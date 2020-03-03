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 Через теплу зиму в Україні можуть обмежити право людей на воду, - Держводагентство

У більшості українських річок спостерігається низький рівень води, а оскільки взимку майже не було снігу - не буде і весняної повені. Вперше за 120 років склалася ситуація, коли права українців на воду можуть бути обмежені.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу Державного агентства водних ресурсів.

У відомстві зазначили, що можливість обмеження права населення на воду передбачена ст. 45 Водного кодексу України.

"Водночас акцентуємо увагу, що в разі вжиття таких заходів пріоритетність надаватиметься забезпеченню питних і побутових потреб українців", - сказано в повідомленні.

Сьогодні на більшості річок України спостерігається низька водність, зазначили в агентстві. Весняної повені цього року не буде, а малі річки пересихають.

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Укргідрометцентр щомісяця до 2 числа надаватиме Державному агентству водних ресурсів інформацію про настання маловоддя в основних річкових басейнах України.

"А в разі зміни обсягів стоку Дніпра або погіршення якості води в каскаді водосховищ, оперативна робоча група розглядатиме необхідність відповідного коригування режимів роботи каскаду на позачерговому засіданні", - додали в агентстві.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179185
 
 
 Топ коментарі
 
Конечно , нехрен купаться
Важнее воду в Крым
Оккупантам нужнее Из-за теплой зимы в Украине могут ограничить право людей на воду, - Госводагентство - Цензор.НЕТ 6418
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Во! А кто то, тут предлагает еще в Крысм воду дать
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А от при Порошенку такого не було. Из-за теплой зимы в Украине могут ограничить право людей на воду, - Госводагентство - Цензор.НЕТ 1541
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Ох и здесь ЗЕ-специалисты без году неделя.
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Власть и на воздух поставила бы счетчики, но в ЕС пока таких счетчиков не смогли придумать, так что пока хоть дышать бесплатно можно.
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Не беспокойся. Замеряют диаметр ноздрей, обьем легких, умножат на среднее количество вдохов и предьявят тариф на кислород
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Ну а если пойдут дожди и будет наводнение. К тому же все на продажу вместе с землей.
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Закарпатье уже уровень значительно поднялся... "Но вы держитесь, воды нет"))
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Ужгород - цену на воду подняли, чтоб зарплаты увеличить. Коллектор в аварийном состоянии, сейчас больше словаки волнуются по этому поводу (так как все нечистоты поплывут к ним рекой), но не наши водные господарщики...
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не треба видумувать...не було снігу. так були дощі і в достатній для зими кількості. як опадів...просто тепер не будете авралить і скидать повесні воду з річок...
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Даешь налог на дождь. А на дождь с грозой по *зеленому тарифу*. Ахметовы и Фирташи решили раз зима была теплой и на газу не смогли наварить так даешь налог на теплую зиму. Долбодятлы, причем тут снег, если дожди шли вместо вашего снегаИз-за теплой зимы в Украине могут ограничить право людей на воду, - Госводагентство - Цензор.НЕТ 6373
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Какая жаба давит зидов, что нельзя брать деньги за воздух !
Они бы поставили вентиль со счётчиком в каждое горло.
И второй счётчик - на случай, если захочется пёрнуть выдохнуть не через нос.
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А вот это очень похоже на правду. Слупить хоть за воду, если за газ не получилось.
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Да дать всему населению цианида, чего уж там воду ограничивать! И у зелёной швали проблем не будет.
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вирубка лісів приведе до катастрофи - будете жадні куска хліба.
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Бесснежные зимы случались и раньше, и это касалось будущего урожая.
Цена воды при этом не росла.
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Сегодня мне пришла платежка на воду на 50 грн. больше, при том-же потреблении. А это оказалось из-за теплой зимы! Фу, отлегло.
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Если вода дорожает, то птуры на её фоне дешевеют.
Философские размышления.
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Вы стали меньше пользоваться отоплением, платите больше за воду
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Вы стали меньше пользоваться отоплением, платите больше за воду
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И ети дебилы еще хотят воду дать в окупированный крым. Да за 6 лет уже можно было сделать чтобы вода даже до крымской дамбы не доходила. А вообще то причина не в частом купании а в том что кто то очень любит рубать деревья и продавать их за бугор. Ну теперь будете как куры в пыли купаться
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Так ведь в Крыму же "их люди" ! Своим надо помогать !
В протекционизме - наша сила. Полезно перечитывать катехизис зеленского в ссср (гугл).
Для общего кругозора.
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В Турции такого как Медведчук уже давно посадили бы и за вырубку лесов, и за кумовство.
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Придётся снова мотать в Оман, договариваться за импорт воды.
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У нас две недели дожди идут, засухой и не пахнет.
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Везде болото, дороги сделали, а тротуары фуй, и это обл. центр.
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Вода по новой цене Бангладеш+ доставка из Эфиопии.....
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Эфиоп вашу matь, зеллупы ненасытные.
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А ограничение на воздух когда, млятЬ, будет?! Через теплу зиму в Україні можуть обмежити право людей на воду, - Держводагентство - Цензор.НЕТ 1471
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Право на воду ограничено "Слугами народа".
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