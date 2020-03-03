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 Політика України, Події
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Все про:безпілотник (440) розслідування (1652) СБУ (5352) Арахамія (248) Балаклія (147)

 СБУ про вибухи в Балаклії: Версія про скидання боєприпасів з безпілотника підтверджена експертизою і є основною

Основною версією слідства щодо вибухів у Балаклії є диверсія.

Про це повідомила пресслужба СБУ у відповідь на запит "Української правди", передає Цензор.НЕТ.

"Ініційована Службою комплексна експертиза підтвердила основну версію слідства. Згідно з висновком експерта зафіксований радіолокаційними станціями Держпідприємства "Украерорух" "проліт безпілотного літального апарату над територією Арсеналу пов'язаний з настанням подій, а саме із застосуванням (скиданням) некерованих боєприпасів по майданчиках відкритого зберігання боєприпасів"", - говориться в коментарі.

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Водночас зазначається, що слідчі не відкидають й інші версії, що призвели до вибухів на артилерійських складах, які перевіряються в ході розслідування.

Однак вказують, що версія приховування нестачі боєприпасів на суму 560 мільйонів не знайшла свого підтвердження. Слідство встановило, що, дійсно, за результатами аудиторської перевірки від 28.02.2017 було встановлено "ризики нестачі боєприпасів" на суму 560 мільйонів гривень. Проте вже після подій на Арсеналі шляхом зустрічних перевірок у більшості випадків було підтверджено відвантаження боєприпасів і суму "ризиків нестачі боєприпасів" зменшено до 748 тисяч гривень.

Раніше "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що версія про диверсію, здійснену за допомогою безпілотника, як причину вибухів на складах в Балаклії була "нав'язаною", "політично ангажованою" і виявилася "фейком".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сотні людей прийшли попрощатися із загиблими під час вибухів у Балаклії військовослужбовцями Дмитром Мовчаном та Денисом Ярмаком. ФОТОрепортаж

Нагадаємо, 15 листопада приблизно о 14:30 пролунало понад 10 вибухів на 65-му арсеналі Збройних сил України в Балаклії Харківської області. Унаслідок вибухів двоє саперів загинули на місці, ще п'ятеро зазнали поранень та опіків. Згодом один із поранених від зазнаних поранень помер у лікарні.

Нагадаємо, що за попередніми даними оперативної групи Генштабу встановлено, що "15 листопада на спеціально обладнаному місці - майданчику зберігання вибухонебезпечних предметів № 4 групами розмінування здійснювалися роботи з розмінування та знищення вибухонебезпечних предметів. О 14:28, ймовірно під час завантаження залишків боєприпасів та їхніх елементів, які було підготовлено для подальшого знищення (утилізації), зокрема твердопаливного двигуна до ракет 3М9 зенітно-ракетного комплексу "Куб", відбулось його загорання з подальшим підривом накопичених для знищення вибохонебезпечних предметів".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179136
 
   
 Топ коментарі
 
агрохимия с этим не согласная... СБУ о взрывах в Балаклее: Версия о сбрасывании боеприпасов с беспилотника подтверждена экспертизой и является основной - Цензор.НЕТ 7716
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Очередной пук от Алахамии. Не знает как привлечь внимание после воды в Крым и непонятками кто стрелял...
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Нипонел. А разве не Свинарчуки с Порошенко темной ночью склад взорвали? СБУ о взрывах в Балаклее: Версия о сбрасывании боеприпасов с беспилотника подтверждена экспертизой и является основной - Цензор.НЕТ 8250
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Та да.Вроді й дорослий дядько,а на голові якесь "Ко-ко-ко".
СБУ про вибухи в Балаклії: Версія про скидання боєприпасів з безпілотника підтверджена експертизою і є основною - Цензор.НЕТ 2878
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Полная симметрия. Что в голове, то и на голове.
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да не арахамия, а хламидия! сколько раз поправлять?
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Проще говоря-виновных не будет.Не безпилотник же судить.
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та там стопудово путин виноват )
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Боинг хохлы сбили...а моряков пораженко в керченский котел на убой отправил.
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Очередной пук от Алахамии. Не знает как привлечь внимание после воды в Крым и непонятками кто стрелял...
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*** е. вражеская пропаганда в действии. Говнохамия забыл еще озвучить про убитого брата Порошенка и устроенную им же "провокацию" в Керченском проливе.
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так что, по саперам целились? брехня какая-то
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Нипонел. А разве не Свинарчуки с Порошенко темной ночью склад взорвали? СБУ о взрывах в Балаклее: Версия о сбрасывании боеприпасов с беспилотника подтверждена экспертизой и является основной - Цензор.НЕТ 8250
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Шикарно зіскокнули з теми. УсЬО, крайніх ніц.
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от ара-хамия....шо не ляпнет - как в лужу пёрнет...
шо за недоразумение... хуже скрабеевой, чеснослово! ))))
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А Гриценки и Кузьмуки на свободе и ухмыляются в усы.
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А как же бред арахарии,про недостачу? Опять,брехня?
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Проверка была 28 февраля, и буквально в марте склад сгорает, лично я в такую случайность не верю.
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Если есть другие данные или подозреваемые представь ,следователям.Это тебе не кино ,верю не верю.
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Говнохамию следует вызвать на допрос,откуда у него инфа? пусть расскажет. вдруг он что то знает но скрывает
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Факт наличия пролета беспилотника не отменяет факта выявления недостачи и версии о поджоге с целью скрыть хищения.
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Тобі досі діє паркан сечі Зеленського в очі? Оце психоактив, ЛСД відпочиває!
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тобто як це? який безпілотник?
але ж... Порох... підірвав власні склади...
розкрадання армії...
свинарчуки...

СБУ о взрывах в Балаклее: Версия о сбрасывании боеприпасов с беспилотника подтверждена экспертизой и является основной - Цензор.НЕТ 1650
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Ищите поблизости следы кремлёвской руки-ноги, а возможно даже и лично путина )
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потому, что он надеется и ждёт, когда его зекоманда вернёт
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Тому що він з цієї ж когорти зрадників.
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Как удобно.Списать на войну все недостачи, которые копились десятилетиями . Кто же сейчас признается ? Чтобы кацапы на всех каналах тв тему муссировали ? Уж лучше СБУ подтвердит безпилотник. Лучше сладкая ложь , чем горькая правда.
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От дивує мене. Що при *******, що при зелі, на зарплату топ чиновникам в лями вистачає, а на охорону стратегічних складів - ніть.
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Следим за руками, аудиторская проверка выявила нехватку на полмиллиарда 28 февраля 2017, и сразу же в марте 2017 этот склад сгорает практически полностью. Удивительное совпадение правда.
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Очевидное - невероятное .
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путем встречных проверок в большинстве случаев была подтверждена отгрузка боеприпасов и сумма "рисков нехватки боеприпасов" уменьшилась до 748 тысяч гривен. Источник: https://censor.net.ua/n3179136
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Ну да конечно, значит проверяющие нашли нарушений на полмиллиарда а после подрыва выяснилось что они просто идиоты и хотели оболгать честнейших военных, в такое поверят только люди с соей головного мозга.
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І які там докази? Де залишки того, що скинув безпілотник? Чи він лазерним променем підпалив? А на інших складах що було? НЛО?
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Жди сейчас к тебе выехал курьер с результатами экспертизы и доказательствами.
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Мабуть ця справа ( по Балаклеї ) настільки нікому не потрібна , що навіть СБУ від неї відхрестилась ... . ))
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Так почему Матиос не сбил беспилотник своим АНАЛЬНЫМ ВОЛШЕБНЫМ ТЕПЛОВИЗОРОМ ?
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это ара хамия уже достал полудурок,пусть расскажет про зарплаты в конвертах депутанам "слуг"
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И Все таки сколько Арахамии Платят за комментарии порочащие Украину и кому он Служит. Воду в Крым , нада разобраться кто Стрелял , пропили боеприпасы и подожгли
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Ну да, аудит 28 февраля тоже конечно был с целью опорочить военных Украины, эти люди нагло врали. А вот аудит после взрывов был честнейшим так как нарушений не обнаружил.
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Значит , что Аудит , - Чистая Формальность , - с зависимости , в чьих Интересах данное событие.
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Недостача на 748 тысяч - то ж сущие копейки!

И потом следователи не исключают и другие версии - это для тех, кто читает только заголовки.
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тобто - 560 миллионов гривен і 748 тысяч гривен ні про шо вам не кажуть...
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