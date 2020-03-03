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 Політика України, Суспільство
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Все про:облрада (136) Одеса (2385)

 Одеська облрада просить президента і генпрокурора розслідувати події 2 травня 2014 року

Депутати Одеської облради на сесії 3 березня ухвалили звернення до президента Володимира Зеленського та генерального прокурора Руслана Рябошапки з вимогою провести розслідування трагедії 2 травня 2014 року в Одесі.

За це рішення проголосували 49 із 84 депутатів облради, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на місцеве видання Таймер..

Автором проєкту рішення став заступник голови облради та представник "Опозиційної платформи" Вадим Шкарівський. За його словами, одесити мають право знати правду про ті події.

Обговорення питання супроводжувалося скандалами. Так, депутат облради від БПП Віталій Свічинський запропонував додати до звернення також вимогу розслідувати події 19 лютого 2014 року (коли група невідомих побила активістів євромайдану і журналістів під будівлею облради) і 3 березня (коли там же проходив мітинг активістів Куликового поля). Однак колеги пропозицію Свічинського не підтримали: за проголосували лише 39 осіб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Очікую закриття провадження і спростування абсурдних обвинувачень", - Аваков про справу ДБР проти Парубія за події в Одесі

Активісти, включно з главою південної філії Інституту національної пам'яті Сергієм Гуцалюком, які були присутні на засіданні, вигуками намагалися зірвати голосування. Гуцалюк, зокрема, пригрозив депутатам, які підтримають проєкт рішення, що "рано чи пізно їм доведеться відповідати перед суспільством, оскільки Одеса - це Україна".

Також "Опозиційна платформа" пропонувала затвердити рішення про встановлення пам'ятника загиблим 2 травня, проте це питання було знято з розгляду за ініціативою губернатора Одеської області Максима Куцого.

Також читайте: "Очікую закриття провадження і спростування абсурдних обвинувачень", - Аваков про справу ДБР проти Парубія за події в Одесі

Нагадаємо, 2 травня 2014 року в Одесі під час масових заворушень загинули 48 осіб і понад 200 дістали поранення. Більшість загинули під час пожежі в Будинку профспілок. Правоохоронні органи відкрили близько десятка кримінальних проваджень, що стосуються різних фактів. Одне з найбільш резонансних з них - справа про події на Грецькій площі, де відбулися перші сутички між проросійськими і проукраїнськими активістами.

Одного з фігурантів "справи 2 травня" - російського бойовика Євгена Мефьодова, обвинуваченого в посяганні на територіальну цілісність України, видали РФ в рамках обміну утримуваними особами.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179148
 
 
 Топ коментарі
 
Реваншистский шабаш в самом разгаре.
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Президента, генпрокурора, Бога еще попросите. А местные менты чего раасследование не проведут, как поддерживали сепаров, прикрывали расстрелы активистов во время мирного марша, организовали в том доме профсоюзов базу кацапских боевиков?
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ну чому тварі,я наприклад хотів би щоб поставили крапку в цій справі,щоб усім показали як менти і проросійскі сили стріляли в українців,як московсько-путінскі холуї хотіли зробити в Одесі ОНР і як патріоти героїчно зашкварили колобрантів(і видати їм всім медалі за оборону Одеси)...
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Кто, Портнов с Киваловым? Хотеть не вредно...
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ці всі покидьки людей бояться як вогню,якщо навіть пару десятків патріотів вийдуть під суд,повірте,перемога буде за нами...треба боротися просто,і все буде,а як тільки опустимо руки наз з'їдять..а в ділі 2 травня дійсно потрібно ставити крапку щоб більше ніхто не спикулював на цій темі..
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Я только за, только все зачинщики смылись в рашу да приднестровье, а тех что остались было, обменяли на таксиситов...
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янукович також втік,але це не завадило його судити
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Президента, генпрокурора, Бога еще попросите. А местные менты чего раасследование не проведут, как поддерживали сепаров, прикрывали расстрелы активистов во время мирного марша, организовали в том доме профсоюзов базу кацапских боевиков?
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Фучеджи скоро вернется, восстановится в должности, получит компенсации - вот он все и расследует.
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О є бебі. Саме тому розслідувати буде він. Це давня КВНівська традиція, віддавати антиукраїнську справу у лапки представника злочинця-агресора.
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Щас! Вот только найдут волонтеров и ветеранов, похожих на фото и видеодокументах и пойдет жара!
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Вату в мешке не спрячешь,она как тот вирус чувствует ослабленый организм(зелёная власть) вылазит и начинает расцветать
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2 мая это ответ на вопрос "а чо мы магли сделать???" мирным лугандонцам которые "на рефирендум нихадил ваабще"
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Значит , кто выступил на защиту Украины Пересадят .Повесят поджех дома профсоюза , а действительно кто Это сделал и Заморачиваться не будут.
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Фучеджи - вот главный фигурант этого дела, который знает заказчика . Его собственно и все одесситы знают, вернее, их. Но именно фучкжди мог бы дать показания в суде.
Само это ничтожество никогда бы не посмело действовать самостоятельно, вооружать титушек, оплачивать их. Оно само деньги получило кровавые за убийство ультрас и за попытку силового разгона мирной акции в поддержку Украины .
А уж сгоревший дом профсоюзов- это следствие
А ,возможно, и часть плана. Ведь главный одесский мчсник боделан добирался вместе с пожарными 40 минут к дому профсоюзов- одесситы знают, что там две минуты ехать. Ждали, когда побольше людей сгорит, чтобы вызвать резонанс, но получили обратный эффект
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а все потому что порошок - козлина, все договаривался с упырями которых нужно было выжигать каленым железом, так он наоборот с упырями выжигал добровольцев
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Это когда он добровольцев выжигал? Дядя ты попутал его с Зеленским!
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Значит правильно, что хотят разобавться.Ты повтори со своими детьми, матерью и отцом.
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Всё правильно, расследовать и деятельность этих депутатов, а президенту сделать этот день национальным праздником как день первой победы над росиянским фашизмом в Украине.
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сепары с кацапами хотели оторвать от Украины Одесскую область для создания говнороссии, патриоты Украины не позволили этому свершиться, поэтому кацапские кураторы устроили пропокацию в виде пожара в доме профсоюзов для того, что бы разгонять фейки про фошистов, тем самым оправдывая свое вооруженное вторжение в Крым и Донбасс.
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а хто там нарікав, що на форумі "Думська" підтримують ***** і *****?
Мало цих депутатів з самої Одеси?
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Хрен его знает, что то пучит одесский жопоблок...
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ну, шо зелібоби, шоб ви повиздихали від короновірусу
тупих поменшає
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а чего же тут расследовать ..? почерк куйла на весь мир одинаков...смотрим Грозный
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Сейчас нахожусь в Одессе. Хочу признаться: впервые у меня не получился Праздник. Праздник возвращения с контракта. А всему виной- придурки и дуры, в аэропорту Стамбула. Где-то четверть пассажиров рейса Стамбул- Одесса- в масках. Коронавирус. Идиоты, мля. Жрали они, снимая маски, потом- снова напяливали. Наверное, полагали, что у вируса тоже- обеденный перерыв.
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Привет! Не знаю. Я- употреблял, поболее, чем сто. Вчера тебе звонил, из Ганы, ты был "позазоною".
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Столько уже здесь тех, с кем надо поговорить, кого расспросить. Те, кто про жареное говорит. Разве нормальный человек такое напишет?
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Там были убиты только одесситы и у них не нашли оружия.
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а какая разница, если все дорожки заасфальтированы и хорошо освещены?
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Началось... сей час начнут отлавливать тех кто был прости "Бесссерабской рыспублыкы". Киссе аж к...нчал от предвкушения стать главой этой хрени. Пресман также был не против. Активно бегал в этих кругах бывший глава Раздельнянской райрады Сигал. Последний так вообще конченный экземпляр. В прочем как и все перечисленные. Мусора уже готовились поднимать кацапские аквафреши. Прошло столько времени. По итогу мы сделали круг и вернулись с того, с чего начали. Только теперь у местных коллоборантов есть возможность исковеркать факты и сделать украинцев виноватыми в том, что они не стали предателями и не захотели назад в **...нутую империю. Звиздец.
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ватные террористы реванш подняли..там уже все расследовано..всех арестовать надо с кофискацией..
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Нужно дело поставить с ног на голову и обвинить патриотов вместо фсбешных провокаторов.
Реванш шагает по стране...
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Шо там расследАвать фанатов в вагон и на соловки, а ментам по медальке и почетную грамоту ,ну там путевку в крим еще, паек на харчи ну все шоб по людски по народному.
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Моя дочь там была до половины третьего ночи. Пусть расследуют. Особенно пусть спросят тех, кто желает повторить. Пусть повторит. Со своими детьми, женой, родителями.
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какие такие "события"?
была "попытка захвата государственной власти бандформированиеями"
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Там люди прогуливались в праздничный день. Пусть разберутся что с ними сделали.
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Таки да. Хотели запугать одесситов и устроить власть бандюков, которые убили столько людей. Не получилось. Мы не боимся тех бандитов.
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Пока в Украине 70% народа которому "всеравно" - до тех пор РФ и ее пророссийские партии в Украине будут мутить воду на разных темах "русского мира".
Увы от этого некуда деться, пока РФ не развалилась на 10-15 мелких стран. Только тогда Империя и ее идеологические мифы развеются.
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Одесситам не все равно что сделали с их земляками 2 мая. Пускай разбираются. Нам никогда не будет все равно что было в Одессе.
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