дадут уставших от войны сепаров-таксистов
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и бандюков, пытавших и издевавшихся там, у бамбуасских ублюдков и вместе с ними, над нашими пацанами...и здесь по феофаниям, теперь здоровье поправляющим...жесть! Дело агента РФ, пытавшегося взорвать автомобиль офицера ГУ разведки Минобороны, передали в суд - Цензор.НЕТ 539..
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Не могли там придушить втихаря этого мокшу?
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Насколько помню этому рукожопому кацапенку при взрыве ручки оторвало, даже если скоро обменяют, то новые ручки не скоро вырастут.
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Його не судити треба а розстріляти як диверсанта під час війни.
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где памятник 12-тилетию прасоловой за подрыв сбушника в мариуполе?
край клоунаде будет страшен.
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Надо просто Выпускать , и стрелять мы уже перестали .
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Турецкие войска разместят в Сирии систем ПВО #HİSAR собственного производства. Система прошла последние испытания в 2019 г., были поражены на 100% сверхзвуковые цели. Дальность до 25 км. Должна была поступить на вооружение в 2021 г. Но резко ускорили серийное производство

Дело агента РФ, пытавшегося взорвать автомобиль офицера ГУ разведки Минобороны, передали в суд - Цензор.НЕТ 8624
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"Дело агента РФ, пытавшегося взорвать автомобиль офицера ГУ разведки Минобороны, передали в суд..."

Якщо слово "Дело" замінити на "Тело", то зразу ж зміст поміняється на більш правильний.
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Автомобиль "Шевроле Авео"... Бывает не редко приходится штопать носки, а о покупке автомобиля типа "Шевроле Авео" давно уж и мыслей нет. А он что, на "сэкономленные деньги" купил такой автомобиль? Или "нажил непосильным трудом"?
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