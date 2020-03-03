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Все про:мер (199) Полтавщина (357) розтрата (127)

 Повідомлення про розтрату 845 тис. грн вручено меру одного з міст Полтавщини, - прокуратура

У Полтавській області повідомили про підозру одному з міських голів, якому інкримінують розтрату коштів і видачу неправдивих документів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

"За версією слідства, чиновник ймовірно уклав із директором підприємства договір про будівництво спортивного майданчика. Надалі, незважаючи на те, що підрядник не виконав будівельні роботи в повному обсязі і не доставив штучне покриття, міський голова підписав і надав до державної скарбниці бухгалтерські документи, на підставі яких підряднику перерахували згадану суму", - вказується в повідомленні Офісу.

Всього бюджету було завдано збитків на суму в понад 845 тис. грн.

Проводиться досудове розслідування за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про відсторонення чиновника з посади та обрання запобіжного заходу.

Матеріали щодо керівника компанії-підрядника перебувають на розгляді в суді.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179162
 
 
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Подумаешь, мелочь какая, всего пол зарплаты директора Укрпочты))))
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Где-то, кому-то, когда-то.
Это что военная тайна под грифом секретности ???
Город какой ?
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