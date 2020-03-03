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 Політика України
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 Реформа будівельної галузі, розроблена урядом, може призвести до повної втрати державою контролю над будівельною сферою, - "Главком"

Пропонована Кабміном реформа, фактично, передбачає замість існуючої ДАБІ створити відразу три нові органи

Про це йдеться в матеріалі "Главкому". "Запропоновані ініціативи можуть не посилити боротьбу з будівельними шахраями, а навпаки – полегшити їм життя. Якщо постанови будуть прийняті в нинішньому вигляді, ринку загрожує колапс – контролювати забудовників буде нема кому, а місцеві чиновники за певну подяку закриватимуть очі на незаконні забудови. Держава просто припинить контролювати будівництво, відповідно постраждають сумлінні забудовники та інвестори", - сказано в матеріалі.

Пропонована Кабміном реформа, фактично, передбачає замість існуючої ДАБІ створити відразу три нові органи - Державна інспекція містобудування України, Державна сервісна служба містобудування України, Державне агентство з питань технічного регулювання і містобудування.

"Робити реформу в будівельній галузі в запропонований спосіб – це посіяти ще більший хаос в ній та паралізувати контроль в містобудуванні. Новостворені органи, не маючи повного пакету проєктної документації, видаватимуть дозволи на будівництво, яке не відповідатиме будівельним нормам. А прийняття готових об’єктів відбуватиметься без їхньої перевірки відповідності документації та будівельним нормам, що може призвести до небезпечних наслідків", - пише автор матеріалу.

За даними ЗМІ, проекти постанов уряду готувались Олександром Сергієнком, який очолював управління дозвільних процедур ДАБІ в часи Януковича, – тож, добре обізнаний в усіх мутних схемах, що існують в інспекції. Саме Сергієнка журналісти-розслідувачі називали автором схеми "$5 з квадратного метра", які треба було заплатити за отримання дозвільних документів на будівництво.

"Те, що персонаж з таким бекграундом зараз перейнявся будівельною реформою, – зайвий сигнал, що проблему корупції в цій галузі треба вирішувати іншими методами", - робить висновки журналіст.

Нагадаємо, Кабміном підготовлено проекти двох постанов: "Про оптимізацію органів державно-архітектурно-будівельного контролю та нагляду", що передбачає утворення Державної інспекціїмістобудування України (ДІМУ) та Державного агентстваз питань технічного регулювання і містобудування України.

Другий пропонований урядом проект – "Про ліквідацію Державної архітектурно-будівельної інспекції України та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України". Згідно з ним, замість ДАБІ утворюється Державна сервісна служба містобудування України.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179146
 
 
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А что у государства есть контроль над строительной сферой?если и есть то все легко решается взятками.
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Напомните, пожалуйста, про "автоматическую" индексацию пенсий в 2018 году?
Возможно я что-то пропустил.
А повышать пенсии перед выборами - это старая традиция для идиотов.
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Закон, прийнятий ще у 2018-му, передбачав автоматичну індексацію пенсій 1-го березня кожного року на величину інфляції попереднього року. Цього року його не виконують.
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Пенсии проиндексировали в октябре 2017 (причем очень существенно мне подняли на 2200 грн ) По этому в 2018 индексацию не проводили . При Гройсмане 2 раза индексировали.
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Спасибо за информацию. Теперь буду в курсе.
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Так їхні "реформи" і спрямовані на цілковитий розвал держави.
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Ну и хорошо, хоть прижмут всех этих Микитасей к ногтю, а этот чёртов Новбуд что творит?
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Реформа по развалу Украины , - Впервые такое слышу.
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