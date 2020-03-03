 Зарплата керівника держпідприємства не повинна перевищувати 1,25 млн грн, - постанова Кабміну

На сайті Кабінету міністрів оприлюднено постанову від 5 лютого № 141 "Питання умов і розмірів оплати праці керівників суб'єктів господарювання державного сектора економіки", передає Цензор.НЕТ.
"Місячний розмір заробітної плати керівника суб'єкта господарювання державного сектора економіки, який визначається в контракті, не повинен перевищувати 1250 тис. гривень", - сказано в документі.
Також передбачається, що максимально допустимий розмір базової місячної винагороди членів наглядових рад державних підприємств і господарських товариств, у статутному капіталі яких понад 50% акцій належать державі, залежатиме від середньомісячної заробітної плати за видами економічної діяльності підприємства.
Він коливатиметься від 5 середніх зарплат на підприємствах з річним оборотом до 1 млрд грн до 22 середніх зарплат на підприємствах з оборотом понад 20 млрд грн.
Нагадаємо, прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що в Кабміні домовилися, що зарплата міністрів буде прив'язана до середньої зарплати в Україні. З лютого, згідно з прийнятим рішенням, зарплати міністрам та іншим високопосадовцям нараховуватимуться з прив'язкою до середньої зарплати по Україні через встановлений коефіцієнт. При цьому, премії будуть не більше одного окладу і відповідно до оцінки діяльності за результатами кварталу.
За услуги по продаже национальных интересов, разумеется.
Они 30 лет зубожиют и все ждут когда придут чэсные прохвессионалы с гарвардским дипломом на зряплату 5000 грн. и поднимут им экономику
Реально - зазеркалье какое-то, они живут в потусторонней Украине, где наступил коммунизм, всеобщее благоденствие вместе с Раем одновременно.
Осталось только госчиновникам начать начать выдавать большеоких девственниц, чтоб было как в Коране, но не более 72 девственниц в месяц!
Блин, дебилы!
Они там УЖЕ заслужили, а пенсионеры ЕЩЕ НЕТ!
1.25 млн это норм.
1.26 млн это уже перебор конечно а вот 1.25 млн это в самый раз!
и статистика по средней зарплате поднимется, сразу станет всем жить веселее...
Я так понимаю... КАроче. В связи с вторжением на нашу территорию коронавируса ЖКХ пусть оплачивают только те, кто получает вот такие ЗРЯплаты. Им еще и на сало с чесноком останется).
Миллиард? Не нужен он,
Так скажу: наел я морду.
И согласен на мильон.
Не то что у нас - богатые украинцы могут себе позволить платить одесскому мошеннику за рисование победных отчетов ))))))))
теперь будет тоже самое + зарплата
1 250 000 разделить на 2 500 = 500 пенсионеров в месяц
вроде не так уже и много с другой стороны
мне интересно только одно, сможет ли талантливый управленец такого уровня заработать эти деньги в каком нибудь другом месте,например работая на себя
с большой долей вероятности могу вам сказать что хер
По скромному так.
В воюющей и нищей стране.
Ну, что бы не больше, чем в 1,5 раза зарплаты у Президента США. А то обидится.
нам рассказывают как тежело в воюющей стране , че мы патриоты , и должны очередной год затянуть пояса
а чиновникам нужна только зарплата ,
только одна жаба в карманах
/больше нечего сказать /