 Захисник України загинув у районі проведення ООС, ще четверо поранені, - штаб

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу штабу Операції Об'єднаних Сил.
"Сьогодні, 3 березня, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, ще четверо наших захисників зазнали поранень", - сказано в повідомленні.
У штабі зазначили, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" від початку доби зафіксовано 6 обстрілів:
- чотири рази неподалік від Широкиного - з мінометів калібру 82 мм ворог випустив 25 мін, а також вів вогонь із гранатометів різних систем і стрілецької зброї;
- неподалік від Зайцевого - з підствольного гранатомета;
- поруч із Лебединським - з міномета калібру 82 мм - 8 мін, а також противник обстріляв з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник зробив один обстріл наших позицій, відкривши поблизу Луганського вогонь із великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
ТОЛЬКО ОГОНЬ СО ВСЕХ ОРУДИЙ!
Нафига тогда все эти джавелины, самолёты, учения. В любом случае, запад и НАТО не зашевелятся, пока мы сами не будем их выбивать из страны. Тут замкнутый круг.
А тем временем счёт жертв пополняется уже ежедневно. И это на фоне слабой продажной шкурной власти клоунского троянского коныка ЗЕ. Песец стране.
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Зробить вигляд, що вбитих та поранених немає.
14 тыс погибших - это не повод ? **** зеленский, он только горазд поздравлять агрессора с новым годом и с дружками по курортам жопы греть, да свою профуру жену пиарить
Твари провладные,ничего не изменилось со времен парашенко