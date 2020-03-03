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 Політика України
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Матеріали за темою:
Все про:Азовське море (1302) Керченська протока (220) Росія (26620) Чорне море (371) Божок (26)

 Незважаючи на всі зусилля, в 2014 році Росія не змогла зламати оборону України, в 2020-му це буде значно складніше, - Божок

Україна має розрахований на середньострокову перспективу план відновлення і посилення берегової оборони в Чорному і Азовському морях, який чітко реалізує разом з партнерами з США, Великої Британії і НАТО.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ Єгор Божок в інтерв’ю Укрінформу, передає Цензор.НЕТ.

"Ми працюємо над тим, щоб відновити і зміцнити наші Військово-Морські сили. Одним з елементів цієї роботи є відновлення і посилення берегової оборони. Тут ми співпрацюємо з американськими, британськими партнерами і з партнерами з міжнародних структур НАТО. У нас є бачення і план на середньострокову перспективу, і ми його чітко реалізуємо", - сказав дипломат.

Він зауважив, що порівняно з кількістю сил і засобів, які російська сторона перевела на територію окупованого Криму і сконцентрувала навколо Керченської протоки, в Азовському морі, сили нерівні.

"Але ми вже далеко не ті, що були у 2014 році. Я також хочу вам нагадати, що, незважаючи на всі зусилля, у 2014 році Росія не змогла нас зламати. І я вас запевняю, що у 2020 році зробити це їй буде значно складніше", - заявив заступник міністра.

Читайте також: Завдання МЗС на найближчу перспективу - забезпечити приєднання України до Програми посилених можливостей НАТО, - Божок

Божок також спростував тезу, що Росія через контроль над Керченською протокою фактично "привласнила" Азовське море.

"Це елемент російського наративу і спроб Росії створити паралельний світ, в якому вона, до речі, й живе вже не перший рік. Ми виходимо з того, що Азовське і Чорне море є відкритими морями, а Керченська протока є з’єднуючою. І ми завжди виходили з цього. А російська сторона у своїй політиці і діях намагається переконати всіх, що Азовське море є внутрішнім морем. Ми з цим категорично не погоджуємося, і не тільки ми, а й весь цивілізований світ", - підкреслив дипломат.

У цьому контексті він нагадав ухвалене 21 лютого рішення Арбітражу, утвореного в рамках Конвенції ООН з морського права, який визнав свою юрисдикцію у питанні позову України щодо протиправних дій Росії в Азовському морі.

"Цим він юридично підтвердив, що світ в особі ООН не визнає твердження російської сторони про те, що Азовське море є внутрішнім", - резюмував Божок.

Нагадаємо, 21 лютого арбітражний трибунал у Гаазі виніс рішення в справі "Україна проти Російської Федерації", ініційованому України в 2016 р на підставі Конвенції ООН з морського права 1982 р для захисту порушених прав у Чорному морі, Азовському морі і Керченській протоці.

Міжнародний суд ООН підтвердив свою юрисдикцію розглядати позов України проти Росії про порушення РФ Конвенції ООН з морського права.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179165
 
   
 Топ коментарі
 
Одному проктологу, который где-то у Ху*ла увидел мир, посвящается:
Несмотря на все усилия, в 2014 году Россия не смогла сломать оборону Украины, в 2020-м это будет значительно сложнее, - Божок - Цензор.НЕТ 1516
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украинцам конечно слава...а причем здесь вы,ольгинские певуны? Несмотря на все усилия, в 2014 году Россия не смогла сломать оборону Украины, в 2020-м это будет значительно сложнее, - Божок - Цензор.НЕТ 5899шли бы лучше "добычу" из сирии встречать,в черных пакетах
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та бачили ми, як тих "непереможнис" віддарасили у Сирії
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Московія перемогла в інформаційній війні.Ще трохи і візьме Київ без бою.
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Якщо нічого не зміниться в країні , то буде по-вашому. І це об'єктивно.
Хто хоче жити погано?
Якщо в нас не знайдеться контраргументів і успішних прикладів змін, туди нам і дорога.
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SupporterUKR Україна по трохи перетвориться на Білорусь.Московитам потрібні раби,їм непотрібно руйнувати великі міста,а щоб усе було цілесеньке.Бо вони Україну своєю вважають.
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Отут дозвольте з Вами незгодитись...Часткова руйнація великих міст є дуже дієвою в плані психологічного тиску,згодьтеся,що руїни великого міста(навіть часткові)при інтенсивній інформаційній атаці(вмілий ракурс фото,обличчя наляканих людей та ін.зумовлює непідготовлену людину до дякую та злому супротиву...
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(unknown) 1f025c70 Ну частково так.Але московити не будуть тут бомбити,як в Грозному,бо вже би це робили.Маленькі будуть повністю зносити.
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Неправдою світ пройдеш, але назад не вернешся
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Вьівод о победе Москвьі в информвойне против Украиньі можно легко сделать , подсчитав процент фактически антиукраинских комментариев на Цензоре. К счастью , єтот процент не отражает реального положения дел.
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Иногда обстоятельства и ход истории сильнее отдельных людей. Это наш случай. Даже если власть в Украине получат полностью пророссийские силы, то ход исории они изменить уже не смогут...
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Sergiy Dzysyak В історії,Україна вже настраждалася.Так що різне може бути.
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Саме так. Україна вже програла. Лишаться сподіватися лише на диво....
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ти про Кивини вправи під столом?

так, більше вже вам не зробити
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та бачили ми, як тих "непереможнис" віддарасили у Сирії
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Ну, в спам тебя уже на Цензоре отправили, пока что...
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Да ,СЛАВА великим Украинцам ,несмотря на все старания барыжной власти ,загонявшей Людей в котлы ,дававшей уйти Гиркиным ,отдавшей Крым наши войны отстояли Украину и если понадобится повторят свой ВЕЛИКИЙ ПОДВИГ !!!
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украинцам конечно слава...а причем здесь вы,ольгинские певуны? Несмотря на все усилия, в 2014 году Россия не смогла сломать оборону Украины, в 2020-м это будет значительно сложнее, - Божок - Цензор.НЕТ 5899шли бы лучше "добычу" из сирии встречать,в черных пакетах
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Ну да ,это же ольгинские Крым сдали без единого выстрела ,они-же Гиркину дали уйти и захватить Донецк ,они же людей в котлы загнали ,не власть воров а какие-то ольгинские ...
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ну и долго ты с тем крымом носиться будешь,как дурень с писаной торбой?все равно не удержать наворованного.уйдет сквозь пальцы. Несмотря на все усилия, в 2014 году Россия не смогла сломать оборону Украины, в 2020-м это будет значительно сложнее, - Божок - Цензор.НЕТ 6138
а пока кацапырла,сьезди хоть раз туда ,благо турция уже для русотуристо закрыта,в индокитае вирус.а в людские места вас и не пустят
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С этим не носиться ,за это отвечать надо и отвечать по серьёзному .
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ответите,куда вы денетесь Несмотря на все усилия, в 2014 году Россия не смогла сломать оборону Украины, в 2020-м это будет значительно сложнее, - Божок - Цензор.НЕТ 2706.военные преступления срока давности не имеют...так же как и преступления против человечности.
пока вон юкосу бабла отстегните,а после развала мордостана будете на пальцах кидать,кому больше репараций и контрибуций выплачивать.
удачи...
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Одному проктологу, который где-то у Ху*ла увидел мир, посвящается:
Несмотря на все усилия, в 2014 году Россия не смогла сломать оборону Украины, в 2020-м это будет значительно сложнее, - Божок - Цензор.НЕТ 1516
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С)
Морква на городі,у саду бджола.
Жаба на болоті лапи розвела.
Хоче полетіти, тихо каже "Ква!"
Але в вись злетіти не дає Москва.

Знають, знають хитрі, кляті москалі,
що в повітрі жаби - наче королі.
Розпроставши крила, мов зелений птах
Цілий день літала б жаба в небесах.

Але щось тримає, тягне до трави,
жаба точно знає - то рука Москви,
то залізні пальці
обручем взяли
за зелені яйця -
кляті москалі...

Кажуть, що не треба, кажуть - все-одно,
І залізла носом жаба у лайно
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Следует признать,что да,информационно мы терпим поражение и боюсь в ближайшей перспективе улучшений не предвидится...
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і конституція ваша путєнська - повне фашиське гівно
так вам і треба, вата срана
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Интересно, зачем он поднял эту темку? Вот зачем??? У рашки ведь не просто подавляющее превосходство в силах и средствах, в этом регионе. Это превосходство абсолютное, в любом аспекте. А если вспомнить, что сражаться и погибать- не приветствуется, что было отлично продемонстрировано около Керчи, то лучше бы этот пацанчик промолчал. Умнее бы выглядел.
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Вы ошибаетесь,никто не забыт и ничто не забыто.Пора восстать добробатам и отстранить от защиты Украины контрактных наемников.Пора освобождать страну а не тратить силы на никому непонятную политику ,,они провоцируют,,убивая наших граждан пачками.
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Я- прагматик. Потому, я ненавижу тупые лозунги и вопли из ниоткуда. Этот чудик- образец того, что я- ненавижу.
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господа, ЧИП собирает дрг для возврата крыма.
патриоты пишите ему в личку.
но если через неделю две мы не услышим про боевые действия на севере крыма, то мы знаем - что ЧИП - трусливая и вранливая *****.
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Цели захвата всей Украины никогда и не было, иначе были бы задействованы совершенно другие силы.
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Не писти Павел Довженко, цель была мокшанский "мир", ***, от Харькова до Одессы по всему Востоку и Югу Украины.
Только кацапы просчитались, что Юг Украины, кроме заселеного после убийства в 1944 году крымчан Крыма и заселенного разными рязанцами с пензяками это не Восток и тем более не придуманный в кремле какой-то от кацапского Емельки-дурака сказочный "Юго-Восток".
Юг Украины это Украина и для кацапов оказался не по зубам начиная от Каховки-Херсона 2014 года и заканчивая Одессой2014 года.
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Мои пять копеек. Одесситам отдельное спасибо, мои знакомые кацапы, с которыми я до войны общался, после этого реально в шоке были.
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Сейчас у кацапов на посту президента Украины их чмошник Зе .
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Запросто. И переименование Стамбула в Константинополь- там же будет. При этом- после итогов всенародного референдума в Турции. Откуда-то... одновременно... выполхли кучи идиотов... Нам всем- не повезло.
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тут турки только защеку напихали , не до войны ему сейчас
Несмотря на все усилия, в 2014 году Россия не смогла сломать оборону Украины, в 2020-м это будет значительно сложнее, - Божок - Цензор.НЕТ 1960
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Не оборону, а народ... идиот... оборона сдала Крым ...
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Несмотря на все усилия, в 2014 году Россия не смогла сломать оборону Украины, в 2020-м это будет значительно сложнее, - Божок
Раз не смогла сломать оборону, тогда как у нее оказались оккупированные территори?
Вплоть до Минских соглашений украинская армия отступала.

Что они там курят. Нельзя же так бессовестно врать.
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До минских соглашений (первых) были освобождены Славянск, Краматорск, Лисичанск и еще десятки городов и сел.
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освобождены до того, как россия напрямую вмешалась. после, только одни потери.
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Вопрос стоит не в том,будет ли вторжение,а скорее ЕАКИМ оно будет...И информационные выбросы здесь играют немаловажную роль.И на данный момент мы практически беззащитны.
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Зачем мне ломать вашу оборону , украинцы ,, когда её уже сломал ваш слуга .!?
Несмотря на все усилия, в 2014 году Россия не смогла сломать оборону Украины, в 2020-м это будет значительно сложнее, - Божок - Цензор.НЕТ 3958 .
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Полная чушь.
Сейчас ситуация для РФии выгодна, как никогда - ибо власть в Украине в руках путинских шпионов и предателей.
Во главе - шпион № 1. Который не собирается сопротивляться, а только заглядывает в глазки каждый раз, когда сепары убивают наших.
Сейчас враг таки действительно "не в Москве, а на Банковой".
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Бийй російських окупантів!!! Турція показала як треба знищувати кацабів!
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"Несмотря на все усилия, в 2014 году Россия не смогла сломать оборону Украины, в 2020-м это будет значительно сложнее, - Божок" - конечно, если бы сегодня орда ворвалась в Крым, или на Донбасс, то получила бы по рылу, но если учесть, что кремлёвский мясник увеличил своё присутствие в разы, то без западной поддержки Украина не сможет на равных воевать с ордой, а вообще то надо вплотную заниматься вопросом изобретения дуста для уничтожения варваров, и это в интересах всего цивилизованного мира.
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Нужно самим вкладать море денег в предпрмиятия и чтоб они корабли делали или просто море но в других стран как станки к боеприпасному заводу Порох купил в Корее цена/качество ведь раша качеством не славиться только количеством ... Ведь никакия договора не помогут пока ***** не вынесут как минимум ...
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Не може бути! Барига ж розікрав армію до ручки! Чи я шось не розумію?
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У чиновников надо всегда надо произнести то, что царь сказал, и восстановить и создать (после воровства и мародёрства Порошенко, надо понимать) и тут же говорит, что теперь сложнее будет паРаше...
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Не кажить херню ! Як би у 2014 році Козлостан пійшов з землі з води з повітря реально кацапськми кадровимі підрозділами то зараз Моторили гуляли б бульварами Киіва та Львова.
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Ви ще війни не бачили! Ви літаків з бомбами не бачили, ви балістичних ракет не бачили, не кажучи вже про ядерну зброю. Я не лякаю. Я це кажу щоб ви перестали самі себе най*бувати. І почали реально зміцнювати свою обороноздатність адаптовану до ******** умов війни і перестали красти!!!!
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Это хорошо, что Божок с Украиной, но лучше бы это был полноценный Бог.
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А по моему и усилий со стороны рашки не было,Крым тупо сдали, а на донбассе никто и не собрался кого то побеждать, тупо военный маневр по отвлечению мирового сообщества от полуострова, для капитального закрепления! Так хорош себя тешить какими то иллюзиями, то самая сильная армия, то не сломали оборону...для тебя одаренного не сломали оборону это когда ни сантиметра земли не отдали врагу... идиот ..
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Сколько военнослужащих в Крыму остались верны присяге?
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Да сколько бы не осталось, сами командиры говорили, что нет никаких команд от центра!!! И поверь многие готовы были драться! А начав там, возможно и донбасса и не было бы!
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Трое вперёд, а семеро в спину выстрелят? Так, что-ли?
Ещё раз спрашивают - сколько остались верны присяге?
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Ті, порохобот, кого кинули напризволяще, про присягу не думають.
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однієї сотні штурмових дронів і двух сотень дронів ліліпутів-камікадзе для супротиву парашці в обох морях хвате
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Скажите, а почему Кремль не признал "референдум" на Донбассе? Не присоединил Донбасс? Побоялся международной реакции? Не смешите, на тот момент Крым уже был присоединен, и сильнее топать ногами, Запад не стал бы. Для меня ответ прост. Признай Раша Донбасс, пошла бы лавина, там на низком старте стояли Харьков, Одесса, Херсон... Не по Сеньке шапка, зачем Раше такие проблемные территории, с критически ослабленной экономикой?
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Бред блин полный. Не смогла сломать борону? А она её ломала? А она была та оборона? Крым отдали без выстрела.
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В 2014 году В Каховку, Херсон и Николаев из оккупированного кацапами Крыма под видом туриста приезжал серийный кацапский убийца типа Чикатило с исконно российской фамилией Безлер, полковник кгб как простой турист с четырьмя телохранителями своей жопы.
За кацапские деньги он искал и не нашел ораторов "кацапского мира" на площадях Южно-Украинских городов среди местного населения но понял, что можно и пулю в лобяру на Юге Украины получить и на второй день ******** из Юга Украины в уже оккупированный кацапами Крым.
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Кацапи,де новоотсосія,про яку казав путлер? Чи може не було спроби захватити Україну? Героїзм українців та помощь західних країн,став страхом у кацапської мерзоти.Зараз українці знають як зустрічати кацапских фашистів.
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Ти зажди,нік "время", я вже старий й пройшов колись довбане СА, потім Афган то ти подумай,чи ти готовий до кацапської навали в Україну? Чи ти готовий захищати свою матір, сестричку, братика та Неньку Україну від кацапів не сидячи біля компа на м"якому кріслі ? Як що готовий, то тобі українське козацтво а коли ні, то не пиши.
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2014 року Росія, якраз, зламала оборону, але до анексії України це не призвело. Неможливо було до кінця передбачити наслідки від такого розвитку подій в глобальному масштабі. Тому для Росії тоді дуже потрібні були антиукраїнські акції з захопленням адміністративних органів, по крайній мірі, на Сході та Півдні, а ще краще, і в Центрі.
З того часу багато змінилося. Україна не стала сильнішою, ні Росія - миролюбнішою.
Уповати на те, що хтось стане захищати Україну, чисто з, нічим не обґрунтованих, симпатій до неї, це, може і корисно для підтримки чийогось іміджу, але Україні від цього користі - ніякої.
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