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 Політика України
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Все про:Держслужба експортного контролю (2) Кабмін (3760) Держслужба праці (8) Державне агентство розвитку туризму (1)

 Олеськів офіційно очолила нове Держагентство розвитку туризму, - Кабмін

Кабінет міністрів України оприлюднив низку розпоряджень про кадрові призначення 3 березня 2020 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Так, Олександра Павличенка призначено главою Державної служби експортного контролю України, Мар'яну Олеськів - керівником Державного агентства розвитку туризму, Ігоря Дегнера - головою Державної служби України з питань праці.

Крім того, заступником міністра соціальної політики став Борис Лебедцов, заступником голови Мінеконорозвитку - Ігор Дядюра.

Нагадаємо, 4 грудня 2019 року Кабмін створив Державне агентство розвитку туризму. 26 лютого уряд визначив Мар'яну Олеськів переможцем конкурсу на посаду глави згаданого агентства.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179199
 
 
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