 Через теплу зиму в Україні можуть обмежити право людей на воду, - Держводагентство

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу Державного агентства водних ресурсів.

У відомстві зазначили, що можливість обмеження права населення на воду передбачена ст. 45 Водного кодексу України.

"Водночас акцентуємо увагу, що в разі вжиття таких заходів пріоритетність надаватиметься забезпеченню питних і побутових потреб українців", - сказано в повідомленні.

Сьогодні на більшості річок України спостерігається низька водність, зазначили в агентстві. Весняної повені цього року не буде, а малі річки пересихають.

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Укргідрометцентр щомісяця до 2 числа надаватиме Державному агентству водних ресурсів інформацію про настання маловоддя в основних річкових басейнах України.

"А в разі зміни обсягів стоку Дніпра або погіршення якості води в каскаді водосховищ, оперативна робоча група розглядатиме необхідність відповідного коригування режимів роботи каскаду на позачерговому засіданні", - додали в агентстві.