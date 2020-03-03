 Зеленський приїхав у Раду на засідання фракції "Слуга народу"

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна".

За інформацією агентства, вже почалося засідання фракції "Слуги народу", яке проходить напередодні позачергового засідання парламенту 4 березня, призначеного за ініціативою президента Зеленського.

Як очікується, на цьому засіданні будуть розглянуті питання можливих кадрових змін у Кабінеті міністрів України і звіт керівників правоохоронних органів.

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