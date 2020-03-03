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Все про:обстріл (6038) втрати (1571) операція Об'єднаних сил (2131)

 Захисник України загинув у районі проведення ООС, ще четверо поранені, - штаб

Від початку доби ворог 7 разів порушив режим припинення вогню, обстрілюючи українських воїнів із мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу штабу Операції Об'єднаних Сил.

"Сьогодні, 3 березня, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, ще четверо наших захисників зазнали поранень", - сказано в повідомленні.

У штабі зазначили, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" від початку доби зафіксовано 6 обстрілів:

- чотири рази неподалік від Широкиного - з мінометів калібру 82 мм ворог випустив 25 мін, а також вів вогонь із гранатометів різних систем і стрілецької зброї;

- неподалік від Зайцевого - з підствольного гранатомета;

- поруч із Лебединським - з міномета калібру 82 мм - 8 мін, а також противник обстріляв з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник зробив один обстріл наших позицій, відкривши поблизу Луганського вогонь із великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Захисник України загинув у районі проведення ООС, ще четверо поранені, - штаб 01Захисник України загинув у районі проведення ООС, ще четверо поранені, - штаб 02
Захисник України загинув у районі проведення ООС, ще четверо поранені, - штаб 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179188
 
 
 Топ коментарі
 
Зелебобики мразотные,вас опять на ветке Фома хером сдует? Идите на колени перед куйло просите МИРА...
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Каждый день гибнут парни. зеленский, мразь, ты уже закончил войну ?!
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Зелебобики мразотные,вас опять на ветке Фома хером сдует? Идите на колени перед куйло просите МИРА...
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А тут сегодня тема за Беларусь и Луку ниже поднимали по топливу в Украину.Эти зелёные мрази уже беларусов врагом делают,что в ООН не голосовали(хоть РБ не признала и никогда не признает Крымнаш). Я в акуе от этих тупых скотов. Как-будто это ни эти твари под танки ВСУ в 2014 ложились,как-будто 82 % не с укр.паспортами Крым предали..Такая падаль зелёная.Слава Украине!!!
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зелибобы зробили це разом со своим "надо просто прикратить стрилять"
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Каждый день гибнут парни. зеленский, мразь, ты уже закончил войну ?!
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он готов хоть сейчас , на коленях ползая .... гыдота зеленая !!
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Надо запускать наши Байрактары и Как Турция мочить русню!!!
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Пастор пишет, что зебиловласть боится запускать турецкие байрактары
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Еще бы. Байрактары рассчитаны на уничтожение врагов,-а враги ведь не только за линией фронта...
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А почему молчат Джавелины? Или Трамп не позволяет этим малоросам прикасаться к ним? Чтоб ***** случайно во время долгого вглядывания в глаза не слили? А если по совести, то эти штуковины так бы помогли нашим ребятам!
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Да, войну надо прекращать. Эти жертвы никому не нужны.
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В чем проблема? Выключай комп и на передок!
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Диванные болельщики здесь неплохо устроились, растут над собой.
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КАЦАПО-ФАШИСТКАЯ НЕЧИСТЬ ПОНИМАЕТ ТОЛЬКО СИЛУ!
ТОЛЬКО ОГОНЬ СО ВСЕХ ОРУДИЙ!
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Пора уже их ******* конкретно, этих мордорских ублюдков. Войска же могут применять дроны для точной обозначения цели, и уничтожать, или я чего-то не понимаю. Это что же - на своей территории стоять в позиции сугубо обороны, и смотреть, как отстреливают наших ребят, как куропаток в лесу?!
Нафига тогда все эти джавелины, самолёты, учения. В любом случае, запад и НАТО не зашевелятся, пока мы сами не будем их выбивать из страны. Тут замкнутый круг.
А тем временем счёт жертв пополняется уже ежедневно. И это на фоне слабой продажной шкурной власти клоунского троянского коныка ЗЕ. Песец стране.
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Желаем нашим раненым воинам быстрого выздоровления, полного восстановления и скорейшего возвращения в строй, а расеянским ******* и сепаротеррорюгам побольше мучительных смертей и тяжелых ранений с травматическими ампутациями конечностей и в брюшную полость.

Защитник Украины погиб в районе проведения ООС, еще четверо ранены, - штаб - Цензор.НЕТ 185

Защитник Украины погиб в районе проведения ООС, еще четверо ранены, - штаб - Цензор.НЕТ 2276
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Царство Небесне загиблому Герою. Одужання пораненим хлопцям
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Зебилы , твари , эти смерти на ваших руках !!!!
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Гарант знову проігнорує напад росієйкі ?
Зробить вигляд, що вбитих та поранених немає.
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у него дела поважнее... готовит торжественный прием даме с собачкой... он шо, Эрдоган, скорбеть по павшим героям?
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Єпоха бідності корупції брехні закінчилась, а також і війна в голові главзебіла оманського
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Что б ты сдох чёртов трус,ты опозорил всех украинцев,теперь враги думают что и украинцы трусы как эта зелёная блевотина.
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Все благодаря трусу главнокомандующему.Военный трибунал должен судить этого ... зрадника !
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из этого недомерка, даже не нюхавшего пороху, такой главнокомандующий, как из макаронины ружьё
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Да сколько же можно? Это уже какой-то нескончаемый геноцид Украины. Почему эта грёбанная квартальная власть не требуетот ООН введения голубых касок на Донбасс?!
14 тыс погибших - это не повод ? **** зеленский, он только горазд поздравлять агрессора с новым годом и с дружками по курортам жопы греть, да свою профуру жену пиарить
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Как так сидя в обороне наши несут такие потери!?
Твари провладные,ничего не изменилось со времен парашенко
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Ты бы за погибшего парня высказал - так нет - всякую хрень постишь.
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Вічна пам'ять загиблому герою, мої співчуття родині. А пораненим бійцям бажаю одужання. Героям слава!
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а всего-то спецурикам да альфовцам в 2014-м нужно было не ходить в начищеных берцах, а уничтожить безжалостно сепаратню в зародыше... и в Крыму и в Донецке , это пару сотен мразоты, против 14 тыс. уже убитых и миллионов разорённых судеб... да перекрыть границу... сколько парней и девчат были бы сейчас живы, в том числе и друзей альфовцев... за что мы сейчас штеп выпускаем?....шесть лет никому не нужного сплошного гуманизма и гос. милосердия ... суки! путяра вот, если что - сразу КТО и градами, мы -в попу пособников убийц целуем...не то айя-яй - европа нас заругает....
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З кожним днем твердо переконуюсь що теперішня, поки що існуюча ЗЕвлада це останні покидьки (подонки), мерзавец [ ублюдок негодяй подлец выродок гад паршивец поганец стервец сукин сын отморозок ничтожество вонючка бастард каналья мерзкий тип подлюга внебрачный ребенок ]сволочь [ мразь скотина гнида паскуда тварь **** сброд быдло зараза ]дрянь [ дерьмо отбросы ]паразит [ вредитель ]быдло [ сброд отбросы шпана отребье ]. Ну хоч раз би висловив щирий жаль за загиблими "від рук незаконних військових формувань". Тварини бояться промовити слово НЗФ, те те щоб "російські окупанти, проросійські банди"
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Що там Зелень, в очі ***** вже дивився - не допомагає, най спробує глянути ***** в дупу - може, допоможе?
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А Зеленский засунул язык в шоколадный глаз ***** и увидел мир? или как? почему оно молчит?
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один шмаркатий казав, що знає як припинити війну і що порох херовий головнокомандувач, а він як гівнокомандувач знає "чтонужнопростопрекратитьстрелять" і побачив в очах ботоксного ***** бажання миру. Скажіть, чи воно не придурок?
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...ну что ЗЕбобики, вы уже убедились, что совершили ошибку или ещё нет?... Гос машину сейчас ведёт тот, кто не соображает в ПДД и не знает ни знаков, ни дороги, ни с кем и куда ехать...а в кузове- 73 пассажира, доверившие руль этому водителю- камикадзе, а остальные чисто так - попутчики... Короче, незнаю как, но пока не поздно кричу: Порох- вернись, исправь свои ошибки...и мы, может быть - всё поймём и даже простим!
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Співчуття родині полеглого Героя України!!! Одужання пораненним воїнам України!!! смерть расії!!!!
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