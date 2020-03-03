 У Чернівцях запровадять масковий режим для водіїв і кондукторів громадського транспорту

Як передає Цензор.НЕТ, відповідне положення включено до списку заходів щодо запобігання поширенню на території міста гострої респіраторної хвороби, викликаної коронавірусом COVID-19, оприлюдненого пресслужбою Чернівецької міської ради.
"Ввести масочний режим для водіїв і кондукторів у громадському транспорті, перед виходом на маршрут забезпечити проведення їхнього температурного скринінгу; на початковій і кінцевій зупинках здійснювати провітрювання транспорту і вологе прибирання", - вказується в тексті документа.
Також комісія з питань техногенно екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій доручила загальноосвітнім закладам розпочати перший урок із роз'яснювальної роботи про санітарно-гігієнічні норми і правила, а також поширити серед учнів і їхніх батьків інформацію про правила поведінки в разі ймовірного зараження. Аналогічні заходи буде вжито в дошкільних установах.
У місті планують розповсюджувати листівки і брошури про правила запобігання зараженню в місцях масових скупчень людей і посилити режим дезінфекції. Керівникам підприємств незалежно від форм власності, керівникам громадських організацій, волонтерам та громадським активістам рекомендували утриматися від організації і проведення масових заходів.
Як повідомлялося, 3 березня в Україні вперше зафіксовано лабораторно підтверджений випадок коронавірусу в Чернівцях. Чоловік 29 лютого повернувся з поїздки в Італію.
Ось на Поеторії ще знайшов на медичну тему:
мне врач хотел закрыть больничный
как вдруг ударила моча
сначала в голову потом во
врача
"мне врач хотел закрыть больничный
как вдруг ударила моча
сначала в голову потом и во
врача" (с)
от всех болезней принимаю
всегда цэ два аш пять о аш
не помогает но отличный
кураж
и здравствуй врач вендиспансера
зухра зашла без макияжа
в подъезда серый полумрак
и от разрыва сердца умер
маньяк
игил террористическáя
организация запрé
щённáя на территори́и
российской федерации́
ну ладно в детстве так хотелось
стать космонафтом и врачом
но кокаин и героин тут
при чом
врачи пораскрывали рты
узей увидев результаты
и мрты
как вдруг ударила моча...
и я схватил тонометр фабричный
и удавил я им врача...
решила мне привить слюнявым ртом
я разрешил ей это сделать,так как знал что он
не передается половым путем.
Ляшко же конкретно сказав накуй ті маски ???
*********...©сивМерин (а ведь права старая кляча)
смотреть с 4:30.
примите душ придя домой
мы тут пробирку уронили
с чумой
Але за наявності настрою теж можу в хокку
.
затишьесмех перед бурей.
Але як воно буде на практиці, ХЗ.
6 лет, 30 лет, 100 лет, всегда.
У таких випадках респіратор треба.
В Черновцах возле дома, где живёт жена больного на коронавирус собрались люди и требуют её выезда.. хм. Новые "Новые Санжары"?
https://twitter.com/i/status/1234894527112138753
Коронавирус подтвердили у 23 членов парламента Ирана.
Об этом сообщил вице-спикер законодательного органа Абольреза Месри в Тегеране, ссылаясь на открытое письмо Верховному лидеру Ирана Али Хаменеи от спикера парламента Ирана Али Лариаджани, передает CNN.
"Двадцать три из 290 членов иранского "Меджлиса" (парламента) получили положительную реакцию на коронавирус", - сказано в сообщении.