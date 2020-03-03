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 Події, Здоров'я
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Матеріали за темою:
Все про:Чернівці (134) COVID-19 (461)

 У Чернівцях запровадять масковий режим для водіїв і кондукторів громадського транспорту

У Чернівцях, де зафіксовано перший в Україні випадок коронавірусу, введуть масковий режим для водіїв і кондукторів громадського транспорту.

Як передає Цензор.НЕТ, відповідне положення включено до списку заходів щодо запобігання поширенню на території міста гострої респіраторної хвороби, викликаної коронавірусом COVID-19, оприлюдненого пресслужбою Чернівецької міської ради.

"Ввести масочний режим для водіїв і кондукторів у громадському транспорті, перед виходом на маршрут забезпечити проведення їхнього температурного скринінгу; на початковій і кінцевій зупинках здійснювати провітрювання транспорту і вологе прибирання", - вказується в тексті документа.

Також комісія з питань техногенно екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій доручила загальноосвітнім закладам розпочати перший урок із роз'яснювальної роботи про санітарно-гігієнічні норми і правила, а також поширити серед учнів і їхніх батьків інформацію про правила поведінки в разі ймовірного зараження. Аналогічні заходи буде вжито в дошкільних установах.

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У місті планують розповсюджувати листівки і брошури про правила запобігання зараженню в місцях масових скупчень людей і посилити режим дезінфекції. Керівникам підприємств незалежно від форм власності, керівникам громадських організацій, волонтерам та громадським активістам рекомендували утриматися від організації і проведення масових заходів.

Як повідомлялося, 3 березня в Україні вперше зафіксовано лабораторно підтверджений випадок коронавірусу в Чернівцях. Чоловік 29 лютого повернувся з поїздки в Італію.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179191
 
 
 Топ коментарі
 
Ну зачем? Пан Ляшко, которое у зеленой власти санврач, сказало, что маски от вируса не защищают. Вы что против Ляшка*
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Маски новые пошили уже? старые ведь продали в Китай
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Маски новые пошили уже? старые ведь продали в Китай
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Аналогічно ))) Ще й тролювання оточуючих В Черновцах введут масочный режим для водителей и кондукторов общественного транспорта - Цензор.НЕТ 3910

В Черновцах введут масочный режим для водителей и кондукторов общественного транспорта - Цензор.НЕТ 4139
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В Черновцах введут масочный режим для водителей и кондукторов общественного транспорта - Цензор.НЕТ 105

Ось на Поеторії ще знайшов на медичну тему:

мне врач хотел закрыть больничный
как вдруг ударила моча
сначала в голову потом во
врача
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Я чутка бы подправил для ритма:
"мне врач хотел закрыть больничный
как вдруг ударила моча
сначала в голову потом и во
врача" (с)
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*** оттуда жеж :
от всех болезней принимаю
всегда цэ два аш пять о аш
не помогает но отличный
кураж
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итак прощай цыганка сэра
и здравствуй врач вендиспансера
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***
зухра зашла без макияжа
в подъезда серый полумрак
и от разрыва сердца умер
маньяк
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Ще сподобалося цинічне прочитання офіційної інфи у вигляді пиріжка (особливо згадуючи, яке насправді відношення ІГІЛ має до *********):

игил террористическáя
организация запрé
щённáя на территори́и
российской федерации́
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***
ну ладно в детстве так хотелось
стать космонафтом и врачом
но кокаин и героин тут
при чом

В Черновцах введут масочный режим для водителей и кондукторов общественного транспорта - Цензор.НЕТ 6374

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игла в яйце а утка в зайце
врачи пораскрывали рты
узей увидев результаты
и мрты
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"мне врач хотел закрыть больничный
как вдруг ударила моча...

и я схватил тонометр фабричный
и удавил я им врача...
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врачиха вдруг коронавирус
решила мне привить слюнявым ртом
я разрешил ей это сделать,так как знал что он
не передается половым путем.

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А зачем, ведь маски бесполезны ? Так утверждают и Комаровский , и ВОЗ, и МОЗ.
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Ну зачем? Пан Ляшко, которое у зеленой власти санврач, сказало, что маски от вируса не защищают. Вы что против Ляшка*
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Масок нет но ви держитесь там .
Ляшко же конкретно сказав накуй ті маски ???
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они и не работают .... вирус попадает в глаза ..... нужен комбинезон
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О то в мене разом з маскою й окуляри закриті лежать в автівці , нехай будуть... хз як воно буде далі
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Скажу вам па сикрету - Все буде добре ,(коли ажіотаж закінчеться - згадаетт мене )
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Как бы смертность на уровне 3% а это очень много. При том что всем оказывается помощь так как поток заболевших не такой большой и больницы еще справляются с приемом пациентов.
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Або характерні маски з дзьобом (див. вище)
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Маладец ты, ты это знаешь? Ма-ла-дец.
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Та канешна знаю ! На цензорі ж тусуюсь !)
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пля - маски вообще нужны хирургу от попадания крови на лицо... от инфекции они нифига не защищают...
*********...©сивМерин (а ведь права старая кляча)
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Классно подготовились к встрече вируса, даже масок не найдешь, кто-то заработал на китайцах, а украинцам втирают, что все под контролем.
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я даже знаю одного из них,кто заработал. https://www.youtube.com/watch?v=oZ091E_RGaU
смотреть с 4:30.
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врач объясняет пациенту
примите душ придя домой
мы тут пробирку уронили
с чумой
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Хорошо у тебя хокку печь получается. Натюрлих.
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Це не моє, знайдено на Поеторії (за запитом "врач").
Але за наявності настрою теж можу в хокку В Черновцах введут масочный режим для водителей и кондукторов общественного транспорта - Цензор.НЕТ 6904
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На сраки надіньте свої маски, може допоможе.... Все приїхали! Відмучились....
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Всі - навряд чи... смертність все ж таки не 90%, як в чуми.
Але як воно буде на практиці, ХЗ.
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Ужосс..я боюсь...ведь если что то в стране может все рухнуть.
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ну хоть хоботами противогазов народ не будут пугать..
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Я за Зеленского голосовала и верю что Вова нас не бросит.
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Який встид. Вам оце не ай-яй-яй в такому зізнаватися?
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А что здесь плохо ? Это же прикольно было. Драйв. Мы три дня гуляли празднуя победу Вовы над барыгой.
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Страшно когда у власти дебилы 6 лет, 30 лет, 100 лет, всегда.
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Пишут, что маски не работают, а в Черновцах вводят масочный режим.
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Я не знаю, що таке "расспиратор", але ви щось не те купили.
У таких випадках респіратор треба.
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Я на Калину на днях поеду, подготовился
В Черновцах введут масочный режим для водителей и кондукторов общественного транспорта - Цензор.НЕТ 9747
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плацебо иногда работает... так спокойнее - вроде что-то делается...а ком-то беспокоятся...как бы мероприятия проводятся...и деньги отмываются...
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_Это всё равно удар по возможности вируса распространяться. Так этим крошечным ублюдкам тяжелей будет заражать людей.
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маски работают, глаза защищать нужно, заражает при попадании на глаза
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А говорят что надо для профилактики по 200 грамм виски принимать с утра.
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А влажную уборку грязной тряпкой, ну чтобы инфекцию разнести по всему салону. Лучше обработка УФ излучением и проветривание.
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Не подойдёт, это инфракрасный обогреватель. Нужна бактерицидная УФ лампа)
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я из черновиц. на всех аптеках на дверях-масок нет
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"авось пронесет..." надія на авось слабка ,приймайте пурґен!
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В ТЦ. Метро сегодня аншлаг, згребают макароны и крупы толпами
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дуже зручно стане грабувати банки і ювелірні магазини )
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В Черновцах возле дома, где живёт жена больного на коронавирус собрались люди и требуют её выезда.. хм. Новые "Новые Санжары"?

https://twitter.com/i/status/1234894527112138753
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чихнул или кашлянул в автобусе... сразу отмудохают и высадят ))
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дичь конечно но почему жену чувака у которого подтвердили вирус оставили дома в многоэтажке? Это же маразм!
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///
Коронавирус подтвердили у 23 членов парламента Ирана.
Об этом сообщил вице-спикер законодательного органа Абольреза Месри в Тегеране, ссылаясь на открытое письмо Верховному лидеру Ирана Али Хаменеи от спикера парламента Ирана Али Лариаджани, передает CNN.
"Двадцать три из 290 членов иранского "Меджлиса" (парламента) получили положительную реакцию на коронавирус", - сказано в сообщении.
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В Чернівцях ще добре з масками, ось в Рівному усі маски з аптек щезли
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А маски где брать? в городе их уже пару дней нет нигде!
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