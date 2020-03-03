 Рада розглянула 2288 з 4018 поправок до законопроєкту про ринок землі

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Нардепи продовжили розгляд з 1506-ої поправки і закінчили розглядом 2288- й поправки. Жодна з поправок не була прийнята.

Всього до законопроєкту про ринок землі подані 4018 поправок.

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