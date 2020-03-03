 Єрмак обговорив співпрацю з МВФ з послами країн G7 і ЄС

Також на зустрічі обговорювалася можливість посилення підтримки України для проведення структурних реформ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт глави держави.
Зустріч була черговою і відбулася в рамках регулярного діалогу сторін.
"Керівник Офісу президента подякував главам дипломатичних представництв... за тверду підтримку і практичну допомогу Україні, зокрема, в питаннях подальшої трансформації країни. Співрозмовники обговорили можливості посилення такої підтримки, насамперед у контексті подальшої реалізації структурних реформ, посилення інституційної спроможності уряду, а також детально зупинилися на співпраці України з МВФ", - сказано в повідомленні.
Єрмак також поінформував дипломатів про зроблені кроки для досягнення миру на Донбасі.
Почему не Зеленский, не глава НБУ, не министр финансов, не премьер, не министр иностранных дел ?
все всё понимают
и как это послы согласились с ним встречаться?это ж не по фэншую
и шо?не дал?
3 ч. ·
⚡️SHARP`s REVIEW - 3.03.2020:
(сарказм - последнее прибежище оптимиста)
1. В рамках системного кризиса власти завтра состоится перетряска кабмина. На место премьера претендует некто Шмыгаль.
NB🔸 Вас правда интересуют фамилии новых членов правительства? Меня - нет.
Ибо нет кризиса власти.
Зеленский и есть кризис власти.
Человек, устранивший профессионалов, келейно и по принципу личной симпатии расставляющий своих дружков, пытается в ручном режиме руководить моностадом. Но то, что работало в "Квартале", на голову не налезает даже в Кривом Роге - не говоря уже о всей стране.
Чувствуя слабость зелёного междусобойчика, среднее звено региональных руководителей открыто выполняет первый завет Голобородька - каждый сам себе президент, судьи удвоили традиционный беспредел, а силовики воюют не с внешним врагом и вылезшими из тёмных щелей тараканопортновыми и жаборабиновичами, а за благостный взгляд зеленоликого.
В результате поставлен антирекорд: рост ВВП оказался минимальным начиная с первого квартала 2016 года. При этом экономика стремительно падает ровно 8 месяцев (т.е. с момента избрания нового президента), а индексация пенсий и ряд социальных выплат заморожены на неопределённое время. Вас всё ещё интересуют перестановка кроватей в этом борделе, а не то, когда будет устранён главный фактор его недееспособности? Риторический вопрос.
2. Вероятность роспуска Рады стремится к нулю: СН уже не получит такого количества мест, - Арахамия.
NB🔸Шикарная логика! Получается, прошлую Раду можно было разогнать по беспределу только для того, чтобы теперешнее сборище любителей проституток, ранее судимых педофилов, ватников и слуг Коломойского, сформированное путём случайного набора цифр, не потеряло гордое звание зелёного моностада. Я аплодирую циничности не только Арахамии, но "дальновидности" тех, кто за него голосовал. Enjoy!
Кстати, мне понравилась позиция одного бизнесмена (позаимствовано у Ройзмана). Когда он разговаривает по вопросам потенциального сотрудничества, всегда спрашивает, за кого человек голосовал. На вопрос, какое это имеет отношение к бизнесу, резонно замечает: "Чтобы понять уровень интеллектуальной вменяемости будущего партнёра." No comments...
3. Одной строкой:
* В Украине зафиксировали первый случай коронавируса COVID-19.
NB🔸 А разве Зеленский не запретил своим указом короновирус в Украине? Судя по играющей в теннис, а не занимающейся здравохранением Скелецкой, монобольшинство уже всё порешало, и нам ничего не грозит.
* Сопротивление системы продолжается. Но ничего страшного, мы своим принципам не изменим, - Гончарук.
NB🔸 Сбитый системой, приведшей его к власти Гончарук, говорит о сопротивлении этой системы. У Оруэлла тикает левый глаз.
* Посольство США похвалило Рябошапку накануне "серьезного разговора" в Раде.
NB🔸 Настоящая зрада у зелёных! Не успели они собрать голоса за отставку Рябошапки, как получили щелбана от дядюшки Сэма. Ибо сажать не весной надо, а строго в соответствии с уголовно-процессуальным кодексом. Разве не знали?
* Потери режима Асада в Идлибе - это лишь начало. Не отойдете - лишитесь головы, - Эрдоган.
NB🔸 Эрдоган почти такой же диктатор, как и Путин, но у него есть яйца и он готов жёстко отстаивать интересы своей страны. В отличие от известного всем любителя выискивать "стремление к миру" в глазах у кремлёвского недомерка.
* На суд по MH17 в Нидерландах не будут пускать людей с признаками простуды.
NB🔸 А ещё с признаками ватности, великодержавной хромосомности, кремлёвского делирия, стойкой бандеробоязни и синдромом диспетчера Карлоса.
* В России упали продажи всех товаров, кроме алкоголя, а российский рынок обвалился максимально за два года.
NB🔸 А что ещё нужно русскому человеку, кроме водки и посмертных орденов от царя-батюшки? Короче, у них всё по плану, но у нас некому этим "планом" воспользоваться.
* США. С гонки у демократов снялись Пит Буттиджич и Эми Клобучар - реальных шансов на победу у них не было с самого начала. Теперь же они собираются поддержать Джо Байдена, с которым всё более-менее ясно станет сегодня, когда сразу 14 штатов будут выбирать претендента на должность президента от демократов.
NB🔸 Кстати, индексы США резко выросли после обвала из-за коронавируса - кто-то здорово нагревает руки на этой эпидемии. Впрочем, как всегда.
Але нам своє робити, на себе сподіватись і пам`ятати, що такі слова, як "доля", "карма" та "обставини" дуже зручні для тих, хто не приймає рішень, а лише шукає собі чергового месію. Шануймося!
И так во всём, за что бы они ни взялись.
Тіко матюки на язиці, щоб найбільш точно та ємко змалювати цей стид та позор