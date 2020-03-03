 У ВР ініціювали звільнення Рябошапки, - проєкт постанови

Відповідний проєкт постанови оприлюднено на сайті Верховної Ради 3 березня, інформує Цензор.НЕТ.
"З огляду на важливість і терміновість встановлення справедливості щодо ключового запиту суспільства, існують всі підстави стверджувати про низьку ефективність виконання Русланом Рябошапкою обов'язків генерального прокурора і, як наслідок, його невідповідність займаній посаді", - сказано в документі.
Зазначається, що висловлення недовіри генпрокурору автоматично означає його подальшу відставку.
Серед ініціаторів проєкту постанови - народні депутати від фракції "Слуга народу" Максим Бужанський, Олександр Дубінський, Богдан Торохтій, Олександр Куницький та інші.
Документ направлено на розгляд парламентського комітету.
28 лютого стало відомо, що президент України Володимир Зеленський скликає позачергове засідання парламенту. Воно має відбутися 4 березня о 16:00.
У пресслужбі глави держави уточнили, що на порядку денному засідання - кілька законопроєктів і питання про Кабінет Міністрів України.
29 лютого інформаційне управління Апарату Верховної Ради України опублікувало порядок денний позачергового засідання.
у него трошки юридического образования имеется,и турборежимом на скамью подсудимых он не торопится....в отличие от всяких дубинских-бужанских
даешь портянку на трон!
Источник: https://censor.net.ua/n3179176
Яйца видим только в бане, что ж вы выбрали - хохляне?
Borislav Bereza
1 год ·
А вот теперь интересно. В Верховной Раде зарегистрировали проект постановления об увольнении Генпрокурора Рябошапки. Голоса есть. Кто проголосует? "Слуги народа" вместе с ОПЗЖ и примкнувшие к ним внефракционные. Например, сможет отдать свой голос и бывший член фракции "Слуга народа" насильник Иванисов. Так что голоса за снятие есть.
Но не все так просто! За Рябошапку серьезно вступились послы стран "Большой семерки" (G7). Сегодня они намерены провести с ним встречу. Официальная причина - для обсуждения реформирования Офиса генпрокурора. А по факту - это акт поддержки от наших партнеров. Так что еще рано считать его сбитым. А кроме того, у меня вызывает отвращение, когда любые кадровые решения протягиваются голосами кремлёвской партии с украинской пропиской.
Поэтому сегодня будут "качели", в результате которых Рябошапка может сохранить свою должность. И последнее слово будет за Зеленским, который может суметь отбить у альянса из "СН" и "ОПЗЖ" своего "на 100% парня". Посмотрим, кто будет более убедительным. Те, кто хочет его снять или те, кто хотят его сохранить. Но заруба завтра будет знатная.
Просто беня на понтах пообещал Пороху, что "ты меня еще вспомнишь".
Это когда Порох додавил отбор Привата.
Теперь для бени дело чести Пороха посадить.
Это невыгодно никому.
Это невозможно чисто технически.
Это будет стОить столько (международная репутация и т.п.), что будет - если паче чаяния получится - пирровой победой.
НО У БЕНИ СОРВАЛО КРЫШУ.
а жаба пусть трахает гадюку да полного изнеможения.
когда они перегрызутся и развалятся - тогда выстрелит наше.
пока жрем попкорн и любуемся на ловкость гадюки и прыжки жабы.
нам не пох, кто из них кого? - там все друг друга стОят...