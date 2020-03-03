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 Спорт, За кордоном
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 Літня Олімпіада в Токіо не скасовується, - МОК

Міжнародний олімпійський комітет не планує скасовувати літню Олімпіаду 2020 року в Токіо через коронавірус.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише "Інтерфакс-Україна" з посиланням на пресслужбу МОК, який проводить в Лозанні засідання, присвячене підготовці до Олімпіади-2020 в Токіо і проблеми коронавірусу.

"Комітет закликає всіх спортсменів продовжувати підготовку до Олімпійських ігор в Токіо-2020. МОК продовжить надавати підтримку спортсменам, надаючи їм новітню інформацію і розробки", - сказано в заяві МОК.

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Виконком МОК "високо оцінює і підтримує вжиті заходи робочої групи, створеної в лютому, до якої увійшли представники МОК, оргкомітету "Токіо-2020", представники влади Токіо й уряду Японії, а також представники Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), з підготовки до Олімпіади".

Літні Олімпійські ігри 2020 року відбудуться в Токіо з 24 липня по 9 серпня.

Читайте також: Літня Олімпіада в Токіо може бути скасована, якщо ситуація з коронавірусом не покращиться до травня, - МОК

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179141
 
   
 Топ коментарі
 
Скорее всего проведут, слишком большие деньги вложены, но возможно при пустых трибунах.
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" Иду я на Олимпийский стадион в Токио, а вдоль дороги мертвые с косами стоят... И тишина..."
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Где - то читал , что оно сдыхает при +40 . В Украине , в ближайшее время не стОит ждать +20 С . Раздувать панику тоже , не стОит . Думаю , что этот вирус работает , как обычный грипп . Я сам переболел гриппом три года назад . Была температура 39,3 , но только одну ночь . Дальше просто откашливал всякую гадость . Интересно , что моя жена от меня не заразилась .
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...жаль, русне не устроят филиал Олимпиады в Ухане...
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Скорее всего проведут, слишком большие деньги вложены, но возможно при пустых трибунах.
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цікаво Китай буде серед претендентів на перше місце чи США без шансів для конкурентів займає першу сходинку?
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" Иду я на Олимпийский стадион в Токио, а вдоль дороги мертвые с косами стоят... И тишина..."
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Будет пир во время чумы? Они ж все потом хлынут назад, домой. кто куда. Будем к Скалецкой в Санжары подселять? Или пусть сразу в европу топают. Пешком. По воздушку! И ничго, что это уже будет не зима и не весна. Все вирусы подремлют и позже проснутся с новой силой! Голодные и злые!)) Ховайся кто может.
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Может ещё некоторые думают что Токио это Китай
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Не думаю , что японцы дураки . Страна , пережившая атомную бомбардировку и Фукусиму должна понимать последствия своих решений и действий . Скорей всего они уже знают , что это за вирус и как его лечить .
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Это ГРЗ и оно как и люьое другое при температурах +20 просто здохнет как зараза
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Где - то читал , что оно сдыхает при +40 . В Украине , в ближайшее время не стОит ждать +20 С . Раздувать панику тоже , не стОит . Думаю , что этот вирус работает , как обычный грипп . Я сам переболел гриппом три года назад . Была температура 39,3 , но только одну ночь . Дальше просто откашливал всякую гадость . Интересно , что моя жена от меня не заразилась .
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