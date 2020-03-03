 У ВР ініціювали звільнення Рябошапки, - проєкт постанови

Відповідний проєкт постанови оприлюднено на сайті Верховної Ради 3 березня, інформує Цензор.НЕТ.

"З огляду на важливість і терміновість встановлення справедливості щодо ключового запиту суспільства, існують всі підстави стверджувати про низьку ефективність виконання Русланом Рябошапкою обов'язків генерального прокурора і, як наслідок, його невідповідність займаній посаді", - сказано в документі.

Зазначається, що висловлення недовіри генпрокурору автоматично означає його подальшу відставку.

Читайте також: Зеленський прийде на позачергове засідання Верховної Ради 4 березня, - Стефанчук

Серед ініціаторів проєкту постанови - народні депутати від фракції "Слуга народу" Максим Бужанський, Олександр Дубінський, Богдан Торохтій, Олександр Куницький та інші.

Документ направлено на розгляд парламентського комітету.

28 лютого стало відомо, що президент України Володимир Зеленський скликає позачергове засідання парламенту. Воно має відбутися 4 березня о 16:00.

У пресслужбі глави держави уточнили, що на порядку денному засідання - кілька законопроєктів і питання про Кабінет Міністрів України.

Читайте також: Опубліковано документ з порядком денним позачергового засідання Верховної Ради. ДОКУМЕНТ

29 лютого інформаційне управління Апарату Верховної Ради України опублікувало порядок денний позачергового засідання.