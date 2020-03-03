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 Політика України
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Все про:Зеленський (4658) Слуга народу (693)

 Зеленський приїхав у Раду на засідання фракції "Слуга народу"

Президент України Володимир Зеленський приїхав до Верховної Ради, де у вівторок увечері проходить засідання фракції "Слуги народу"

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна".

За інформацією агентства, вже почалося засідання фракції "Слуги народу", яке проходить напередодні позачергового засідання парламенту 4 березня, призначеного за ініціативою президента Зеленського.

Як очікується, на цьому засіданні будуть розглянуті питання можливих кадрових змін у Кабінеті міністрів України і звіт керівників правоохоронних органів.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179201
 
 
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саме так, і його охрана ще з ним приїхала на двадцяти самокатах.
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На члене своем обрезаном в припрыжку приехал.
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Так сам же созвал.

Хотя....

мог и не приехать
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Тобто президент залишився партійним, але означає протекцію лише для однієї партії.
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Говорят, что Гончарук - уже не настоящий Выдохся, не успев реализовать все свои идеи.
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а он на лице поправился.. правильно питается , наверное
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Сталін теж проводив засідання вночі... частіше з фуршетами...
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"У нас тут появлась парочька нових заморочєк, насчьот как йещьо дойнуть тєх колхозанов коториє нас ввибралі"...
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в 2015 сильно запил
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я понимаю, что вы там в козломордии никогда так не жили плохо, как при Порошенко. Но ты бросай бухать бояру
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вони там, на боярі, не втямлять, що на алкоголі діабетчик довго не протягне...
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Разве какой-то диабет может остановить истинно русского человека? Бухали, бухают и будут бухать. И по себе остальных мерять - тоже.
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его Ничтожество приехало на встречу с такими же тупыми как он зелеными Одобрямсь... Зеленский приехал в Раду на заседание фракции "Слуга народа" - Цензор.НЕТ 5489
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Антиконституционный переворот от шмаркли, пытается узурпировать власть
Зеленский приехал в Раду на заседание фракции "Слуга народа" - Цензор.НЕТ 928
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Срочно надо решить проблему вселенского масштаба.
Почему не сидит Порошенко?
Всё.
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Каждый вечер вечер наступает вдруг.
Если делать нечего тебе, мой друг,
Если ты от жизни от своей устал -
Может быть заглянешь в наш вечерний квартал!
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Зеленского пять лет тянули на должность президента, а он умудрился за полгода все просрать.
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...ну что ЗЕбобики, вы уже убедились, что совершили ошибку или ещё нет?... Гос машину сейчас ведёт тот, кто не соображает в ПДД и не знает ни знаков, ни дороги, ни с кем и куда ехать...а в кузове- 73 пассажира, доверившие руль этому водителю- камикадзе, а остальные чисто так - попутчики... Короче, незнаю как, но пока не поздно кричу: Порох- вернись, исправь свои ошибки...и мы, может быть - всё поймём и даже простим!
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вот такое разделение ветвей власти, все пошло лесом
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