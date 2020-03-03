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 Політика України
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Все про:ВР (7149) Разумков Дмитро (393)

 Разумков доручив провести засідання комітетів із нацбезпеки і державної влади у зв'язку з позачерговим засіданням Ради

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков доручив зібрати в середу, 4 березня, засідання комітетів з питань нацбезпеки і державної влади.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив спікер ВР, закриваючи вечірнє пленарне засідання.

"У зв'язку з тим, що завтра розглядатимуться деякі питання, пов'язані з позачерговим засіданням Верховної Ради, прошу о 9 годині (ранку - ред) зібрати на засідання комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки і комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування" - сказав Разумков.

Верховна Рада збереться на позачергове пленарне засідання 4 березня о 16.00 на вимогу президента України Володимира Зеленського. Згідно з оприлюдненим порядком денним, на засіданні буде оцінена діяльність правоохоронних органів, а також розглянуто кадрові перестановки в Кабінеті міністрів України.

Читайте також: Зеленський прийде на позачергове засідання Верховної Ради 4 березня, - Стефанчук

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179179
 
 
 Топ коментарі
 
Заседание зеленого комитета по нацбезопасности

Разумков поручил провести заседания комитетов по нацбезопасности и государственной власти в связи со внеочередным заседанием Рады - Цензор.НЕТ 3040
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Каков поп -- таков приход. Начинать надо, как в поговорке, с головы всего процесса. А не кровати переставлять.
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Доработались,зеленые чмошники. У границы Украины стоит на готове 2 армии, на фронте никакого улучшения, Путин обнаглел до предела, по Зеле топчется как хочет, экономика , сельское хоз. упали, бюджет растянули на свои зарплаты, пенсионерам дуля, пусть подыхают, медицина недоступная, квартплата растет, преступность зашкаливает, коррупция зашкаливает. В Раде дрочат и проституток заказывают. Президент тайно шныряет по Оманам и встречается там с агрессором. Вот результаты правления зеленых клоунов.
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Та наженуть зрештою шизанутого міністра економіки, чи ні?
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Каков поп -- таков приход. Начинать надо, как в поговорке, с головы всего процесса. А не кровати переставлять.
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Доработались,зеленые чмошники. У границы Украины стоит на готове 2 армии, на фронте никакого улучшения, Путин обнаглел до предела, по Зеле топчется как хочет, экономика , сельское хоз. упали, бюджет растянули на свои зарплаты, пенсионерам дуля, пусть подыхают, медицина недоступная, квартплата растет, преступность зашкаливает, коррупция зашкаливает. В Раде дрочат и проституток заказывают. Президент тайно шныряет по Оманам и встречается там с агрессором. Вот результаты правления зеленых клоунов.
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Заседание зеленого комитета по нацбезопасности

Разумков поручил провести заседания комитетов по нацбезопасности и государственной власти в связи со внеочередным заседанием Рады - Цензор.НЕТ 3040
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Брехунков испугался, наверное рейтинга нет, и гроши на исходе, чтобы проплачивать широкомасштабную брехню. Шо делать - по этапу лет на 20.
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и тут мабуть пшик намечается...с перестановкой кроватей в борделе .
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Николай Травкин

Россияне мучаются в догадках, почему Владимир Путин решил заменить в Конституции слово "член" Совета Федерации на "с е н а т о р".
Разумное объяснение даёт Борис Артюшин: "Потому,что член не может работать ПОЖИЗНЕННО."
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