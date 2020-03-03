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 Політика України
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Все про:ВР (7142) звільнення (794) Рябошапка Руслан (299)

 У ВР ініціювали звільнення Рябошапки, - проєкт постанови

Деякі народні депутати ініціювали висловлення недовіри генеральному прокурору Руслану Рябошапці.

Відповідний проєкт постанови оприлюднено на сайті Верховної Ради 3 березня, інформує Цензор.НЕТ.

"З огляду на важливість і терміновість встановлення справедливості щодо ключового запиту суспільства, існують всі підстави стверджувати про низьку ефективність виконання Русланом Рябошапкою обов'язків генерального прокурора і, як наслідок, його невідповідність займаній посаді", - сказано в документі.

Зазначається, що висловлення недовіри генпрокурору автоматично означає його подальшу відставку.

Читайте також: Зеленський прийде на позачергове засідання Верховної Ради 4 березня, - Стефанчук

Серед ініціаторів проєкту постанови - народні депутати від фракції "Слуга народу" Максим Бужанський, Олександр Дубінський, Богдан Торохтій, Олександр Куницький та інші.

Документ направлено на розгляд парламентського комітету.

28 лютого стало відомо, що президент України Володимир Зеленський скликає позачергове засідання парламенту. Воно має відбутися 4 березня о 16:00.

У пресслужбі глави держави уточнили, що на порядку денному засідання - кілька законопроєктів і питання про Кабінет Міністрів України.

Читайте також: Опубліковано документ з порядком денним позачергового засідання Верховної Ради. ДОКУМЕНТ

29 лютого інформаційне управління Апарату Верховної Ради України опублікувало порядок денний позачергового засідання.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179176
 
 
 Топ коментарі
 
А що там із Зєйлом? Садити будуть чи ні?
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Borislav Bereza
1 год ·

А вот теперь интересно. В Верховной Раде зарегистрировали проект постановления об увольнении Генпрокурора Рябошапки. Голоса есть. Кто проголосует? "Слуги народа" вместе с ОПЗЖ и примкнувшие к ним внефракционные. Например, сможет отдать свой голос и бывший член фракции "Слуга народа" насильник Иванисов. Так что голоса за снятие есть.
Но не все так просто! За Рябошапку серьезно вступились послы стран "Большой семерки" (G7). Сегодня они намерены провести с ним встречу. Официальная причина - для обсуждения реформирования Офиса генпрокурора. А по факту - это акт поддержки от наших партнеров. Так что еще рано считать его сбитым. А кроме того, у меня вызывает отвращение, когда любые кадровые решения протягиваются голосами кремлёвской партии с украинской пропиской.

Поэтому сегодня будут "качели", в результате которых Рябошапка может сохранить свою должность. И последнее слово будет за Зеленским, который может суметь отбить у альянса из "СН" и "ОПЗЖ" своего "на 100% парня". Посмотрим, кто будет более убедительным. Те, кто хочет его снять или те, кто хотят его сохранить. Но заруба завтра будет знатная.
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И правильно- он какой-то больной на всю голову
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Бенины шлюшки хотят посадить в кресло прокурора своего человека. Зеля никому не интересен... это жалкий чмошник, бездарный актер и полу-президент.
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Не просто своего человека - Портного тянут. Если сегодня КС отменит люстрацию -- номер может и пройти.
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полу-актор і бездарний паяц, який до президенства має таке ж відношення як віслюк до царства.
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И правильно- он какой-то больной на всю голову
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Он стал более осторожный, не хочется потом сидеть или сбегать навсегда домой во Францию.
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шо,свой прокурор уже не свой? В ВР инициировали увольнение Рябошапки, - проект постановления - Цензор.НЕТ 9205
у него трошки юридического образования имеется,и турборежимом на скамью подсудимых он не торопится....в отличие от всяких дубинских-бужанских
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Максим Бужанский, Александр Дубинский, Александр Куницкий??? Среди них хотя бы 1 украинец есть?
даешь портянку на трон!
Источник: https://censor.net.ua/n3179176
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начинается зебильный сериал - зебилы то же плачут или царь хороший а бояре плохие и не все плохие ,а лишь часть - не зебилы ,не пойдет - холодильник работает против вас
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Доллар снова двадцать пять, людям мяса не видать,
Яйца видим только в бане, что ж вы выбрали - хохляне?
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Парижанина в отставку ? В ВР инициировали увольнение Рябошапки, - проект постановления - Цензор.НЕТ 4467А кого на его место ,Югика Лондонца ??? В ВР инициировали увольнение Рябошапки, - проект постановления - Цензор.НЕТ 4467
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Странно...А шо любашовский прокуратор уже не свой??? Правду порох сказал- ждите шоу от квартала.
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Borislav Bereza
1 год ·

А вот теперь интересно. В Верховной Раде зарегистрировали проект постановления об увольнении Генпрокурора Рябошапки. Голоса есть. Кто проголосует? "Слуги народа" вместе с ОПЗЖ и примкнувшие к ним внефракционные. Например, сможет отдать свой голос и бывший член фракции "Слуга народа" насильник Иванисов. Так что голоса за снятие есть.
Но не все так просто! За Рябошапку серьезно вступились послы стран "Большой семерки" (G7). Сегодня они намерены провести с ним встречу. Официальная причина - для обсуждения реформирования Офиса генпрокурора. А по факту - это акт поддержки от наших партнеров. Так что еще рано считать его сбитым. А кроме того, у меня вызывает отвращение, когда любые кадровые решения протягиваются голосами кремлёвской партии с украинской пропиской.

Поэтому сегодня будут "качели", в результате которых Рябошапка может сохранить свою должность. И последнее слово будет за Зеленским, который может суметь отбить у альянса из "СН" и "ОПЗЖ" своего "на 100% парня". Посмотрим, кто будет более убедительным. Те, кто хочет его снять или те, кто хотят его сохранить. Но заруба завтра будет знатная.
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Кукловодів ЗЕленого стада незадовольняє, що він ні Пороха не посадив, ні патріотам вироки не довів до строків (а там же ж сам бубочка підписався).
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Опа, так это же группа Бени, видать наступает Рябошапка на больную мозоль.
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не.
Просто беня на понтах пообещал Пороху, что "ты меня еще вспомнишь".
Это когда Порох додавил отбор Привата.

Теперь для бени дело чести Пороха посадить.
Это невыгодно никому.
Это невозможно чисто технически.
Это будет стОить столько (международная репутация и т.п.), что будет - если паче чаяния получится - пирровой победой.
НО У БЕНИ СОРВАЛО КРЫШУ.
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Прошу верно понять: я вовсе не адепт Рябошапки, особенно- после некоторых событий. Одновременно, я вынужден признать, что хвамилии тех, кто инициирует его отставку- ещё круче! В плане того круче, что мне не очень понятно: кто их них- хуже другого?! Это, камрады, называется цугцванг. Нас поставили в позу, когда выбора просто нет... Вот нет его!!!
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наш выбор - Порошенко, и он есть и будет.

а жаба пусть трахает гадюку да полного изнеможения.
когда они перегрызутся и развалятся - тогда выстрелит наше.
пока жрем попкорн и любуемся на ловкость гадюки и прыжки жабы.
нам не пох, кто из них кого? - там все друг друга стОят...
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і так 5 років будуть назначати і увольняти всякий непотріб,щоб в інфопросторі постійно з'являлась і обговорювалась всякак фігня а не поступова здача України кацапам
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Запрос общества(ж2 маланской каламойши) это посадка Пети? И почему я не удивлен что подписалась такая же как и беня ж2
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О как . Видимо Коломойский почувствовал что-то нехорошее раз так хочет поставить своего прокурора .
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Бужанский-Дубинский - знаменательный тандем!
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А эти два придурка, Дубинский с Бужанским, имеют представление как голосуется недоверие прокурору? .... я сильно сомневаюсь
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Это разумно - работа не должна препятствовать выполнению семейных обязанностей благоверного владелицы недвижимости во Франции и заботливого папа́ пары юных граждан Франции.
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Короче хненовые Рябошапка и Сытник. Все остальные -свои ребята. Так говорит говопящая жопа и ко. Интересно а как соефые депутаты будут голосовать?😷
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