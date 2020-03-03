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 Політика України
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Все про:Холодов (11) Маркарова (116)

 Міністра фінансів і главу митниці потрібно відправляти у відставку, - нардеп Холодов

Народний депутат України Андрій Холодов вважає, що завтра в рамках перегляду кадрового складу Кабміну потрібно відправити у відставку Міністра фінансів Оксану Маркарову, а також підняти питання про звільнення голови Державної митної служби Максима Нефьодова.

 Про це він заявив у кулуарах ВР журналістам NEWSONE, передає Цензор.НЕТ.

"Міністра фінансів однозначно потрібно змінювати. Минулого року був величезний недобір до бюджету і в січні-лютому 2020 року цей тренд також має місце. Але якщо податкова в лютому показала позитивний результат, то робота митниці залишається великою проблемою", - зазначив Холодов. Також політик вважає, що рішення про об'єднання Міністерства економіки та агропромислового розвитку було помилкою, і цю помилку потрібно виправити. "З чисто управлінської точки зору у нас вийшло громіздке міністерство, яким складно управляти. І якість його роботи залишає бажати кращого. Завдання Милованова як менеджера зробити так, щоб його міністерство досягало запланованих результатів. Сам по собі він досить професійний менеджер, і система роботи, яку він спробував вибудувати в міністерстві і з депутатами, мені здається нормальною".

Коментуючи призначення нового прем'єр-міністра, депутат зазначив, що його пріоритетом має стати антикризова стратегія уряду з акцентом на економічному блоці. "Я підтримаю такого кандидата на посаду прем'єр-міністра, який зможе запропонувати антикризову програму роботи Кабміну й організувати роботу так, щоб вона була виконана. Акцент потрібно зробити на фінансово-економічному блоці - Мінфін, Мінекономрозвитку, митниця, податкова", - сказав Холодов.

Відповідаючи на запитання про те, чи варто призначати в Кабмін чиновників із політичним досвідом, Холодов сказав, що робота Уряду за останні півроку показала, що "нові кадри не обов'язково означають ефективність, а старі - це не завжди погано. Ситуація в країні кризова, і в такій ситуації правильно призначити такого прем'єр-міністра, який має відповідний і управлінський, і політичний досвід".

Холодов також висловив сподівання, що сьогодні на засіданні його фракція отримає звіт нинішнього Кабміну, а також заслухає кандидатів на посади в Уряді. "Я б хотів побачити дискусію і поставити питання потенційним міністрам. Після цього ми зможемо вирішити, голосувати за їхні кандидатури чи продовжувати пошуки".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179163
 
 
 Топ коментарі
 
И Холодова да кучи,щоб не трындел много!
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Табачный король Киева все не угомонится .Сотни остановочных комплексов в Киеве ( сигареты !!!) принадлежат ( реально ) этому " борцу за справедливость ".
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не согласен - всех так всех - какие могут быть исключение - не по зебильному это))
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Не согласен! Всех надо оставить, зебилам что то не нравиться тогда майдан -----> там!
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низы еще не готовы и не все верхи хотят ))
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Не трожь "святого" Бениного подельника. Руки прочь
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Поинтересуйтесь кто этот новатор. Тот еще фрукт с Кипра. Каждый начал спасать свою шкуру и розничный торговец сигаретами в Киеве не исключение.
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Порохобот И.А.Крылов обидел Бубочку, а художник неправильно нарисовал у него булаву:
Министра финансов и главу таможни нужно отправлять в отставку, - нардеп Холодов - Цензор.НЕТ 6602
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Зато ишак оманский присутствует. И дирижировать пытается. Министра финансов и главу таможни нужно отправлять в отставку, - нардеп Холодов - Цензор.НЕТ 9041
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Табачный король Киева все не угомонится .Сотни остановочных комплексов в Киеве ( сигареты !!!) принадлежат ( реально ) этому " борцу за справедливость ".
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Утогнение - Король табачной контрабанды и, по совместительству, кум самого Мертветчука. Короче - лицо теперь неприкасаемое.
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Соратник ЮВТ, мер Черкас, у найтеплішу за 140 років зиму, витратив 1.2 млн грн на прибирання снігу

У Черкасах, міський голова Анатолій Бондаренко переказав 1.2 мільйони гривень місцевому підприємцю Андрію Бортнику нібито за прибирання снігу.
Про це розповів депутат Черкаської міськради Олександр Радуцький.
Пряма мова:
"Ну що, друзі!!! Епопея з прибиранням снігу в Черкасах продовжується!!! Бортник від Бондаренко отримав чергові 1 млн. 200 тис. гривень за січень місяць.

Министра финансов и главу таможни нужно отправлять в отставку, - нардеп Холодов - Цензор.НЕТ 694


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А вы знаете какие были сугробы в Черкассах ? Как в Канаде , под 2 метра Министра финансов и главу таможни нужно отправлять в отставку, - нардеп Холодов - Цензор.НЕТ 6598
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Да-да ,срочно надо найти пару-тройку козлов отпущения ,чтобы бояре были плохими .. Министра финансов и главу таможни нужно отправлять в отставку, - нардеп Холодов - Цензор.НЕТ 1374
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До Маркаровой таки добрались. Не врут. А Нефедова за что? Он же еще не успел разгуляться, а уже хотят отправить на свалку.
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гыгы..... уволнять...ставить...ставить ,и увольнять....а кто когда, и при какой власти будет работать и всем угодит? по кругу переставляют всех..пришли новые, старые ушли...потом новые не такие старых давай с опытом разворовывания. иностранцы тоже не такие ...бляха муха....АСТАНАВИТЕСЬ! хахаха как же все уже ****.....что старые ,что новые ...ну и наперёд будущие так 100% будет та же история, проклятье какое то а не люди.политики. депутаты и кто у власти у кормушки все времена...(( осточертели все уже поголовно...
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А НАБУ до сих пор типа открыло дело . Ни слуху , ни духу . Бабло побеждает все !!!
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Та ладно! У Нэфьодова норм шорти й кеди!
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что так? не дают правильно отмывать бабло табачное жителю Кипра?
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.... нужно отправлять в отставку нардепа Холодова
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Главный обосранец - это ваш гетьманович,его нужно гнать как бешеную собаку.
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Руки прочь от министра финансов!
"Сраката дівка - як ніжна квітка"©
Остальное - неважно.
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Всю Зелёную погань вместе с ослом в отставке, через повешывание.
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Какая-то фигня получается. Зачем в раде и в министрах всякий бизнес? Бизнес платит налоги - в этом его достоинство. А влада живет за счет этих налогов. Т.е. если бизнес положить в раду - это как заставить государство самого себя есть. Тут тогда получается одно из двух - либо влада тебя на сало, или ты владу на сало. Другого пути у народа нет.
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"Дебіл Мілованов-нормальний чувак,треба дати йому шанс,Маркарова-бяка,у відставку."
З цим пацієнтом все ясно.
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И правда, нагрецця нужна та Маркарова! Зеля и без нее деньги хорошо считает. Особенно казенные.
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ЯК МОЖНА!!! у нього ж козляча пика і іпло таке ж як і у Арахамії. Його ніяк не можна відлучати від стада уродів - він типовий зебіл...
Міністра фінансів і главу митниці потрібно відправляти у відставку, - нардеп Холодов - Цензор.НЕТ 1508
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А Соколовську,Скалецьку преміювати в один млн гривень платників податку. Міністра фінансів і главу митниці потрібно відправляти у відставку, - нардеп Холодов - Цензор.НЕТ 9701
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