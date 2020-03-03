 Олеськів офіційно очолила нове Держагентство розвитку туризму, - Кабмін

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Так, Олександра Павличенка призначено главою Державної служби експортного контролю України, Мар'яну Олеськів - керівником Державного агентства розвитку туризму, Ігоря Дегнера - головою Державної служби України з питань праці.
Крім того, заступником міністра соціальної політики став Борис Лебедцов, заступником голови Мінеконорозвитку - Ігор Дядюра.
Нагадаємо, 4 грудня 2019 року Кабмін створив Державне агентство розвитку туризму. 26 лютого уряд визначив Мар'яну Олеськів переможцем конкурсу на посаду глави згаданого агентства.