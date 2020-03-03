EN|RU|UK
Теми дня: Російсько-турецька війна в Сирії Агресія Росії проти України Коронавірус із Китаю Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 Події
  2456  32
Матеріали за темою:
Все про:Павловський_Ігор (59) Гандзюк (439)

 Фігуранта справи Гандзюк Павловського госпіталізували із зали суду: завтра спливає термін його утримання в СІЗО. ВIДЕО

Завтра у фігуранта справи про вбивство активістки Катерини Гандзюк Ігоря Павловського закінчується термін запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою. Однак продовжити його суд поки не може, оскільки Павловського із зали суду забрала швидка.

Про це йдеться в повідомленні групи "Хто замовив Катю Гандзюк?", передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що в Печерському районному суді Києва ще вчора мали розглядати питання про продовження запобіжного заходу Павловському, однак його захисники заявили відвід судді, а потім взагалі зникли з судового засідання. Після того, як Павловському було призначено безкоштовного адвоката, він почав "симулювати хворобливий стан":

Читайте також: У справі Гандзюк відбулося 10 обшуків: Павловському та ще 3 фігурантам оголосили нові підозри, - Офіс Генпрокурора

"Затягування з боку захисту Павловського відбувається з четверга. Уже використовували відведення судді, неявку адвокатів, тепер ось картата ковдра", - сказано в повідомленні.

Суд продовжиться сьогодні о 18:00, зазначають у групі.

Нагадаємо, 31 липня 2018 року на радницю херсонського міського голови Катерину Гандзюк напали біля під'їзду її будинку і облили сірчаною кислотою. Гандзюк потрапила в реанімаційне відділення. 4 листопада активістка померла в лікарні.

6 червня 2019 суд ухвалив вироки виконавцям убивства Гандзюк - вони отримали від трьох до шести з половиною років ув'язнення. Окремо судять Ігоря Павловського, якого слідство вважає посередником між замовниками та виконавцями вбивства. Підозрюваними в замовленні та організації нападу є Владислав Мангер і Олексій Левін.

20 січня 2020 року правоохоронці в Херсоні та інших населених пунктах області провели спецоперацію з метою припинення діяльності злочинної організації, яка здійснювала в регіоні насильство над особами і підпали чужого майна.

21 січня 2020 р. фігуранту справи про вбивство активістки Катерини Гандзюк Ігорю Павловському суд обрав запобіжний захід у вигляді арешту до 4 березня без права внесення застави.

Фігуранта справи Гандзюк Павловського госпіталізували із зали суду: завтра спливає термін його утримання в СІЗО 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179149
 
 
 Топ коментарі
 
Так пускай скорая отвезёт его в лазарет СИЗО.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Да. Уже можно смеятся или еще подождем до завтра?
 показати весь коментар
 
 
ИНСУЛЬТ ПРЯМОЙ КИШКИ, КАК У РОМЫ ОБСЁРОВА !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 показати весь коментар
 
 
Им похер на мнение быдла, они и до этого сцали в глаза, они отвечают только сверху, и уже лет 6 народ это устраивает, как будто это не их страна а таких гусиней в пледах.
 показати весь коментар
 
 
Так пускай скорая отвезёт его в лазарет СИЗО.
 показати весь коментар
 
 
А може це коронавіріс, і потрібна негайна ізоляція в бокс де не будь в Європі ...

 показати весь коментар
 
А вот у зечмолоха кровоизлияния в мозг быть не может по причине отсутствия мозга .
 показати весь коментар
 
 
Тварь, значит точно виновать, и эти обезьяны- судьи не назначат экспертизу и не поимеют за неуважению к суду. Нет судов = нет инвестиций = нет заводов-параходов= нет зарплат, неужели это не очевидно?! Похер кучерявый президент, носатый, или овощ. Без выборности верхушки судебной системы у этой страны нет будущего, судьи лояльные ЛЮБОМУ президенту и глав решателю никогда не изменятся.
Почему в этой стране это единицы понимают и все молчат, народ, вы что холопы крепостные, это чья страна? Кто за вас это будет требовать? добрый дядя депутат из партии вырожденцев? кто?!
 показати весь коментар
 
какой на*уй выборности верхуши, что ты несешь?
тебе мало при3.14здента-имбецила, хочешь чтобы судьи из обычных сервильных взяточников превратились в сервильных взяточников без образования и опыта работы?

необучаемость 146-го уровня
 показати весь коментар
 
Ну да конечно, вчера у него пропали адвокаты, а сегодня когда ему назначили бесплатного ему вдруг резко поплохело, и что самое интересное это сработает и этот симулянт пойдет домой завтра.
 показати весь коментар
 
 
Договор такой. Зря что-ли Мангер бубочке 20 лимонов на избирательную компанию отвалил? Дело нужно развалить. Это же не Риф с Лисой.
 показати весь коментар
 
 
в принципі, наскільки я орієнтуюсь, Павловський також замішаний у цій справі вбивства Гандзюк, але навряд чи на перших ролях; навряд чи в числі організаторів чи навіть посередників... Скоріше: "знав, але не доніс"
 показати весь коментар
 
він самий, але здавати його органам Павловському було "не з руки".
 показати весь коментар
 
Они вдвоем много чего наворотили. Павловский человек Мангера, как Гандзюк была человеком Николаенко.
 показати весь коментар
 
Вот, вроде бы, налицо издевательство над правосудием, верно? А когда вспоминаешь что Именно у нас связывается с понятием "Правосудие", то сразу становится понятно: эта тварь над всеми нами издевается. Легко и просто. И, заметьте- он продолжит издеваться, столь же легко... Пичалька.
 показати весь коментар
 
 
Дякуйте Портнову за КПК. Ніяких проблем не було внести до нього норму, що до оголошення рішення суду запобіжний захід діє, або строк розгляду клопотання про продовження не включається до часу дії запобіжного. І ніяких цирків, просто не було би.
 показати весь коментар
 
 
Портнов звісно лайно, але якби "елітному" падлу це не було вигідно, то цю норму давно вже б змінили!
 показати весь коментар
 
Ну то нехай 73% запитають у своїх обранців чому досі не змінили?
так... я забув, він же їм нічого не винний..
 показати весь коментар
 
Никому дела нет, а там выше, где Пороха спросили про Лондонский концерт, народ рубится, жах...
 показати весь коментар
 
 
Единственная тема за кучу последнего времени, где Пороха можно хоть как-то пнуть. У зебилов маленькая отдушина на фоне последних постоянных зашкваров.
 показати весь коментар
 
 
ЗЕЛЕНОЕ ПРАВОСУДИЕ - А ШО ВЫ ХОТЕЛИ - ПОРА ИХ МЕТЛОЙ СМЕТАТЬ - ПРИ НИХ ЕЩЕ ХУЖЕ ВСЕ СТАЛО
 показати весь коментар
 
 
Невод рыбак расстилал по брегу студеного моря;
Мальчик отцу помогал. Отрок, оставь рыбака!
Мрежи иные тебя ожидают, иные заботы:
Будешь умы уловлять, будешь помощник царям.
 показати весь коментар
 
 
К 4-му апреля срочно передать животворящие клетчатые одеяла фигурантам дела Шеремета. Как видим прецедент был и не один, срабатывает. При этом клетчатое одеяло законодательно признать как непреодолимую силу.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору