 Росія хоче хитрістю змусити Європу визнати анексію Криму, - Democratic Europe

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє УНІАН із посиланням на Democratic Europe.
Так, у березні 2019 мін'юст Бельгії зареєстрував неурядову громадську організацію "Міжнародна асоціація "Таврида" (співзасновники - московська Міжнародна рада російських співвітчизників і брюссельська European Russian Community). Задеклароване завдання - "відстоювання інтересів населення Криму в міжнародних інстанціях". Але буквально відразу бельгійський мін'юст анулював реєстрацію. Юристи прийшли до висновку, що діяльність "Тавриди" загрожує державним інтересам. Одним із основних аргументів стало те, що організація була створена за погодженням з адміністрацією президента РФ і фінансувалася з держбюджету Росії.
Опинившись на нелегальному становищі, "Таврида" стала відпрацьовувати варіанти перереєстрації в Австрії, Італії і Швейцарії. Це дало б її представникам доступ до коридорів Європарламенту і Єврокомісії. Не виключено, що в разі провалу спроби перереєструватися в ЄС організація просто змінить вивіску, але її суть залишиться незмінною - вона виконуватиме роль "троянського коня" Росії. Про це йдеться в статті, опублікованій Democratic Europe. У матеріалі наголошується, що саме на "Тавриду" Росія робить ставку щодо рішення Міжнародного трибуналу ООН із морського права щодо дій РФ у Керченській протоці 25 листопада 2018 року. Зокрема, "Тавриді" було доручено скликати навесні 2020 року так званий Громадський Суд, на якому - засудити дії і позицію України стосовно окупованого Криму.
Ще один приклад використання громадських організацій у спробах "узаконити" окупацію півострова - "Російська асоціація античних міст". Вона створена 6 лютого 2020 року, привід - річниця заснування (2,5 тис. років) Боспорського царства (зі столицею Пантікапей, нині - Керч). Мета - нібито збереження археологічної спадщини античних часів.
При цьому на 24-25 квітня 2020 року під час "Шостого Ялтинського міжнародного економічного форуму" заплановано оформлення на базі згаданої структури "Міжнародної асоціації античних міст", до якої РФ запросила приєднатися Грецію, Італію, Болгарію, Туреччину, Сербію, Вірменію, Ізраїль, Ліван, Йорданію, Сирію і Туніс. Представникам міністерств культури в Афінах, Римі, Софії та Анкарі слід розуміти, що підконтрольні Кремлю ЗМІ будуть раді заявити, що "чотири держави зі складу НАТО, три держави ЄС і ще низка країн переступили через геополітичні перешкоди, західні санкції, штучні обмеження й інші бар'єри і, нарешті, офіційно визнали приналежність півострова Крим Російській Федерації".
Таким чином, мета створення асоціації буде повністю виправдана - мимохіть кілька авторитетних держав фактично визнають російську владу в окупованому Криму.
Это к вопросу, почему Крым не защищали
А как работают украинские политики в предупреждении рашкиных усилий?
"Ах обмануть меня не трудно я сам обманываться рад" как сказал расейский пиит
«Ваше Императорское Величество, Ваше Высочество и Ваша Светлость» Владимир Владимирович ! Я ничтожество на коленях приползу к вашему Величеству и буду нижайше просить у Вас позволения на капитуляцию Украины на милость вашей Великой империи - орды паРаши.
Я буду и далее всегда преданно служить вашему Императорскому Величеству и вашей кровавой империи - орды!
Ваш преданный раб, экс- клоун, верный Слуга ...резидент и исправный капитулянт ЗЕбил.
Турки снова жгут лапти
Ситуация по турецко-российском противостоянию в Сирии начала немного проясняться. Вчера, во время телефонных переговоров Эрдогана и Путина, было достигнуто соглашение о прекращении активных боевых действий, причем - Эрдоган согласился вывести войска из Саракиба, поскольку Путину это было принципиально важно, и как сообщают источники, уже военные РФ начали задавать неприятные вопросы, по поводу своего военно-политического руководства.
Говорят, что Эрдоган согласился отвести войска и отозвать свою авиацию, но пообещал, что легко вернет и Саракиб и всю зону деэскалации, в случае чего. Путин же пообещал разобраться с «провокаторами», которые устроили засаду на турецких военных и пустить их в расход по законам военного времени.
Поэтому турецкие войска не потерпели никакого поражения в Саракибе, а отошли, получив соответствующий приказ. Так что никакой победы россиян там нет и быть не могло. Косвенно это подтверждает то, что туда вошли бронемашины в ливреях военной полиции, а не танки, как это всегда бывает. Шли и танки, но танки турки сожгли на трассе. На всякий случай.
Эрдоган пообещал, что любая самодеятельность «третьих сил» будет уничтожена.
Около 3-4 часов назад третья сила таки нарушила достигнутое соглашение и сначала перемещаться в направлениях, где их не должно быть, и замес продолжился. Видимо, турецкие военные имели приказ лупить противника без дополнительных приказов, если они окажутся в таких местах.
На данный момент идут сообщения о том, что нанесены воздушные ударыминимум по 10 целям, в результате чего уничтожена бронетехника противника. Все удары нанесены вне Саракиба.
Кроме того, есть сообщения о том, что в районе Идлиба сбиты еще два самолета «режима», один из них L-39, пилот покинул машину но погиб. Как - не сообщается. Из Идлиба пишут, что над городом постоянно кружат 2 F-16 TAF. И буквально в течение этого часа был сбит дрон противника.
В общем, ситуация напряженная и раздача может возобновиться в один момент. Поэтому сыпать на Эрдогана - нет смысла. Он осуществляет какой-то свой план, который мы можем наблюдать лишь по тому, что заметно и не видим большей его части.
Вечером мы вернемся к этой теме.https://defence-line.org/2020/03/turki-snova-zhgut-lapti/
"Український народ більше пишається турецьким президентом, ніж своїм!!"
(фб)