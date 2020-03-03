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 Політика України, Суспільство
  2029  16
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Все про:Міноборони (3197) Загороднюк (145)

 Міністерство оборони України планує розпочати будівництво трьох модульних таборів для військових.

Министерство обороны Украины планирует начать строительство трех модульных лагерей для военных.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив міністр оборони України Андрій Загороднюк.

"Ми наразі плануємо продовжувати проект із модульними таборами, ми плануємо щонайменше три (табори - ІФ) почати будувати вже зараз: підготовчі роботи вже тривають. І коли я кажу три – кожен із них вміщує батальйон", - сказав він на круглому столі з обговорення нових підходів будівництва для військовослужбовців у Міністерстві оборони України у вівторок у Києві.

Крім того, Загороднюк повідомив про плани будівництва пунктів постійної дислокації зі швидкоскладаних конструкцій для бригад.

"Зараз першим проектом у нас буде Сєверодонецьк і другим буде Маріуполь. Також паралельно ми будуватимемо в Закарпатті, поблизу міста Берегова, і ще в деяких місцях", - зазначив він.

Крім того, за словами глави Міноборони, наприкінці минулого року завершилося будівництво першого експериментального модульного містечка в селі Воздвиженка на другій лінії в зоні проведення Операції об'єднаних сил.

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Міністр пояснив, що акцент робиться на будівництві саме модульних містечок, оскільки вони швидко складаються, пересувні та базуються на вагончиках (стандартному 40-футовому контейнері). За словами Загороднюка, так на Заході швидко будують польові табори.

Глава Міноборони запросив усіх виробників брати участь у відкритих і прозорих конкурсах на будівництво таких об'єктів для українських військових і пообіцяв спілкуватися з виробниками та будівельниками для того, щоб почути всі їхні зауваження до технічної документації та пропозиції.

Модульні військові табори споруджуються для військовослужбовців, які перебувають у "польових умовах". Як зазначив Загороднюк, для солдатів передбачено будівництво казарм з ангарами для техніки, приміщеннями для штабу, соціальні приміщення, їдальні, клуби та інше.

"Тобто це буде повністю закрита територія, вона буде обгороджена, охоронятиметься і, власне кажучи, там у безпечному та комфортному середовищі мають перебувати наші військові, коли вони виконують бойові завдання і взагалі мешкають", - пояснив міністр.

За його словами, йдеться про будівництво об'єктів, де розміщуватимуться гарнізони складом 3,5-4 тис. осіб. Також передбачається будівництво об'єктів для військових із сім'ями.

"У нас зараз дуже активно розвивається будівництво, ми здійснили перегляд багатьох контрактів, багатьох відносин із постачальниками, зробили їх більш прозорими, ми викорінюємо корупцію, наскільки це можливо в такий короткий термін, але це робиться дуже активно й дуже ретельно", - наголосив він.

За словами Загороднюка, починаючи з 1 вересня, кожні три дні здається або завершується будівництво одного об'єкта, а кожні шість годин купується і будується одна квартира для військовослужбовців.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179182
 
 
 Топ коментарі
 
Обіцянки, обіцянки, обіцянки. Зе влада безвіз на місці Пороха робила би років так 10 Минобороны планирует строительство трех модульных лагерей для военных, - Загороднюк - Цензор.НЕТ 8486
Про Томос вже мовчу.
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а чего ты слово хуйло с грубыми ошибками пишешь? Минобороны планирует строительство трех модульных лагерей для военных, - Загороднюк - Цензор.НЕТ 1403.
ты бы лучше своих покойников из сирии встречал...



Гамількар Барка 25%

Сводка минобороны Турции:
За последние 24 часа; 1 самолет, 1 беспилотник, 6 танков, 5 гаубиц / CNRA, 2 системы противовоздушной обороны, 3 боевые бронированные машины, 5 вооруженных пикапов, 6 боевых машин и 1 склад боеприпасов были уничтожены, 327 военнослужащих режима также.
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А что с Ширланом бирюковским?.Солдатики дог сих пор живут на улице?В Царских палатках?
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Обіцянки, обіцянки, обіцянки. Зе влада безвіз на місці Пороха робила би років так 10 Минобороны планирует строительство трех модульных лагерей для военных, - Загороднюк - Цензор.НЕТ 8486
Про Томос вже мовчу.
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Дык, лучше и про пороха молчи. О покойниках или хорошо, или ни как.
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а чего ты слово ***** с грубыми ошибками пишешь? Минобороны планирует строительство трех модульных лагерей для военных, - Загороднюк - Цензор.НЕТ 1403.
ты бы лучше своих покойников из сирии встречал...



Гамількар Барка 25%

Сводка минобороны Турции:
За последние 24 часа; 1 самолет, 1 беспилотник, 6 танков, 5 гаубиц / CNRA, 2 системы противовоздушной обороны, 3 боевые бронированные машины, 5 вооруженных пикапов, 6 боевых машин и 1 склад боеприпасов были уничтожены, 327 военнослужащих режима также.
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мо в отставку я так понял,не собирается... Минобороны планирует строительство трех модульных лагерей для военных, - Загороднюк - Цензор.НЕТ 5356
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Волшебное слово "будем". Вашу мать, когда будет "сделали"?
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А что с Ширланом бирюковским?.Солдатики дог сих пор живут на улице?В Царских палатках?
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Модульні табори, харчування з віртуальних супермаркетів, кождому індивідуальна дієта...
Ракетні війська треба створювати, ПРО, Повітряні Сили, Військовий флот, ПРИДУРКУ.
Благо, що завтра уже тебе виметуть сраним віником. Таких "вояків" навіть нах. гидко посилати...
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Вот буду плакать и смеяться если в новых тендерах выиграют те крысы, которые широкий лан раздерибанили....
А боюсь так и будет.... Вы уже читали про схему минобороны по бронеплитам через польскую прокладку?
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