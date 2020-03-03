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 Київські новини
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Все про:аварія (308) КМДА (779) міст (363)

 На мосту Патона прорвало теплотрасу, Русанівка і Березняки - без тепла і гарячої води

Близько 200 багатоповерхових житлових будинків у житлових масивах Русанівка і Березняки залишилися без централізованого опалення та гарячого водопостачання внаслідок прориву на магістральній теплотрасі, що проходить мостом імені Патона в Києві.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу КМДА.

Аварія сталася у вівторок вдень. "Київтеплоенерго" вже локалізувало пошкодження трубопроводу і планує завершити ремонт до кінця наступного дня, 4 березня.

"Сьогодні о 14:40 сталося пошкодження магістрального трубопроводу на мосту імені Патона з витоком води. Як повідомили в КП "Київтеплоенерго", аварійна бригада оперативно локалізувала місце пошкодження. Ремонтні роботи планується завершити завтра до кінця дня... Рух транспорту на мосту на час ремонтних робіт не обмежується", - сказано в повідомленні.

На несучу конструкцію моста прорив не впливає, підкреслили в КМДА.

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За даними КМДА, діаметр трубопроводу - 600 мм. Рік введення в експлуатацію - 1962.

Міст ім.Патона введено в експлуатацію в 1953 році і до 1965 року він був єдиним автомобільним переходом через р.Дніпро в межах Києва. По ньому проходить міжнародна траса Е95, кілька тролейбусних і автобусних маршрутів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179168
 
 
 Топ коментарі
 
Запас прочности СССР не вечен ,сыпется всё потихоньку ,30 лет Украину только грабили ,вот теперь и маемо то шо маемо ... На мосту Патона прорвало теплотрассу, Русановка и Березняки - без тепла и горячей воды - Цензор.НЕТ 9407
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не правда.
за 29 лет в Киеве построены новые современные мосты: Дарницкий, Гаванский.
достраивается и в этом году будет открыт Подольский
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да какой там запас? алкашня строила на оть-бись.
Дом в котором живу, после его постройки, инженеру дали 10 лет, а прорабу 7.
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Запас прочности СССР не вечен ,сыпется всё потихоньку ,30 лет Украину только грабили ,вот теперь и маемо то шо маемо ...
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не правда.
за 29 лет в Киеве построены новые современные мосты: Дарницкий, Гаванский.
достраивается и в этом году будет открыт Подольский
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Дарницкий недостроен, Гаванский маленький мостик), а Подольский еще лет 10 ждать будем))))
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да какой там запас? алкашня строила на оть-бись.
Дом в котором живу, после его постройки, инженеру дали 10 лет, а прорабу 7.
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А про трамвай на мосту Патона уже забыли!
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да забыли. а вы к чему про него сейчас вспомнили?
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тю - та уже весна - хоть денег народ сэкономит - а то зеленые обдирают киевлян как липку
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не бойся на счете никак не отразится...странно что педалик никак не прокомментировал
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как шо то делать так педалик - а как с народа дерет деньги - так кто то - а отвечает он - не правельно это - вам не кажется
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Не, отопление понятно.
А шо, есть придурки, которые платят по 100 грн за куб горячей воды?
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Воды горячей нет ? Та вы шо! Ай яй яй .Добить , чтоб не мучились . Всё равно в таких условиях не выживут .
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Трубу прорвало- очередной слив переговоров Трубы.
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Ура, в Киеве есть свой водопад!!! Во у кацев пердаки рвет!!
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Так иди помойся. Неизвестно когда можно будет так на халяву помытся.
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Сколько можно латать теплотрассы - это чисто советский идиотизм, и временам когда бензин стоил дешевле газировки - конец, и возврата к ним не будет.
Сколько тепла уходит, пока эта труба дойдёт на Русановку !
Домовой котёл на порядок выгоднее.
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А котел святым духом гореть будет?
Или по котельной в каждом доме?
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