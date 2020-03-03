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Все про:виплати (117) Міносвіти (574) вчитель (139) субвенція (6)

 Молоді вчителі зі стажем до 10 років отримають виплату 21 тис грн, - Міносвіти

Кабінет міністрів України направив у регіони субвенцію на виплати молодим учителям зі стажем до 10 років.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу Міністерства освіти.

На виплати перерахували 1 млрд 553 млн грн. Цієї суми вистачить на те, щоб виплати отримали понад 73 тисяч педагогів.

"Виплата вчителю становитиме 21 020 грн, що еквівалентно десяти прожитковим мінімумам для працездатних осіб станом на 1 січня 2020 року. Кошти виплачуватимуться вчителям за основним місцем роботи в навчальному закладі. Виплата здійснюватиметься наприкінці року, одноразово і в повному розмірі", - сказано в повідомленні пресслужби Міносвіти.

Зазначається, що виплату отримають педагоги, які станом на 1 січня 2020 року працювали учителями і мали педагогічний стаж до 10 років включно, мають педагогічне навантаження в 2020 році і продовжують обіймати посаду вчителя.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 705 успішно сертифікованих учителів початкових класів отримають 20% доплати до окладу, - Гончарук

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179172
 
 
 Топ коментарі
 
Халва, халва, халва...... "Выплата будет осуществляться в конце года... " --- дальше эту лапшу можно и не читать. Вы хоть до конца года продержитесь.
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Круто....а тем кто проработал 11 лет тем болт на всю морду?
А чем они хуже? Там что проработали 11 лет на нищенскую зарплату?
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Один умный человек сказал очень правильные слова

Молодые учителя со стажем до 10 лет получат выплату в 21 тыс грн, - Минобразования - Цензор.НЕТ 8453
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Халва, халва, халва...... "Выплата будет осуществляться в конце года... " --- дальше эту лапшу можно и не читать. Вы хоть до конца года продержитесь.
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Кстати да непонятно, зачем перечислять деньги сейчас если пишут что выплаты в конце года, бред полный.
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Лапша для туповатого лохтората зеленых. Они все равно не просекут, а рейтинг себе надо хоть как-то повышать.
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Тут взагалі багато питань. Де, а головне хто зараз буде ці гроші до кінця року крутити? До того ж, річ йде про вчителів, які мають педагогічне навантаження - скільки годин повинен мати молодий вчитель, щоб отримати ці гроші? А звідси ще одне питання, скільки грошей цей вчитель відвалить директору установи, щоб він дав йому ці години.
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немолодые учителя будут довольны, ещё один гвоздик в гроб рейтинга зе
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Один умный человек сказал очень правильные слова

Молодые учителя со стажем до 10 лет получат выплату в 21 тыс грн, - Минобразования - Цензор.НЕТ 8453
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А разве рэперам платят из бюджета как учителям?
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Это о принципах, о жизненных ценностях.
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А іншим плюнемо, із високої дзвінниці. Ублюдки.
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Что же они делать будут с такими деньжищами????
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Одноразову! За рахунок геноциду ФОПів...
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Ну неплохо, особенно учитывая что у молодых учителей зарплаты чуть больше минималки это будет неплохим бонусом. Но лучше бы конечно ставки им подняли.
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Сумма так себе - ни то, ни сьо.
То ли телевизор купить, то ли смартфон....
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В конце года. И выплачивать будет другая власть.
Финт ослиными ушами.
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Круто....а тем кто проработал 11 лет тем болт на всю морду?
А чем они хуже? Там что проработали 11 лет на нищенскую зарплату?
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Тим хто відпрацював 11 років і більше вчителем, тим будуть видавати безкоштовні "дерев'янні макінтоші".
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В КОНЦЕ ГОДА Молодые учителя со стажем до 10 лет получат выплату в 21 тыс грн, - Минобразования - Цензор.НЕТ 6302
Похоже, зеленое шапито до конца года не рассчитывает...

Господи! - да неужто Ты внял нашим молитвам?!!!
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А не молодые кушать не хотят, у них зарплаты зашибись, как у директоров и замов и менеджеров гос предприятий. Про медицину вообще молчу, там вилы - у санитарки, медсестры, фельдшера минималка, у врача на 1,5 тыс больше.
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Плюс 30% сокращение персонала и больниц запланировано по зеленой типа "рехформе".
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Это конечно интересно.Но как дер;ава будет исчелять эти 10 лет?Мне помнится обявление о найме на работу от трудовой биржи Украины-,,требуется бухгалтер возастом не более 23-х лет из высшим образованием и стажем работы по специальности не мния трех лет,,
Вроде все верно и законно,да вот сколько лет должно было быть кандидату на работу когда но заканчивал восьмилетку?
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А вчителям, які все життя віддали школі за копійчані зарплати, і цього не бачити...
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Зеленський, а ті хто раніше пропахав вчителем на жебрацьку зарплату допомога не потрібна??? Ушльобки ви, слуги уродів!!!
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Ну так - Голосуйте за наше зелене шапіто Молодые учителя со стажем до 10 лет получат выплату в 21 тыс грн, - Минобразования - Цензор.НЕТ 4933
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очень даже !! но обьяснить оооочень легко - осень местные выборы , а учителя или в комиссии , или в замах , или в председателях !!! эдак в аккурат ко дню выборов взятка иляжет в карман !!! ссуки уже покупать начинают !!
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А вихователям .тренерам-викладачам ..? .
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По зебильному курсу 5,25 (как в 2005-м Молодые учителя со стажем до 10 лет получат выплату в 21 тыс грн, - Минобразования - Цензор.НЕТ 7512 ) как раз по 4000 евро получится. Но не за месяц, а за год. И не всем, а молодым. Кто из учителей постарше и с мозгами за зебилов не голосуют, поэтому им не положено. Молодые учителя со стажем до 10 лет получат выплату в 21 тыс грн, - Минобразования - Цензор.НЕТ 8957
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Це мабуть обіцяні 400 $, от тільки вчителів поділили на молодих і на старих, бо грошей на всіх не вистачило Молодые учителя со стажем до 10 лет получат выплату в 21 тыс грн, - Минобразования - Цензор.НЕТ 1869 Вкотре кажу ЗЕ ВЛАДА СТРАВЛЮЄ УКРАЇНЦІВ з УКРАЇНЦЯМИ - розділяй і володарюй
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А те, у кого больше 10 лет - сосут болт с левой резьбой? Странно это как-то..
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Ну, отримають вони цю подачку ,куплять собі Айфон і що далі? Який сенс таких ідіотських дій?!
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Кабмин утвердил размер вознаграждения для чиновников высшего ранга...
Так, месячный размер заработной платы руководителя государственной компании не должен превышать 1,25 миллиона гривен. Об этом говорится в постановлении правительства № 141 от 5 февраля, опубликованном в «Урядовом курьере»
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Значит остальным наблюдателям прохладной жизни можно и по милиону.Страна папуасия времен Миклухи-Маклая. За такое могут и прибить но не у нас
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а больным старикам с 40 летним стажем по 2-3 тыс грн (в лучшем случае)
и это уже не перекос и не пропасть между ними - это геноцид и издевательства
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Забыли сказать кто платит. Бюджет недовыполняется значит с когото содрать нужно. Догадайтесь с трех раз.
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А це як?! Це щоб вчителі, якіі пропрацювали більше 10 років ту педагогіку нахер послали? Чи в чому ідея тої херні від зебілів?
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О, классическое идиотское решение. С дипломом пединститута можно устроиться на работу, поработать месяц, получить выплату и свалить. А учителя со стажем пусть лапу сосут, быстрее уволятся. Классный способ развалить систему начального образования в Украине.
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А давай электрикам выплатим по 20000... Почему бы электрикам не выплатить?
За какой х.й им выплачивать? За то что за 10 лет могут выучить то, что школьник учит в течении урока? фиг его знает.
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Цікаво, чим гірші викладачі технікумів, коледжів, профтехучилищ, вихователі дітсадків? Бо вони пролітають мимо.
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