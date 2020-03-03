 Через теплу зиму в Україні можуть обмежити право людей на воду, - Держводагентство

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу Державного агентства водних ресурсів.
У відомстві зазначили, що можливість обмеження права населення на воду передбачена ст. 45 Водного кодексу України.
"Водночас акцентуємо увагу, що в разі вжиття таких заходів пріоритетність надаватиметься забезпеченню питних і побутових потреб українців", - сказано в повідомленні.
Сьогодні на більшості річок України спостерігається низька водність, зазначили в агентстві. Весняної повені цього року не буде, а малі річки пересихають.
Укргідрометцентр щомісяця до 2 числа надаватиме Державному агентству водних ресурсів інформацію про настання маловоддя в основних річкових басейнах України.
"А в разі зміни обсягів стоку Дніпра або погіршення якості води в каскаді водосховищ, оперативна робоча група розглядатиме необхідність відповідного коригування режимів роботи каскаду на позачерговому засіданні", - додали в агентстві.
Они бы поставили вентиль со счётчиком в каждое горло.
И второй счётчик - на случай, если захочется
пёрнутьвыдохнуть не через нос.
Цена воды при этом не росла.
Философские размышления.
В протекционизме - наша сила. Полезно перечитывать катехизис зеленского в ссср (гугл).
Для общего кругозора.