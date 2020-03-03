 Рада розглянула 2288 з 4018 поправок до законопроєкту про ринок землі

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
Нардепи продовжили розгляд з 1506-ої поправки і закінчили розглядом 2288- й поправки. Жодна з поправок не була прийнята.
Всього до законопроєкту про ринок землі подані 4018 поправок.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
Нардепи продовжили розгляд з 1506-ої поправки і закінчили розглядом 2288- й поправки. Жодна з поправок не була прийнята.
Всього до законопроєкту про ринок землі подані 4018 поправок.
свічка
Судді не винесли рішення щодо закону про люстрацію і перенесли розгляд, повідомляє «РБК-Україна» з посиланням на начальника управління комунікацій КСУ Мар'яну Гайовську. Розгляд питання про відповідність Конституції положень закону продовжать на одному з наступних засідань