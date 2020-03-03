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 Політика України
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Все про:G-7 (228) МВФ (670) Євросоюз (2828) Єрмак Андрій (123)

 Єрмак обговорив співпрацю з МВФ з послами країн G7 і ЄС

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак обговорив з послами країн "Великої сімки" та головою Представництва ЄС в Україні співробітництво нашої країни з Міжнародним валютним фондом.

Також на зустрічі обговорювалася можливість посилення підтримки України для проведення структурних реформ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт глави держави.

Зустріч була черговою і відбулася в рамках регулярного діалогу сторін.

"Керівник Офісу президента подякував главам дипломатичних представництв... за тверду підтримку і практичну допомогу Україні, зокрема, в питаннях подальшої трансформації країни. Співрозмовники обговорили можливості посилення такої підтримки, насамперед у контексті подальшої реалізації структурних реформ, посилення інституційної спроможності уряду, а також детально зупинилися на співпраці України з МВФ", - сказано в повідомленні.

Єрмак також поінформував дипломатів про зроблені кроки для досягнення миру на Донбасі.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179198
 
 
 Топ коментарі
 
Почему именно Ермак ?

Почему не Зеленский, не глава НБУ, не министр финансов, не премьер, не министр иностранных дел ?
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Вот и я о том-же. Он секретарь по скрепкам, а не власть. Как вывести из под действия закона про коррупцию - он не власть, а как переговоры вести ..... Оно, кстати, не имеет доступа к гостайне по решению СБУ и не имеет права вообще там находиться.
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а шо завхоз офиса может в саображать в делах МВФ? Ермак обсудил сотрудничество с МВФ с послами стран G7 и ЕС - Цензор.НЕТ 1377
и как это послы согласились с ним встречаться?это ж не по фэншую Ермак обсудил сотрудничество с МВФ с послами стран G7 и ЕС - Цензор.НЕТ 6045
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с послами стран G7?звание задержат...так и сгинет летёхой фсбешной...
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в ресторації сутра - з послами звечора... многастаночнік
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Почему именно Ермак ?

Почему не Зеленский, не глава НБУ, не министр финансов, не премьер, не министр иностранных дел ?
 показати весь коментар
 
 
Вот и я о том-же. Он секретарь по скрепкам, а не власть. Как вывести из под действия закона про коррупцию - он не власть, а как переговоры вести ..... Оно, кстати, не имеет доступа к гостайне по решению СБУ и не имеет права вообще там находиться.
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Ермак никто, и не за что не отвечает. В случае чего можно сказать, что никто не скем не встречался и НИЧЕГО не обещал.
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Но ведь какой же он ценный сотрудник: наличие туалетной бумаги и жидкого мыла в туалете проверил, скрепки и бумагу заказал, уборщицу за качественную уборку похвалил, с послами встретился.
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а шо завхоз офиса может в саображать в делах МВФ? Ермак обсудил сотрудничество с МВФ с послами стран G7 и ЕС - Цензор.НЕТ 1377
и как это послы согласились с ним встречаться?это ж не по фэншую
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воно так навіть у школах бува,коли завгосп керує диреторкою,як правильно методику застосовувать Ермак обсудил сотрудничество с МВФ с послами стран G7 и ЕС - Цензор.НЕТ 4018
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Завхоз занялся распродажей.Налетай подешевело.
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он посредник между кассой в кремле и послами
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Якщо прочитати уважно статтю, то можна побачити відсутність результатів цієї зустрічі.
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а якщо точнішими бути- то МВФ приїхав понюхати, чим несе від непередбачуваних ЗЕобезьян с гранатами?
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Helgi Sharp с Ol Sharp.
3 ч. ·

⚡️SHARP`s REVIEW - 3.03.2020:
(сарказм - последнее прибежище оптимиста)

1. В рамках системного кризиса власти завтра состоится перетряска кабмина. На место премьера претендует некто Шмыгаль.
NB🔸 Вас правда интересуют фамилии новых членов правительства? Меня - нет.
Ибо нет кризиса власти.
Зеленский и есть кризис власти.
Человек, устранивший профессионалов, келейно и по принципу личной симпатии расставляющий своих дружков, пытается в ручном режиме руководить моностадом. Но то, что работало в "Квартале", на голову не налезает даже в Кривом Роге - не говоря уже о всей стране.
Чувствуя слабость зелёного междусобойчика, среднее звено региональных руководителей открыто выполняет первый завет Голобородька - каждый сам себе президент, судьи удвоили традиционный беспредел, а силовики воюют не с внешним врагом и вылезшими из тёмных щелей тараканопортновыми и жаборабиновичами, а за благостный взгляд зеленоликого.
В результате поставлен антирекорд: рост ВВП оказался минимальным начиная с первого квартала 2016 года. При этом экономика стремительно падает ровно 8 месяцев (т.е. с момента избрания нового президента), а индексация пенсий и ряд социальных выплат заморожены на неопределённое время. Вас всё ещё интересуют перестановка кроватей в этом борделе, а не то, когда будет устранён главный фактор его недееспособности? Риторический вопрос.

2. Вероятность роспуска Рады стремится к нулю: СН уже не получит такого количества мест, - Арахамия.
NB🔸Шикарная логика! Получается, прошлую Раду можно было разогнать по беспределу только для того, чтобы теперешнее сборище любителей проституток, ранее судимых педофилов, ватников и слуг Коломойского, сформированное путём случайного набора цифр, не потеряло гордое звание зелёного моностада. Я аплодирую циничности не только Арахамии, но "дальновидности" тех, кто за него голосовал. Enjoy!
Кстати, мне понравилась позиция одного бизнесмена (позаимствовано у Ройзмана). Когда он разговаривает по вопросам потенциального сотрудничества, всегда спрашивает, за кого человек голосовал. На вопрос, какое это имеет отношение к бизнесу, резонно замечает: "Чтобы понять уровень интеллектуальной вменяемости будущего партнёра." No comments...

3. Одной строкой:
* В Украине зафиксировали первый случай коронавируса COVID-19.
NB🔸 А разве Зеленский не запретил своим указом короновирус в Украине? Судя по играющей в теннис, а не занимающейся здравохранением Скелецкой, монобольшинство уже всё порешало, и нам ничего не грозит.
* Сопротивление системы продолжается. Но ничего страшного, мы своим принципам не изменим, - Гончарук.
NB🔸 Сбитый системой, приведшей его к власти Гончарук, говорит о сопротивлении этой системы. У Оруэлла тикает левый глаз.
* Посольство США похвалило Рябошапку накануне "серьезного разговора" в Раде.
NB🔸 Настоящая зрада у зелёных! Не успели они собрать голоса за отставку Рябошапки, как получили щелбана от дядюшки Сэма. Ибо сажать не весной надо, а строго в соответствии с уголовно-процессуальным кодексом. Разве не знали?
* Потери режима Асада в Идлибе - это лишь начало. Не отойдете - лишитесь головы, - Эрдоган.
NB🔸 Эрдоган почти такой же диктатор, как и Путин, но у него есть яйца и он готов жёстко отстаивать интересы своей страны. В отличие от известного всем любителя выискивать "стремление к миру" в глазах у кремлёвского недомерка.
* На суд по MH17 в Нидерландах не будут пускать людей с признаками простуды.
NB🔸 А ещё с признаками ватности, великодержавной хромосомности, кремлёвского делирия, стойкой бандеробоязни и синдромом диспетчера Карлоса.
* В России упали продажи всех товаров, кроме алкоголя, а российский рынок обвалился максимально за два года.
NB🔸 А что ещё нужно русскому человеку, кроме водки и посмертных орденов от царя-батюшки? Короче, у них всё по плану, но у нас некому этим "планом" воспользоваться.
* США. С гонки у демократов снялись Пит Буттиджич и Эми Клобучар - реальных шансов на победу у них не было с самого начала. Теперь же они собираются поддержать Джо Байдена, с которым всё более-менее ясно станет сегодня, когда сразу 14 штатов будут выбирать претендента на должность президента от демократов.
NB🔸 Кстати, индексы США резко выросли после обвала из-за коронавируса - кто-то здорово нагревает руки на этой эпидемии. Впрочем, как всегда.
Але нам своє робити, на себе сподіватись і пам`ятати, що такі слова, як "доля", "карма" та "обставини" дуже зручні для тих, хто не приймає рішень, а лише шукає собі чергового месію. Шануймося!
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Короче: що кловану передали посли? Чи можна заступатись за інтереси бені (зокрема, міняти рябокепку на портнова), чи ні?
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завхоз общается с послами МВФ. феерично
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У зе-команды сотрудничество с МВФ есть, а кредита - нет.
И так во всём, за что бы они ни взялись.
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До чого тут ця наволоч? Най почитає положення про ОПу та свої посадові обов'язки! Чи Зєлю соромно випускать до поважних людей і тому з ними спілкується куратор бубочки?
Тіко матюки на язиці, щоб найбільш точно та ємко змалювати цей стид та позор
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зЄбіли - назвіть мені хоча б один Законодавчий про Керівника "офісу" (по сьогоднішньому...)- які Державні !!!!! повноваження у цього засланого "кАзачка"...
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Родину сливать в интересах своих господ...
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...блін а чого Єрмак веде перемовини де те чудо...
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...блін а чого Єрмак веде перемовини де те чудо...
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Фаршмак, вирішив покермувати, завтра всі будуть в кюветі, рятуйсь, хто може.
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