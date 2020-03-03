 Пацієнт з підтвердженим коронавірусом у Чернівцях перебуває у стабільному і не важкому стані, - головлікар лікарні

Як передає Цензор.НЕТ, про це кореспонденту Укрінформу розповіли у Чернівецькій обласній клінічній лікарні, де перебуває хворий.

"Йому проводять патогенетичне та симптоматичне лікування. Тобто, при підвищеній температурі йому дають жарознижувальні ліки. Противірусні препарати він отримує, підключили сьогодні антибактеріальні препарати. Апетит і сон у пацієнта добрий. Станом на 14:00 температура тіла - 37,4 градуси", - сказала завідувачка інфекційного відділення лікарні Валентина Мендреску.

В.о. генерального директора обласної лікарні Сергій Цинтар запевнив, що у медзакладі є необхідні ліки. Хворий перебуває у стабільному стані.

"На даний момент стан пацієнта стабільний, не є важкий. Він перебуває в ізольованому боксі. За ці дні, відколи він у нас, погіршення стану не спостерігаємо", - сказав медик.

Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше, в Україні лабораторно підтверджено перший випадок інфікування коронавірусом Covid-19 - у Чернівцях.

У Чернівецькій облдержадміністрації інформували, що чоловік із 21 лютого подорожував Італією. За даними епідрозслідування, у мандрівці та під час повернення додому 26 лютого почувався добре. Симптоми - сухий кашель та лихоманка - у нього з'явилися 29 лютого. Госпіталізували його машиною екстреної медичної допомоги. На виклик медики їхали повністю захищеними.

У світі кількість заражених коронавірусом людей на сьогодні становить 90 937 осіб. Від недуги померли 3117 осіб. Одужали після захворювання по всьому світу - 48 017 осіб.

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