 Нардеп Гончаренко: "Шість років тому ми зупинили спробу сепаратистів створити Одеську народну республіку"

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у своєму Facebook та виклав відео з сепаратистом Антоном Давидченком, який наразі переховується на території Російської Федерації.
"6 років тому кожен зробив свій вибір. 3 березня 2014-го в Одесі намагалися повторити донецький сценарій. Під будівлею держадміністрації та облради люди, які співпрацювали напряму з Сурковим та керівництвом Росії, організували мітинг і хотіли змусити Одеську облраду проголосувати за створення Одеської народної республіки. В той день я з голосу в облраді вніс поправку, щоб проголосувати проти введення будь-яких іноземних військ в Україну. І облрада підтримала цю поправку. 81 за. Це був перший формальний крок проти російської агресії в Одесі. В той день, спочатку ми були у меншості, але все ж таки вигнали Давидченко та його проросійську компанію з зали Одеської обласної ради. Згодом всю будівлю ради взяли в облогу люди Давидченка, керовані Кремлем. Але потім, вже десь по обіді, на площі почали збиратися одесити, які з прапорами України обступили привезених тітушок і не давали їм нічого зробити. Ввечері Давидченко здався і зі своїми людьми відступив від будівлі ОДА. На цьому російська весна закінчилася в Одесі. І я дуже гордий за кожного, хто тоді прийшов і стояв біля будівлі, за кожного депутата, який виступив проти того, щоб Одеса перетворилася на незрозумілу республіку", — написав Гончаренко.
Нагадаємо, 3 березня 2014 року біля Одеської ОДА відбулися сутички. Місцеві проросійські активісти підготували проєкт рішення обласної ради про створення так званої Одеської народної республіки. Проєкт представив натовпу лідер місцевих сепаратистів Антон Давидченко. З трибуни його прогнали троє проукраїнських депутатів облради на чолі з Олексієм Гончаренком.
Вони вважають, що Олексій «прєдал русскій мір».
Честно, просто не понимаю подобной логики
Партія регіонального відродження України.
Створена 26 жовтня 1997 року в Києві, зареєстрована Міністерством юстиції України 6 листопада 1997-го (свідоцтво № 939).
У Верховній Раді України в січні 1998 року було створено депутатську фракцію Партія регіонального відродження України (ПРВУ) (голова координаційної ради - Геннадій Самофалов). Партія брала участь у парламентських виборах 1998 р., проте здобула менше 1 % голосів: представники ПРВУ були обрані до Верховної Ради за мажоритарними округами.
ПРВУ підписала заяву 8 червня 1999 року про створення блоку політичних партій на підтримку Леоніда Кучми на виборах Президента України й увійшла до блоку «Наш вибір - Леонід Кучма!».
КОган.
А от коли настав час істини, і «браття» почали вбивати і грабувати Україну, прийшло прозріння.
І респект Гончаренку, що він відразу зайняв чітку ПРОУКРАЇНСЬКУ ПОЗИЦІЮ, у той час коли за це вбивали.
І лахта, з хохломанкуртами саме й ненавидить його, за те, бо вважають, що Олексій «прєдал русскій мір».
найближча мета --- перейти до вимірювання черепів....
ну, так чистота крові --- понад усе!
К.здун рыговский.
просто не получилось у него примкнуть к гринпейсовцам...
В спам всех валит. Стараааается
Сколько он ещё тех сапог поменяет
А про того, кто скалился насчет "порноактрисы", согласен.
Тому, що «прєдал русскій мір»?
Выступление его на митинке в поддержку Януковича.
https://www.youtube.com/watch?v=xiuGS8Q4npI
В Одессі, нема ніякого «Кулікова поля».
Є, территорія, яка колись належала поміщику Куліковському. Поле Куліковського.
А кассаби перекрутили в «куліково».
От що не перевір, з сказаного кассабами, то 90% або тупо брехня, або ж варіанти.
Щас на его сайте Думская.нет переодически появляются репортажики о "посещении" Одессы депутанами от ж.ппыблока и о том как у них растет рейтинг.
леха он такой.