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 Політика України, Здоров'я
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Все про:Кабмін (3749) тестування (58) COVID-19 (461)

 Тест-систем і реагентів для діагностики коронавірусу в Україні вистачить для обстеження 960 осіб, - Кабмін

Тест-систем для діагностики коронавірусу достатньо для обстеження 960 осіб.

Про це повідомляється на інфосторінці з актуальною інформацією про новий коронавірус, створеної Кабінетом міністрів у вівторок, передає Цензор.НЕТ.

"Україна закупила тест-системи для виявлення нового коронавірусу. Тест-система і реагенти розраховані на обстеження 960 осіб, чого вистачить до моменту отримання чергових реагентів. Лабораторному діагностуванню на новий коронавірус підлягають випадки, які чітко підпадають під критерії ВООЗ як підозрілі", - сказано в повідомленні.

Крім того, наголошується, що в Україні достатньо апаратів штучної вентиляції легень, а також засобів індивідуального захисту.

Дивіться також: Виявлення першого випадку зараження коронавірусом COVID-19 в Україні, - брифінг заступника голови МОЗ Ляшка. ВIДЕО

"В Україні тільки в інфекційних лікарнях 605 апаратів штучного дихання. Цього достатньо. За необхідності буде залучено апарати штучного дихання з інших лікарень. (...) Україна забезпечена достатньою кількістю засобів індивідуального захисту", - сказано в повідомленні.

Крім цього на сторінці повідомляється, що тільки 3% випадків потребують реанімаційних заходів і Україна повністю готова надавати необхідну медичну допомогу.

Нагадаємо, в Україні виявили перший випадок зараження коронавірусом COVID-19.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179140
 
 
 Топ коментарі
 
лежат запечатанные в темном чулане, а должны быть распределены по областям.
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Кабмин - аферисты, брехуны и сатанисты, даже в одном предложении делают манипуляцию для дураков. Тестов ДОСТАТОЧНО ... для обследования 960 чел., вместо этого нужно писать - тестов ХВАТАЕТ для обследования... Достаточно говорят, когда хватает на все случаи.
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лежат запечатанные в темном чулане, а должны быть распределены по областям.
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напомнило...как в Одессе, в колледже пожар страшнейший, а огнетушители все под замком в кладовке у завхоза
так и тут... системы где-то есть... но то для предсмертников? да?
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Кабмин - аферисты, брехуны и сатанисты, даже в одном предложении делают манипуляцию для дураков. Тестов ДОСТАТОЧНО ... для обследования 960 чел., вместо этого нужно писать - тестов ХВАТАЕТ для обследования... Достаточно говорят, когда хватает на все случаи.
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Одному американцу в карантине дважды делали тесты как полагается через день (то есть на одного минимум два теста надо). И ничего не нашли и выпустили. А потом третий тест показал что он -- носитель. Скандал и его опять упаковали в карантин. То есть на одного человека потратили три теста!!! То ,о чем говорит МОЗ -- это полная ерунда.
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Поэтому анализы отправляют в Лондон. Ох и киздливая наша влада.
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А чим щоденних 1000-2000 з пневмонією тестують?
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Временем, выживут значит не короновирус.
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на кабмин, депутатов и облгосадминистрации хватит... а остальные - гуляйте
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Судя по гробовому молчанию презика , он не в Украине.
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Нє хватіт. Там навіть на 95 не хватіт.
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Китам не вистачає 1 500 000 вироблених на тиждень. Я розумію що китів багато, але вони виробляють хоча б 1 на 1000. Хтось поділіть 40 000 000 на 960...
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Ну, а остальные не доживут до перерасчёта пенсий ! И бюджету облегчение!
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Ого аж 960, а сколько в день прилетает и приезжает только из одной Италии.
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Симптоми коронавірусу ніяк не відрізняються від грві. Тобто, кожному в кого "нежить...температура...кашель" потрібно робити тест ? А їх усього 960 ???? Та це просто ппц який системний підхід, топ.
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960 шт? А скiльки iз них, з кацапським, забороненим, реагентом?
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