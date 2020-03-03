 Одеська облрада просить президента і генпрокурора розслідувати події 2 травня 2014 року

За це рішення проголосували 49 із 84 депутатів облради, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на місцеве видання Таймер..

Автором проєкту рішення став заступник голови облради та представник "Опозиційної платформи" Вадим Шкарівський. За його словами, одесити мають право знати правду про ті події.

Обговорення питання супроводжувалося скандалами. Так, депутат облради від БПП Віталій Свічинський запропонував додати до звернення також вимогу розслідувати події 19 лютого 2014 року (коли група невідомих побила активістів євромайдану і журналістів під будівлею облради) і 3 березня (коли там же проходив мітинг активістів Куликового поля). Однак колеги пропозицію Свічинського не підтримали: за проголосували лише 39 осіб.

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Активісти, включно з главою південної філії Інституту національної пам'яті Сергієм Гуцалюком, які були присутні на засіданні, вигуками намагалися зірвати голосування. Гуцалюк, зокрема, пригрозив депутатам, які підтримають проєкт рішення, що "рано чи пізно їм доведеться відповідати перед суспільством, оскільки Одеса - це Україна".

Також "Опозиційна платформа" пропонувала затвердити рішення про встановлення пам'ятника загиблим 2 травня, проте це питання було знято з розгляду за ініціативою губернатора Одеської області Максима Куцого.

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Нагадаємо, 2 травня 2014 року в Одесі під час масових заворушень загинули 48 осіб і понад 200 дістали поранення. Більшість загинули під час пожежі в Будинку профспілок. Правоохоронні органи відкрили близько десятка кримінальних проваджень, що стосуються різних фактів. Одне з найбільш резонансних з них - справа про події на Грецькій площі, де відбулися перші сутички між проросійськими і проукраїнськими активістами.

Одного з фігурантів "справи 2 травня" - російського бойовика Євгена Мефьодова, обвинуваченого в посяганні на територіальну цілісність України, видали РФ в рамках обміну утримуваними особами.