EN|RU|UK
Теми дня: Російсько-турецька війна в Сирії Агресія Росії проти України Коронавірус із Китаю Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 Політика України
  6156  89
Все про:заробітна плата (694) Кабмін (3749) чиновник, урядовець (541)

 Зарплата керівника держпідприємства не повинна перевищувати 1,25 млн грн, - постанова Кабміну

Розмір заробітної плати керівника суб'єкта господарювання державного сектора економіки за місяць не повинен перевищувати 1,25 млн грн.

На сайті Кабінету міністрів оприлюднено постанову від 5 лютого № 141 "Питання умов і розмірів оплати праці керівників суб'єктів господарювання державного сектора економіки", передає Цензор.НЕТ.

"Місячний розмір заробітної плати керівника суб'єкта господарювання державного сектора економіки, який визначається в контракті, не повинен перевищувати 1250 тис. гривень", - сказано в документі.

Також передбачається, що максимально допустимий розмір базової місячної винагороди членів наглядових рад державних підприємств і господарських товариств, у статутному капіталі яких понад 50% акцій належать державі, залежатиме від середньомісячної заробітної плати за видами економічної діяльності підприємства.

Читайте також: Найбільший попит серед роботодавців мають кваліфіковані фахівці, які працюють з інструментом, - Державний центр зайнятості

Він коливатиметься від 5 середніх зарплат на підприємствах з річним оборотом до 1 млрд грн до 22 середніх зарплат на підприємствах з оборотом понад 20 млрд грн.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що в Кабміні домовилися, що зарплата міністрів буде прив'язана до середньої зарплати в Україні. З лютого, згідно з прийнятим рішенням, зарплати міністрам та іншим високопосадовцям нараховуватимуться з прив'язкою до середньої зарплати по Україні через встановлений коефіцієнт. При цьому, премії будуть не більше одного окладу і відповідно до оцінки діяльності за результатами кварталу.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179135
 
 
 Топ коментарі
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
как говорится, вы выбрали нас, теперь выбор за нами.......
 показати весь коментар
 
 
Та дааа, парашенко жестоко имел за подобное!!!
 показати весь коментар
 
 
Мне нравится это слово "не больше"!!!! Значит можно спокойно выписывать ровно 1,25, но не меньше Зарплата руководителя госпредприятия не должна превышать 1,25 млн грн, - постановление Кабмина - Цензор.НЕТ 2226
 показати весь коментар
 
 
Разницу между тем, сколько платят, и тем, сколько надо платить с удовольствием доплатит ВВП.
За услуги по продаже национальных интересов, разумеется.
 показати весь коментар
 
 
зебильные бараны этого не понимают.
Они 30 лет зубожиют и все ждут когда придут чэсные прохвессионалы с гарвардским дипломом на зряплату 5000 грн. и поднимут им экономику
 показати весь коментар
 
Теперь воровать не надо, ибо зарплата будет значительно больше наворованного!!! Зарплата руководителя госпредприятия не должна превышать 1,25 млн грн, - постановление Кабмина - Цензор.НЕТ 4011
 показати весь коментар
 
 
Это нормально. Посмотрите заявленные обороты. А сколько должен получать руководитель предприятия с оборотом дольше 20 арбузов денег? С другой стороны надо понимать, что зарплата должна зависеть от выполнения неких базовых показателей, четко прописанных в Контракте. Вопрос то не в том, что зарплата высокая..... Главное, что надо понять, оборот это не прибыль и не налоги. Тут в пору говорить о финрезе.
 показати весь коментар
 
Какие-то странные вещи вы говорите!, всем давно известно, чем больше зарплата, тем меньше воруют!! Если бы Овощу платил народ Украины достойную зарплату он бы до сих пор страусов кормил!!)
 показати весь коментар
 
 
Многовато как-то, для зряплаты неэффективных менеджеров.
 показати весь коментар
 
 
Увидев цифру, я думал что это в год!
Реально - зазеркалье какое-то, они живут в потусторонней Украине, где наступил коммунизм, всеобщее благоденствие вместе с Раем одновременно.
Осталось только госчиновникам начать начать выдавать большеоких девственниц, чтоб было как в Коране, но не более 72 девственниц в месяц!
Блин, дебилы! Зарплата руководителя госпредприятия не должна превышать 1,25 млн грн, - постановление Кабмина - Цензор.НЕТ 9500
 показати весь коментар
 
 
при чому май на увазі - це живуть так нікчемні рукожопи, яких в жодну приватну компанію за кілометр би не пустили.
 показати весь коментар
 
Возьмітє мєня в партизани. Возьмьом, возьмьом і ...
 показати весь коментар
 
 
Размер заработной платы руководителя субъекта хозяйствования государственного сектора экономики за месяц не должен превышать 1,25 млн грн (щодня). Источник: https://censor.net.ua/n3179135
 показати весь коментар
 
 
Вони за це голосували, бо пєця винуватий Зарплата руководителя госпредприятия не должна превышать 1,25 млн грн, - постановление Кабмина - Цензор.НЕТ 1866
 показати весь коментар
 
 
Это без премиальных в размере оклада и права на совместительство на 0,75 ставки, не говоря уже о пособиях для оздоровления.
 показати весь коментар
 
 
А почему именно 1,25 ляма? Как-то не кругло, углы торчат. Было бы логичней- 1 миллион, как мне кажется. Но! Лимон, оказывается- можно платить.
 показати весь коментар
 
 
) Да, а вот нельзя платить пенсию в 10000 гривен. Или хотя бы 6 тысяч. Зарплата руководителя госпредприятия не должна превышать 1,25 млн грн, - постановление Кабмина - Цензор.НЕТ 2417
Они там УЖЕ заслужили, а пенсионеры ЕЩЕ НЕТ!
 показати весь коментар
 
 
Ну почему вы такие, простите не далекие. Какое отношение пенсия, вернее ее величина имеет к зарплате руководителя предприятия с миллиардными оборотами? Аж никакого. И это только у нас, да еще в некоторых, не совсем логичных странах ПФ дотируют из бюджета.
 показати весь коментар
 
Спасибо за такой чудный комплиман! Из бюджета идут деньги не только на пенсии. И их постоянно НЕ хватает ни на что! А тут... плиз. Думаю, что таких крайностей быть не должно. Если есть такие предлприятия, тогда не должно быть и нищих людей в одной и той же стране. Выходит, что мой свёкор, который руководил в своё время ОКБСИМ (Особое Конструкторское Бюро Средств Измерения Масс), НЕ заслуживает на достойную пенсию? По-Вашему, он НЕдалекий? А то, что свекор создал весы, а понять, на каком основании людей обманывают с помощью его же изобретения он не мог. Так быть не должно. Никогда. И я не говорю об уравниловке. Я говорю об уважении к своему народу. Друг к другу. Кто-то должен и улицу мести, и суднО больному поставить. Все люди важны! Не всем быть руководителями ГОСПРЕДприятий. Ценить нужно свою страну, людей, живущих в ней, и их труд. Пусть даже на первый взгляд самый маленький. Человеком нужно быть, а не копилкой для сбора денег.
 показати весь коментар
 
потому что раньше воровали для ровного 1 млн. А теперь им дали 1,250, чтобы у них и в мыслях не было что-то с3.14здить
 показати весь коментар
 
 
50 000 баксов. По скромному так. В воюющей и нищей стране. Ну, что бы не больше, чем в 1,5 раза зарплаты у Президента США.
 показати весь коментар
 
 
Ну дык, у Президента США всё жеш бесплатное - проезд, пролет, прожор, пропой, возможно даже *****. Коммуналка опять же - за счет казны. А директора украинских гос.предприятий всё сами, всё за свой счет, за свои нажитые непосильным трудом.
 показати весь коментар
 
Ну я вообще то согласен.
1.25 млн это норм.
1.26 млн это уже перебор конечно а вот 1.25 млн это в самый раз!
и статистика по средней зарплате поднимется, сразу станет всем жить веселее...
 показати весь коментар
 
 
Одним пенсія 2000 грн, а другим 1,25 млн грн.
 показати весь коментар
 
 
Из пенсии за ЖКХ больше половины нужно заплатить! А то пенсионеру субсидию не дадут. А дадут дулю.

Я так понимаю... КАроче. В связи с вторжением на нашу территорию коронавируса ЖКХ пусть оплачивают только те, кто получает вот такие ЗРЯплаты. Им еще и на сало с чесноком останется).
 показати весь коментар
 
 
в долярах воно кругле - підісят кусков зєлєнью
 показати весь коментар
 
 
oboqo Та курс часто змінюється,так що точно не буде 50 тисяч.
 показати весь коментар
 
це просто на вскидку, на поточний мамєнт - звідки взялись той лімон с чєтвєртью - керманичі мислять валютою
 показати весь коментар
 
 
Так вони ж всі збиткові, ящо ви зібрались їх продавати, за що гроші?
 показати весь коментар
 
 
это отличный повод для расторжения коллективного договора.
 показати весь коментар
 
Нет, ребята, я не гордый.
Миллиард? Не нужен он,
Так скажу: наел я морду.
И согласен на мильон.
 показати весь коментар
 
 
Что это за новости ? Во всех цивилизованных странах максимальная зарплата госслужащего не превышает 8 миним. зар. плат. В Испании 4 средних.
 показати весь коментар
 
 
В тій же Іспанії пенсія прим'єр-міністра лише в три рази вища за середню . Тому в них медицина безкоштовна . Балаканина про те що високі зарплати є гарантією від хабарництва є безпідставною . Просто зростають ставки хабаря пропорційно росту зарплати . За ризик . Тут правило одне - "хто брав той і буде брати ,бо скільки вовка не годуй , а він до лісу ........ " .
 показати весь коментар
 
Согласен работать на зарплату в 2 раза ниже! Куда резюме направлять? Зарплата руководителя госпредприятия не должна превышать 1,25 млн грн, - постановление Кабмина - Цензор.НЕТ 6543
 показати весь коментар
 
 
Заметь, что на их месте очень много людей готові реально работать, за з/п в 2-3 раза ниже. А не балабонить перед камерами, как они это делают за такую з/п.
 показати весь коментар
 
 
ограбят Украину и ее народ эти сегодняшние подонки во власти, никак не понажираются сволочи и главное этот грабеж узаконили ы воровать не надо. У них все окей, твари.
 показати весь коментар
 
 
Да... это всего навсего 51000$. Трешка в Одессе... Херня... А вот как так получилось что 0.7 л. молока за вредность выдавать не будут, так это уже не порядок. Думаю этим КСУ должен заняться. Это ведь притяснения госчинушь, дискриминация и все такое...
 показати весь коментар
 
 
Угу..И молоко должно быть жирным,а не 1%.Нежирное молоко пусть пенсы пьют. Дармоеды старые. Зарплата руководителя госпредприятия не должна превышать 1,25 млн грн, - постановление Кабмина - Цензор.НЕТ 2291
 показати весь коментар
 
а может пенсия не должна быть ниже 400$ а зарплата рабочего ниже 1000 $ знаю точно: пособие на бирже 650грн. родители и теща около 2000 пенсии. так что 1200000 это по чесному. а потом еще и пенсия у него будет 450000. зашибись
 показати весь коментар
 
 
А пенсія середньостатистичного пенсіонера не повинна перевищувати 3000 грн. І індексація не положена. Очпуєний баланс.
 показати весь коментар
 
 
это типа те кто еще не получает 1,25 срочно засуетились
 показати весь коментар
 
 
Чиновники едят мясо, я - капусту. В среднем мы едим голубцы. Где-то так
 показати весь коментар
 
 
Трампу наглости не хватило, или смелости. Американцы могли ж и под зад пнуть за сильно большие аппетиты!
Не то что у нас - богатые украинцы могут себе позволить платить одесскому мошеннику за рисование победных отчетов ))))))))
 показати весь коментар
 
 
Взагалі-то, ми бідного смілянського кожен місяць нажухуємо на 210 тисяч. Мало того, що ми багаті, то ще й жадібні. У нього ж зарплата лише 1 024 000 в місяць
 показати весь коментар
 
 
при Петре официальная зарплата такого уровня была только у Кобелева
теперь будет тоже самое + зарплата

1 250 000 разделить на 2 500 = 500 пенсионеров в месяц
вроде не так уже и много с другой стороны
мне интересно только одно, сможет ли талантливый управленец такого уровня заработать эти деньги в каком нибудь другом месте,например работая на себя
с большой долей вероятности могу вам сказать что хер
 показати весь коментар
 
 
ага, дєліть нада на 1638₴ - такова мінімалка, которую получают большінство пєнсіонєров. 125000/1638 = 763 пінсіонєра
 показати весь коментар
 
"Зарплата руководителя госпредприятия не должна превышать 1,25 млн грн, - постановление Кабмина" - помню, вроде бы ещё при Януковиче, смотрел "Свободу слова" Шустера. Там была какая-то тётка из Болгарии. Она сказала, что в Болгарии самая большая зарплата больше минимальной не более чем в пять раз.
 показати весь коментар
 
 
Лям лучше ..Теперь 1.25 получит и будит округлять ..тобиш воровать что б 2 ляма было ..Ведь 2 ляма лучше чем 1
 показати весь коментар
 
Это в 265 раз больше официальной минимальной заработной платы в Украине и в 1.5 раза больше зарплаты президента США! И это в голожопой сырьевой стране. Уже не смешно. Такого беспредела я даже в девяностые не видел. Оцифрованные напрочь оборзели... Боливар не выдержит двоих.
 показати весь коментар
 
 
Все шейхи, прочитав, покончили с собой)
 показати весь коментар
 
 
Подумал и вернулся сюда. Это же сколько всего надо жрать и какие шмотки одевать, чтобы потратить 1,25 миллиона в месяц !!!
 показати весь коментар
 
 
Ёпт..вашу мать! Шоб вы подавились! Шоб вам ни дна ни покрышки! Шоб вы были в гробу у белых тапках! Шоб в вашем доме играла музыка, но вы её не слышали! Шоб вы одягли деревянные макинтоши! Шоб вас укрывали цветами, но это был бы не праздник...
 показати весь коментар
 
 
а чего же нет .что зарплата минимальная рабочего в Украине ,не только госпредприятия, не должна быть меньше 1000 вечнозеленых ???
 показати весь коментар
 
50 000 баксов.
По скромному так.
В воюющей и нищей стране.
Ну, что бы не больше, чем в 1,5 раза зарплаты у Президента США. А то обидится.
 показати весь коментар
 
 
Так вот куда мои кровные уходят, а я думал пенсов кормлю ...
 показати весь коментар
 
 
из поста я поннял че Витчизна - это деньги , и только деньги ,
нам рассказывают как тежело в воюющей стране , че мы патриоты , и должны очередной год затянуть пояса
а чиновникам нужна только зарплата ,
 показати весь коментар
 
 
У руководителя госпредприятия зарплата в 40 раз больше минимальной зарплаты на предприятии? А в Европе в 5-10 раз и поэтому будет ещё не одна революция пока не наступит социальная справедливость.
 показати весь коментар
 
 
Ну и правильно! Директор не должен получать больше слесаря 6-го разряда ....
 показати весь коментар
 
Это называется "разобраться с высокими зарплатами чиновников на гос предприятиях" по-украински. Взяли и узаконили. Слова, обращение Президента и сам Президент ну в ооочень "большом" авторитете, просто ни в грош, Гончарук прям взял и разбежался выполнять, только шнурки не погладил. Как пенсии индексировать на копейки, так нема грошей, а себе миллионы - это святое. Ну как их назвать? Майдан, получается из-за фигни был, по сравнению с тем, что творят теперешние нелюди, во всех сферах жизни страны и граждан.
 показати весь коментар
 
і от цьой зарплати. прибиральниця повинна одержувати в п"ятдесят раз меньше - 25 тисяч в місяць...
 показати весь коментар
 
Ахренеть? А что собственно изменилось? Опять выкрутились и обдурили. Трудяги хреновы. Ворюги.
 показати весь коментар
 
нет ни такта ни совести
только одна жаба в карманах
/больше нечего сказать /
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору