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 Суспільство, Здоров'я
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 Пацієнт з підтвердженим коронавірусом у Чернівцях перебуває у стабільному і не важкому стані, - головлікар лікарні

У госпіталізованого в Чернівцях хворого, у якого підтверджено Covid-19, підвищена температура 37,4 градуса, він має хороший апетит та сон, перебуває у стабільному й не важкому стані.

Як передає Цензор.НЕТ, про це кореспонденту Укрінформу розповіли у Чернівецькій обласній клінічній лікарні, де перебуває хворий.

"Йому проводять патогенетичне та симптоматичне лікування. Тобто, при підвищеній температурі йому дають жарознижувальні ліки. Противірусні препарати він отримує, підключили сьогодні антибактеріальні препарати. Апетит і сон у пацієнта добрий. Станом на 14:00 температура тіла - 37,4 градуси", - сказала завідувачка інфекційного відділення лікарні Валентина Мендреску.

В.о. генерального директора обласної лікарні Сергій Цинтар запевнив, що у медзакладі є необхідні ліки. Хворий перебуває у стабільному стані.

"На даний момент стан пацієнта стабільний, не є важкий. Він перебуває в ізольованому боксі. За ці дні, відколи він у нас, погіршення стану не спостерігаємо", - сказав медик.

Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше, в Україні лабораторно підтверджено перший випадок інфікування коронавірусом Covid-19 - у Чернівцях.

У Чернівецькій облдержадміністрації інформували, що чоловік із 21 лютого подорожував Італією. За даними епідрозслідування, у мандрівці та під час повернення додому 26 лютого почувався добре. Симптоми - сухий кашель та лихоманка - у нього з'явилися 29 лютого. Госпіталізували його машиною екстреної медичної допомоги. На виклик медики їхали повністю захищеними.

У світі кількість заражених коронавірусом людей на сьогодні становить 90 937 осіб. Від недуги померли 3117 осіб. Одужали після захворювання по всьому світу - 48 017 осіб.

Читайте також: "Медична система спрацювала чітко", - Скалецька про виявлення коронавірусу в Україні

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179169
 
 
 Топ коментарі
 
Бажаю людині швидкого одужання ! А ще , - шоб не панікували .
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Жители Санжар уже выезжают в Черновцы . Пациент с подтвержденным коронавирусом в Черновцах находится в стабильном и не тяжелом состоянии, - главврач больницы - Цензор.НЕТ 7609 .
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Да не делайте вы из него "звезду экрана"! Много таких ещё будет.
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Боюся накаркати, але із такою ОХОРОНОЮ ЗДОРОВЬЯ буде катастрофа.
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не будет. не та болезнь. что же касается медицины... в экваториальной Африке хуже
что же касается зебильной власти и её "талантов" во всех сферах, то сказано уже достаточно
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А 10000 -15000(на сьогодні) пацієнтів з пневмонією невстановленої форми, почуваються краще...
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Угу. Сподіваюсь постанови кабміну і укази *********** залікують вам майбутню перфорацію кишкивника.
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Ну в тебе хоч памперси є , а в мене до сих пір нічого . Шкода .
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Жители Санжар уже выезжают в Черновцы . Пациент с подтвержденным коронавирусом в Черновцах находится в стабильном и не тяжелом состоянии, - главврач больницы - Цензор.НЕТ 7609 .
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нет. это было чисто хуторянское жлобство. в лучшем случае. в худшем - операция мышебратьев.
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Это был прокол влады , которая не соизволила провести в Украине широкомасштабную информационную разъяснительную кампанию . Еще и закрыв глаза на раздувание паники в СМИ ( на ТВ в частности ),, которые круглосуточно демонстрировали всей стране , ужасающие ролики из Китая . Пациент с подтвержденным коронавирусом в Черновцах находится в стабильном и не тяжелом состоянии, - главврач больницы - Цензор.НЕТ 4504 .
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это не прокол. это принципиальный недостаток конструкции. эта власть пришла на раздувании истерического вранья.
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Бажаю людині швидкого одужання ! А ще , - шоб не панікували .
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Працював би в Моськовщіні-був би здоровий,а так ...Одне слово-ЄС.
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Тут на носу внеочередное заседание ВР. И вдруг обнаружили короновирус... Надо как то отвлечь электорат от перестановок в Каб.Мине?
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Добре бути першим. А от у десятитисячного такого догляду не буде...
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Только что прочитала, что у него уже лихорадка.
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