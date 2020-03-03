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Все про:Держслужба зайнятості (34) зайнятість (14) Кабмін (3760) робота (148) Мінекономрозвитку (192)

 Держслужбу зайнятості реформують, - Мінекономіки

Кабінет міністрів України на засіданні 3 березня ухвалив план заходів щодо державної політики у сфері зайнятості населення та стимулювання створення нових робочих місць на період до 2022 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мінекономіки.

Документом передбачено, зокрема, реформування Державної служби зайнятості в "сервісний заклад, що відповідає на реальний запит і потреби людей і роботодавців".

Розроблений Мінекономіки план також передбачає стимулювання розвитку підприємництва і самозайнятості; створення гідних умов праці та детінізацію відносин у сфері зайнятості населення; забезпечення розвитку інклюзивного ринку праці.

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"Очікується, що реалізація плану заходів матиме позитивний вплив на ринок праці, сприятиме повній і продуктивній зайнятості, забезпеченню гідних умов праці, збільшенню кількості робочих місць для всіх соціальних груп населення, збалансування попиту і пропозиції за обсягом і рівнем кваліфікації робочої сили на ринку праці", - заявили в міністерстві.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179194
 
 
 Топ коментарі
 
Коли я чую призвіще Мілованов (звіняйте за екстримізм) моя рука чомусь тянеться до каменюки.
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её вообще разогнать надо ,пользы от неё меньше чем затрат на содержание штата бездельников
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"Рєформіруют" це знову за наш рахунок?
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её вообще разогнать надо ,пользы от неё меньше чем затрат на содержание штата бездельников
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Коли я чую призвіще Мілованов (звіняйте за екстримізм) моя рука чомусь тянеться до каменюки.
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Там не один такой. Там пачка таких "фруктов". Один другого краше

Госслужбу занятости реформируют, - Минэкономики - Цензор.НЕТ 8423
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"Рєформіруют" це знову за наш рахунок?
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Это значит нужно сделать вид, что нет лавинообразного роста безработицы в последние полгода.. Сильно увеличиваться нагрузка на бюджет по соцвыплатам.
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Обязательно. В связи с сокращением выдадут двухмесячный оклад и год будут получать выплаты по безработице практически в размере оклада.
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Це до "реформи" таке є. Цікавить результат її.
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Бред. Як можна сбалансировать спрос с предложением, если есть потребность в фрезеровщиках и сварщиках , а ВУЗ выпускают токо экотомистов и юристов???
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А ты хотел, чтобы ВУЗы выпускали фрезеровщиков и сварщиков?
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с личным кайлом обяжут пешком ходить на работу....
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Реформа зайнятості вирішується за рахунок виїзду найкращих спеціалістів за кордон. От це і є вся зелена реформа.
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Хорошо хоть Порошенко безвиз сделал,что люди хоть как-то выживают,благодаря заработкам в Европе,а так бы тут уже реальный голод был,с зелёными шутами.
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Прихильники Зе навіть не уявляють наслідки відсутності безвізу.
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Я сама важко уявляю,що би то було. Дай бог Пороху здоров'я,неоцінила його тупа біомаса.
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"Хорошо" Враги народа придумали, когда хотят выгнать людей с работы, то называют это реформами.

Эти реформы для реформ, а не для людей.
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Да закрыть эту службу занятости и ненсионный закрыть, все закрыть. Фашистская, антинародная власть Зеленского.
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"сервисное учреждение, отвечающее на реальный запрос и потребности людей" - будет устраивать на работу в Польше?
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По-моему мнению государственная служба занятости на сегодня - одно из самых совершенных и чётко работающих учреждений. Куда ещё дальше реформировать?
Самый главный недостаток служба занятости - если рабочий хочет стать руководителем, то здесь служба занятости поддержку ему не окажет. Вот бы хорошо было здесь помочь всем желающим.
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