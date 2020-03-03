 Тест-систем і реагентів для діагностики коронавірусу в Україні вистачить для обстеження 960 осіб, - Кабмін

Про це повідомляється на інфосторінці з актуальною інформацією про новий коронавірус, створеної Кабінетом міністрів у вівторок, передає Цензор.НЕТ.

"Україна закупила тест-системи для виявлення нового коронавірусу. Тест-система і реагенти розраховані на обстеження 960 осіб, чого вистачить до моменту отримання чергових реагентів. Лабораторному діагностуванню на новий коронавірус підлягають випадки, які чітко підпадають під критерії ВООЗ як підозрілі", - сказано в повідомленні.

Крім того, наголошується, що в Україні достатньо апаратів штучної вентиляції легень, а також засобів індивідуального захисту.

Дивіться також: Виявлення першого випадку зараження коронавірусом COVID-19 в Україні, - брифінг заступника голови МОЗ Ляшка. ВIДЕО

"В Україні тільки в інфекційних лікарнях 605 апаратів штучного дихання. Цього достатньо. За необхідності буде залучено апарати штучного дихання з інших лікарень. (...) Україна забезпечена достатньою кількістю засобів індивідуального захисту", - сказано в повідомленні.

Крім цього на сторінці повідомляється, що тільки 3% випадків потребують реанімаційних заходів і Україна повністю готова надавати необхідну медичну допомогу.

Нагадаємо, в Україні виявили перший випадок зараження коронавірусом COVID-19.