 Контррозвідка СБУ викрила схему вербування найманцями РФ переселенців з Донбасу

Про це повідомляє управління СБУ у Львівській області, передає Цензор.НЕТ.
"Контррозвідники Служби безпеки України встановили, що представники так званої "псевдоспецслужби ЛНР" через соціальні мережі вербували вимушених переселенців для повернення на тимчасово окуповані території і участі в бойових діях проти нашої держави. У Львівській області оперативники спецслужби встановили особу переселенця з Луганщини, з яким на завдання "псевдоспецслужб" вийшов на контакт у соцмережі знайомий представник НЗФ з пропозицією приєднатися до терористичного угруповання, яке гарантуватиме великі заробітки. Служба безпеки України укотре нагадує, що участь у незаконних збройних формуваннях передбачає відповідальність за ст. 258-3 Кримінального кодексу України. Санкція статті - до 15 років позбавлення волі", - сказано в повідомленні.
Морква на городі,у саду бджола.
Жаба на болоті лапи розвела.
Хоче полетіти, тихо каже "Ква!"
Але в вись злетіти не дає Москва.
Знають, знають хитрі, кляті москалі,
що в повітрі жаби - наче королі.
Розпроставши крила, мов зелений птах
Цілий день літала б жаба в небесах.
Але щось тримає, тягне до трави,
жаба точно знає - то рука Москви,
то залізні пальці
обручем взяли
за зелені яйця -
кляті москалі...
Кажуть, що не треба, кажуть - все-одно,
І тому залізла жаба у лайно
Сьогодні о 17:34•UA.NEWS
Представник Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України Вадим Скібіцький заявив, що потужності Кремля для стратегічної наступальної операції проти України значно зросли. Не виключено, що РФ може використитати в Україні бойову авіацію і десант.
Розвідник в інтерв'ю ресурсу «Обозреватель» також повідомив, що чисельність російських військових навколо українських кордонів збільшилася до майже 100 тисяч. А в окупований Крим РФ постачає новітні зразки техніки і зброї. Усе інтерв'ю за хвилину.
РФ завершує формування нових армій у Воронежі, Новочеркаську (Західний і Південний округ) і окупованому Сімферополі. «Досягнення оперативних можливостей армій очікується до кінця 2021 року». Новим арміям поставлять ************ зразки техніки і зброї, зокрема, ударні літаки і вертольоти, ракетну зброю наземного і морського базування.
Військові потужності РФ навколо кордонів України продовжують зростати. Росія розмістила уздовж кордону, в ОРДЛО і Криму близько 87- 90 тисяч військових (з них понад 35 тисяч у 1 і 2 АК РФ на Донбасі). «Також це 1 100 танків 2 500 ББМ, 1 600 артилерійських і ракетних систем, 340 бойових літаків і 240 бойових вертольотів, понад 50 кораблів/катерів і 6 підводних човнів». Ці угруповання РФ може посилити 40 тис військових з Центрів забезпечення мобілізаційного розгортання (ЦОМР). Біля кордонів України створені ЦОМР у Богучарі, Каменськ-Шахтинську і Новоозерному в окупованому Криму.
Нарощування військ РФ у Західному, Південному округах і в ОРДЛО стартувало з осені 2014-2015 - «відразу після початку агресії» проти України, анексії Криму і провалу проекту окупантів «Новоросія».
За період окупації Криму РФ втричі збільшила чисельність військових на анексованому півострові. З 2014 до 2019 їх кількість зросла з 10-12 тисяч до 32,5 тисяч осіб. Агресор привозить і нові озброєння - бойові кораблі, усі види бомбардувальної і винищувальної авіації, ППО С-400 у розгорнутому вигляді і протикорабельні комплекси «Бал» і «Бастіон». До анексії там були лише російські літаки морської авіації, патрульні та Су-24. «РФ використовує Крим як форпост не тільки в Чорноморському регіоні, а й як основну базу для застосування військ Росії в Сирії».
Представник ГУР не виключає використання бойової авіації та десанту Росії на території України. Про це свідчить бойова підготовка російських військових у Криму і масштабні навчання-2019 з висадкою десанту і залученням військово-транспортної авіації. Ще одні навчання РФ провела в Криму у січні за участю Путіна. Там використовували «Калібри», пуски гіперзвукових ракет «Кинджал». «З одного боку, це була демонстрація, з іншого - освоєння театру військових дій у нашому регіоні».
Розвідка України «знає плани Росії по Криму». РФ хоче збільшити склад військовослужбовців до 40 тисяч осіб, а також поставити на окупований півострів «найновітніше озброєння і техніку, які є».
Поставки води в Крим для Путіна «питання стратегічного значення», але не для сільського господарства, а з метою зміцнення військового складника. Тези про водопостачання Криму є «вкиданням, щоб зняти реакцію, побачити, яке буде ставлення».
«У Росії моніторять все, що стосується нашої інфраструктури, наших південних територій, акваторій Чорного та Азовського морів». Для цього Кремль активно розміщує засоби розвідки.
Потужності РФ для стратегічної наступальної операції проти України ростуть. Росія активно розвиває постійні місця дислокації 20-ї армії, 8-ї армії Богучар, Солоті, Кузьмінський і Кадамівський полігони, формує активно дві нові армії, хоча і за термінами відстає. «На 2021-2022 рр. вони повинні закінчити формування армій». Мова йде не тільки про бойові підрозділи, а й про розвідку і логістику. Ці роботи ретельно перевіряються російським керівництвом. А 150 дивізія 8 армії РФ стоїть на українському кордоні і має у розпорядженні 2 мотострілкові і танкові полки, завдання яких наступальні та контрнаступальні операції.
По даним, які не розголошують у змі в Києві чекають декілька сотень бойовиків діри, що приїхали під видом переселенців.
Нещодавно, один із звільнених по обміну повідомив, що в цій групі, під виглядом звільнених, були бойовики які знущались над полоненими!
До чого готують і чому мовчать "бахуси- розслідувачі"?