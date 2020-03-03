 Справу агента РФ, який намагався підірвати автомобіль офіцера ГУ розвідки Міноборони, передали в суд

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

Йдеться про подію 4 квітня 2019 року, коли зловмисник намагався замінувати автомобіль співробітника української розвідки. Саморобний вибуховий пристрій спрацював у момент установки.

"За результатами розслідування отримано беззаперечні докази чергового прояву ведення гібридної війни РФ проти України - організація закінченого замаху на терористичний акт представниками спецслужб країни-окупанта", - підкреслюють в Офісі генпрокурора.

Читайте також: Підрив автомобіля офіцера українських розвідслужб здійснив москвич Комаричев за вказівкою ФСБ: він вижив унаслідок вибуху, - Грицак. ВIДЕО

Обвинуваченому інкримінують скоєння низки злочинів, зокрема використання фальшивих документів громадянина Киргизстану та незаконне поводження зі зброєю.

Нагадаємо, вибух стався вночі 4 квітня 2019 року на вулиці Вільямса в Києві. У повітря злетів "Шевроле Авео", що належить офіцеру Головного управління розвідки Міноборони в Києві. Підривника доставили в лікарню. Спочатку повідомлялося, що він помер, але потім з'ясувалося, що йому вдалося вижити.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Підрив машини офіцера Головного управління розвідки Міноборони у Києві. ВІДЕО камер спостереження