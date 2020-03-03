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 Політика України
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Все про:Одеса (2389) сепаратизм (653) Гончаренко (256)

 Нардеп Гончаренко: "Шість років тому ми зупинили спробу сепаратистів створити Одеську народну республіку"

Народний депутат України Олексій Гончаренко пригадав, як шість років назад проросійські активісти намагалися захопити Одеську обласну раду та створити Одеську народну республіку.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у своєму Facebook та виклав відео з сепаратистом Антоном Давидченком, який наразі переховується на території Російської Федерації.

"6 років тому кожен зробив свій вибір. 3 березня 2014-го в Одесі намагалися повторити донецький сценарій. Під будівлею держадміністрації та облради люди, які співпрацювали напряму з Сурковим та керівництвом Росії, організували мітинг і хотіли змусити Одеську облраду проголосувати за створення Одеської народної республіки. В той день я з голосу в облраді вніс поправку, щоб проголосувати проти введення будь-яких іноземних військ в Україну. І облрада підтримала цю поправку. 81 за. Це був перший формальний крок проти російської агресії в Одесі. В той день, спочатку ми були у меншості, але все ж таки вигнали Давидченко та його проросійську компанію з зали Одеської обласної ради. Згодом всю будівлю ради взяли в облогу люди Давидченка, керовані Кремлем. Але потім, вже десь по обіді, на площі почали збиратися одесити, які з прапорами України обступили привезених тітушок і не давали їм нічого зробити. Ввечері Давидченко здався і зі своїми людьми відступив від будівлі ОДА. На цьому російська весна закінчилася в Одесі. І я дуже гордий за кожного, хто тоді прийшов і стояв біля будівлі, за кожного депутата, який виступив проти того, щоб Одеса перетворилася на незрозумілу республіку", — написав Гончаренко.

Нагадаємо, 3 березня 2014 року біля Одеської ОДА відбулися сутички. Місцеві проросійські активісти підготували проєкт рішення обласної ради про створення так званої Одеської народної республіки. Проєкт представив натовпу лідер місцевих сепаратистів Антон Давидченко. З трибуни його прогнали троє проукраїнських депутатів облради на чолі з Олексієм Гончаренком.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179193
 
   
 Топ коментарі
 
Лучше было бы, если бы он продолжал поддерживать рыгов?
Честно, просто не понимаю подобной логики Нардеп Гончаренко: "Шесть лет назад мы пресекли попытку сепаратистов создать Одесскую народную республику" - Цензор.НЕТ 5008
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а по моему надо надо избавляться от тех,кто до сих пор русофил.
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Вот только тогда Губашлеп был главным одесским рыгом, но потом учуял куда дует ветер и перекрасился..
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всё правильно. на языке того времени "уважать себя заставить" значило скопытиться Нардеп Гончаренко: "Шесть лет назад мы пресекли попытку сепаратистов создать Одесскую народную республику" - Цензор.НЕТ 546
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До 2014, коли русскіє стали вбивати українців, тому що вони українці, багато українців вважало русскіх братьями.
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І Гончарук стояв на барикадах!!!!! І Гончарук кидав каменюки в сєпарах на Кримській. І Гончарук викурював сєпарів із будинку профсоюзів!!!
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а какую ему дядька шикарную двоечку отвесил. жаль, шо мало но всё ещё впереди....
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Вот только тогда Губашлеп был главным одесским рыгом, но потом учуял куда дует ветер и перекрасился..
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У лахтинських і мєсних манкуртів ригів, підгорає за те, що весною 2014, Гончаренко зайняв чітку ПРОУКРАЇНСЬКУ СТОРОНУ, у той час коли за це вбивали.
Вони вважають, що Олексій «прєдал русскій мір».
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Лучше было бы, если бы он продолжал поддерживать рыгов?
Честно, просто не понимаю подобной логики Нардеп Гончаренко: "Шесть лет назад мы пресекли попытку сепаратистов создать Одесскую народную республику" - Цензор.НЕТ 5008
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все кто был в ПР хотя бы день -надо отстреливать
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а по моему надо надо избавляться от тех,кто до сих пор русофил.
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Ну там 99%, був Донббасс, то що ти пропонуєш?
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Створення партії
Партія регіонального відродження України.
Створена 26 жовтня 1997 року в Києві, зареєстрована Міністерством юстиції України 6 листопада 1997-го (свідоцтво № 939).
У Верховній Раді України в січні 1998 року було створено депутатську фракцію Партія регіонального відродження України (ПРВУ) (голова координаційної ради - Геннадій Самофалов). Партія брала участь у парламентських виборах 1998 р., проте здобула менше 1 % голосів: представники ПРВУ були обрані до Верховної Ради за мажоритарними округами.
ПРВУ підписала заяву 8 червня 1999 року про створення блоку політичних партій на підтримку Леоніда Кучми на виборах Президента України й увійшла до блоку «Наш вибір - Леонід Кучма!».

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Так хто її все таки створив? Ви вказали тільки голову координаційної ради. Хоча, кого я питаю?
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не,не перекрасился...остался украинцем.бо фамилия на -ко заканчивается...а у тебя как с этим делом?
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Ну так БПП, а теперь ПЕС - это быстро перекрашенные рыги
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Ще трошк і Льоха буде головним бандерівцем Украіни )
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бо те,кто заявлял себя бандеровцами оказались...
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Десь є відео де він реально ********** якихось сепарів у тій раді, які біля трибуни і волають там щось за автономію і недовіру центральній владі... По його пиці видно, що отримав трохи туди... Шкода зараз не можу знайти...
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Гончаренко, хоть и с пулей в голове, но эта пуля --- кого надо пуля!)
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Да, только не Лёсик Гончаренко, а Марк Гордиенко.
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...сказал вонючий рыг - подхалим, потом переобувшийся на лету в преданного шакала бэпепе, а потом и просто в пёс...
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Нормальна людина еволюціонує. Був при ригах, бо лукаві риги спочатку прикидались правильними. Але потім розгледів ригосволоту і зробив вірні висновки. Якби Гончаренко був карєристом, то міг легко перейди до зескота, де зі своїм інтелектом він перепльовує будь-кого з зеприматів. Нардеп Гончаренко: "Шість років тому ми зупинили спробу сепаратистів створити Одеську народну республіку" - Цензор.НЕТ 4550
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У той час, багато українців, ще вірили улесливій брехні азєопів, про браццкую дружбу.
А от коли настав час істини, і «браття» почали вбивати і грабувати Україну, прийшло прозріння.
І респект Гончаренку, що він відразу зайняв чітку ПРОУКРАЇНСЬКУ ПОЗИЦІЮ, у той час коли за це вбивали.
І лахта, з хохломанкуртами саме й ненавидить його, за те, бо вважають, що Олексій «прєдал русскій мір».
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В Одесі вистачає громадян, які налаштовані проти України.
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Також в Україні вистачає гурра-патріотів, які патріотизм вимірюють виключно шириною шаровар...
найближча мета --- перейти до вимірювання черепів....
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кацап, сыру хочешь? а хер тебе!, иди мясо из Сирии встречай.
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я уже думал, что ошибся с гурра-патриотами, аж 4 минуты никого не было... так нет же --- вот они, во всей красе... ну, на большее ума не хватает...
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Не знаю, при чому тут Фрейд, тим більш Сирія.... Розмова йшла про те, що Гончаренко зі справжніми патріотами допомогли втримати Одесу.... але шароварні патріоти ( вірніше, корисні ідіоти) вважають себе святішими за Папу Римського...ну, а як же -- він же був у ригах! ( не Папа , а Гончаренко)) ..
ну, так чистота крові --- понад усе!
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Лёха, родись в обратку, а...
К.здун рыговский.
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А кто это ,,МЫ,, да ведь ты урод тогда еще в яйцах пищал а уже говоришь МЫ.Возможно и возьмешь на себя храбрость и взять на себя ответственность за тысячи погибших?Или тогда скажеш ОНИ?
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сынок костусева корчит из себя бандеровца...
просто не получилось у него примкнуть к гринпейсовцам...
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_Не сеператистов - да что за чушь?! - коллаборантов! Это была попытка кремля, а не каких-то там сепаратистов. Надо разницу осознавать!
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Как Лёха свою рыговскую историю подтирает ?!
В спам всех валит. Стараааается Нардеп Гончаренко: "Шість років тому ми зупинили спробу сепаратистів створити Одеську народну республіку" - Цензор.НЕТ 6975
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Ну он при всех его рыговских корнях хоть что-то для Украины делает, в отличие от того, кто нашу родину порноактрисой называл..
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До людей, которые - "скидавай сапоги власть переменилась", как-то нема доверия.
Сколько он ещё тех сапог поменяет Нардеп Гончаренко: "Шість років тому ми зупинили спробу сепаратистів створити Одеську народну республіку" - Цензор.НЕТ 3905
А про того, кто скалился насчет "порноактрисы", согласен.
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в начале видео какая-то шлюха прокацапская верещала.
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Просто надо грозно кричать: Мама, вызывай ментов, и сепары разбегутся.
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"Шесть лєт назад" нардеп Гончаренко(по папі) топив за пахомську мову і "право на опрєдєлєніє". Прибийте його хтось "тапком".
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лёха это тот пионер,якый иудаизм и ислам принимает в один день...
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Русня, по цей день верещить: ми вам пріпомнім фтароє мая...
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Пресекатель
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Это именно гончаренко с сепарадизмом боролся
Нардеп Гончаренко: "Шість років тому ми зупинили спробу сепаратистів створити Одеську народну республіку" - Цензор.НЕТ 1548
Нардеп Гончаренко: "Шість років тому ми зупинили спробу сепаратистів створити Одеську народну республіку" - Цензор.НЕТ 6947
Нардеп Гончаренко: "Шість років тому ми зупинили спробу сепаратистів створити Одеську народну республіку" - Цензор.НЕТ 3372
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Цікаво подивитись на фото тих часів зеленої коМанди.
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Роман Сикора 59a8da29.......А чому у тебе так підгорає, що весною 2014, Гончаренко зайняв ПРОУКРАЇНСЬКУ ПОЗИЦІЮ, коли за це вбивали ?
Тому, що «прєдал русскій мір»?
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Хамелион Гончаренко.
Выступление его на митинке в поддержку Януковича.
https://www.youtube.com/watch?v=xiuGS8Q4npI
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Це було тоді, коли Янукович написав листа *****, з проханням ввести русскіє війська, в Україну?
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если при патриотах жилось все хуже и хуже. так может это и не патриоты?
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Тобто ви визнаєте, що людей спалили саме ви?
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Шість років назад,малокацапія накрилась мідним тазом.
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3 марта созвали неравнодушных граждан на городской совет ( в одном из городков Харьковской обл ) и решили , что наш маленький городок - есть Украина . Это заявление направили в рос. консульство в г . Харьков . Примечательно , то , что рыговский мэр в это время ушёл на больничный .
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Який бридкий цей Льошик. Як кажуть кацапи: - и нашим и вашим за рубль спляшем
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Молодець Льоха. Ти був дієвою фігурою в придушення ватного путчу в Одесі.
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Спаситель Одессы!Главный Борец за Чистоту Рядов!Глы-би-на! (хотя скорее глубина, в смысле Дно!).
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Вважаєш, що вчасно зрозуміти, що мета «русского міра» є вбивство України, це зрадництво?
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Він і не таке скаже) в таких одна релігія -гроші. Як буде потрібно, то заспіває по-іншому
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Він і не таке скаже) в таких одна релігія -гроші. Як буде потрібно, то заспіває по-іншому
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А якщо серйозно, то, шановні співгромадяне, йде битва, і підтримуємо один одного хто на нашому боці, хто проти ворога. А відтінки та хісторі зараз неважливі. Гончаренко молодца за березень 2014го, за виступи на СЕ, він за Україну.
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А якщо серьйозно, писати про людину, яка займає проукраїнську позицію у такій негативній коннотації....таки, вибачте, не з великого розуму....
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этот хамелеон-рыгоанал забыл, как он "не дадим в обиду русский язык и русскую культуру на одесчине" и скромно умалчивает, как бегал на цырлах перед витьком януковощем, закладывая фундамент этой самой одесской народной республики. теперь он правильный, сменил буденовку на ЕСовку, ублюдок.
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Це було до 2014 року, ібанько зелене.. Розумієш? До 2014 року. А ти як був дебілом до 14 року так і залишився..
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Блин . Погуглил . Гончаренко Олексій Олексійович , - батько : - Олексій Олексійович Костусєв . - Класс , а как звучит громко ГОНЧАРЕНКО , - это просто пиз...дец . ((
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Куліковская бітва , - то вже буде целіком і полностью на совєсті кацапов .
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Дороечі, кацапи, не можуть, щоб не збрехати.
В Одессі, нема ніякого «Кулікова поля».
Є, территорія, яка колись належала поміщику Куліковському. Поле Куліковського.
А кассаби перекрутили в «куліково».
От що не перевір, з сказаного кассабами, то 90% або тупо брехня, або ж варіанти.
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One Reader , я не за чотирнадцятий рік казав , а за 1380 й . Но воно все перекликається . )
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Как бы там небыло, но ОНР у нас нет благодаря в том числе и ему, и в ПАСЕ он представлял Украину очень достойно.
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А, что за жирная мразь с колорадкой на видео, которая ногу задирала и пыталась блокировать 3х депутатов, когда они шли к тому ватному писклявому петуху у микрофона?
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леха гавчеренко весь в папашку, очень быстро успевает переобуваться в воздухе,находясь в вечном кульбите.
Щас на его сайте Думская.нет переодически появляются репортажики о "посещении" Одессы депутанами от ж.ппыблока и о том как у них растет рейтинг.
леха он такой.
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