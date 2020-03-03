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 Політика України
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Все про:ВР (7149) законопроект (951) поправки (30) ринок землі (124)

 Рада розглянула 2288 з 4018 поправок до законопроєкту про ринок землі

Верховна Рада в ході нинішнього пленарного засідання встигла розглянути 783 поправки до законопроєкту про ринок землі.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Нардепи продовжили розгляд з 1506-ої поправки і закінчили розглядом 2288- й поправки. Жодна з поправок не була прийнята.

Всього до законопроєкту про ринок землі подані 4018 поправок.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179174
 
 
 Топ коментарі
 
Нельзя допустить что бы эти профаны провели земельную реформу.
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Фигасе, почти 800 за день, они их даже не читали похоже.
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З якого хєра ви вирішили що той шмат вам належить?
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Особисто мені належить 1, 5 га землі, Як працівнику соціальної сфери. Якого хрьона защітніки із Оппо за Жоппи вирішують, чи продавати її чи ні?
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З якого хєра ви вирішили що той шмат вам належить?
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Видається, що на сайті бал правлять прихильники Жоппа блоку. Диви як плюси ставлять.
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Нет Василий,тут не оппоблок,тут совсем другая шайка-лейка.Просто по вопросу рынка земли,у них совпадение мнений.
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лихо начали сегодня зебанутые,бабла в карманах не хватает? Или бабло уже получили наликом?
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отменяется завтрашняя отставка гончарука...бо рыгов на его место пока низзя Рада рассмотрела 2288 из 4018 поправок к законопроекту о рынке земли - Цензор.НЕТ 9202



свічка

Судді не винесли рішення щодо закону про люстрацію і перенесли розгляд, повідомляє «РБК-Україна» з посиланням на начальника управління комунікацій КСУ Мар'яну Гайовську. Розгляд питання про відповідність Конституції положень закону продовжать на одному з наступних засідань
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лихо начали сегодня зебанутые,бабла в карманах не хватает? Или бабло уже получили наликом?
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Фигасе, почти 800 за день, они их даже не читали похоже.
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взялі пікі точьоннийє і срубают правкі внєсьоннийє
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Нельзя допустить что бы эти профаны провели земельную реформу.
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фсьо! крєдіт довєрія нарота надо монєтізіровать поскорєйє
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прі попутном вєтрє - завтра і кончат
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З такими темпами вони закон на цьому тижні ухвалять. Українців переселять в резервацію.
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такое впечетление что в Украине все в порядке. ВООБЩЕ ВСЕ. и таможня и налоги и нет бизнеса в тени и экономика дает 15% прироста. вот как сильно ***** земелька нужна. все бросили нах....... а ведь для государств доход от продажи, это копейки. они ничего не помогут. ну может на пару месяцев и все. ни емли ни денег. УМНООООООООООООООО
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Главная поправка:С целью економии украинской земли для похорон депутатов-барыг-вместо 2х1 метр выделять 1х1 метр и закапывать вниз головой,чтобы впредь не вылазили.
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