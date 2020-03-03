 Незважаючи на всі зусилля, в 2014 році Росія не змогла зламати оборону України, в 2020-му це буде значно складніше, - Божок

Про це заявив заступник міністра закордонних справ Єгор Божок в інтерв’ю Укрінформу, передає Цензор.НЕТ.
"Ми працюємо над тим, щоб відновити і зміцнити наші Військово-Морські сили. Одним з елементів цієї роботи є відновлення і посилення берегової оборони. Тут ми співпрацюємо з американськими, британськими партнерами і з партнерами з міжнародних структур НАТО. У нас є бачення і план на середньострокову перспективу, і ми його чітко реалізуємо", - сказав дипломат.
Він зауважив, що порівняно з кількістю сил і засобів, які російська сторона перевела на територію окупованого Криму і сконцентрувала навколо Керченської протоки, в Азовському морі, сили нерівні.
"Але ми вже далеко не ті, що були у 2014 році. Я також хочу вам нагадати, що, незважаючи на всі зусилля, у 2014 році Росія не змогла нас зламати. І я вас запевняю, що у 2020 році зробити це їй буде значно складніше", - заявив заступник міністра.
Божок також спростував тезу, що Росія через контроль над Керченською протокою фактично "привласнила" Азовське море.
"Це елемент російського наративу і спроб Росії створити паралельний світ, в якому вона, до речі, й живе вже не перший рік. Ми виходимо з того, що Азовське і Чорне море є відкритими морями, а Керченська протока є з’єднуючою. І ми завжди виходили з цього. А російська сторона у своїй політиці і діях намагається переконати всіх, що Азовське море є внутрішнім морем. Ми з цим категорично не погоджуємося, і не тільки ми, а й весь цивілізований світ", - підкреслив дипломат.
У цьому контексті він нагадав ухвалене 21 лютого рішення Арбітражу, утвореного в рамках Конвенції ООН з морського права, який визнав свою юрисдикцію у питанні позову України щодо протиправних дій Росії в Азовському морі.
"Цим він юридично підтвердив, що світ в особі ООН не визнає твердження російської сторони про те, що Азовське море є внутрішнім", - резюмував Божок.
Нагадаємо, 21 лютого арбітражний трибунал у Гаазі виніс рішення в справі "Україна проти Російської Федерації", ініційованому України в 2016 р на підставі Конвенції ООН з морського права 1982 р для захисту порушених прав у Чорному морі, Азовському морі і Керченській протоці.
Міжнародний суд ООН підтвердив свою юрисдикцію розглядати позов України проти Росії про порушення РФ Конвенції ООН з морського права.
Хто хоче жити погано?
Якщо в нас не знайдеться контраргументів і успішних прикладів змін, туди нам і дорога.
так, більше вже вам не зробити
а пока кацапырла,сьезди хоть раз туда ,благо турция уже для русотуристо закрыта,в индокитае вирус.а в людские места вас и не пустят
пока вон юкосу бабла отстегните,а после развала мордостана будете на пальцах кидать,кому больше репараций и контрибуций выплачивать.
удачи...
Морква на городі,у саду бджола.
Жаба на болоті лапи розвела.
Хоче полетіти, тихо каже "Ква!"
Але в вись злетіти не дає Москва.
Знають, знають хитрі, кляті москалі,
що в повітрі жаби - наче королі.
Розпроставши крила, мов зелений птах
Цілий день літала б жаба в небесах.
Але щось тримає, тягне до трави,
жаба точно знає - то рука Москви,
то залізні пальці
обручем взяли
за зелені яйця -
кляті москалі...
Кажуть, що не треба, кажуть - все-одно,
І залізла носом жаба у лайно
так вам і треба, вата срана
патриоты пишите ему в личку.
но если через неделю две мы не услышим про боевые действия на севере крыма, то мы знаем - что ЧИП - трусливая и вранливая *****.
Только кацапы просчитались, что Юг Украины, кроме заселеного после убийства в 1944 году крымчан Крыма и заселенного разными рязанцами с пензяками это не Восток и тем более не придуманный в кремле какой-то от кацапского Емельки-дурака сказочный "Юго-Восток".
Юг Украины это Украина и для кацапов оказался не по зубам начиная от Каховки-Херсона 2014 года и заканчивая Одессой2014 года.
Раз не смогла сломать оборону, тогда как у нее оказались оккупированные территори?
Вплоть до Минских соглашений украинская армия отступала.
Что они там курят. Нельзя же так бессовестно врать.
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Сейчас ситуация для РФии выгодна, как никогда - ибо власть в Украине в руках путинских шпионов и предателей.
Во главе - шпион № 1. Который не собирается сопротивляться, а только заглядывает в глазки каждый раз, когда сепары убивают наших.
Сейчас враг таки действительно "не в Москве, а на Банковой".
Ещё раз спрашивают - сколько остались верны присяге?
За кацапские деньги он искал и не нашел ораторов "кацапского мира" на площадях Южно-Украинских городов среди местного населения но понял, что можно и пулю в лобяру на Юге Украины получить и на второй день ******** из Юга Украины в уже оккупированный кацапами Крым.
З того часу багато змінилося. Україна не стала сильнішою, ні Росія - миролюбнішою.
Уповати на те, що хтось стане захищати Україну, чисто з, нічим не обґрунтованих, симпатій до неї, це, може і корисно для підтримки чийогось іміджу, але Україні від цього користі - ніякої.